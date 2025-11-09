Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nguyễn Thùy Linh thua chung kết, chỉ giành á quân đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025

Quỳnh Anh
09/11/2025 10:05 GMT+7

Để thua 0-2 trước Chiu Pin-chian (Đài Loan) ở chung kết diễn ra hôm nay, Nguyễn Thùy Linh nhận danh hiệu á quân đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025.

Nguyễn Thùy Linh chưa thể phá dớp

Lần thứ tư trong sự nghiệp giành quyền vào chung kết 1 giải cầu lông nằm trong hệ thống World Tour Super 300 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF), tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh nỗ lực tìm kiếm danh hiệu vô địch đầu tiên bởi 3 lần trước đó đều thua ở chung kết.

Nguyễn Thùy Linh - Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh để thua ở chung kết giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025

ẢNH: ĐỘC LẬP

Quyết tâm đó được Nguyễn Thùy Linh (hạng 24 thế giới) thể hiện ngay từ đầu trong trận chung kết giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 diễn ra hôm nay, chạm trán với tay vợt Chiu Pin-chian (Đài Loan, hạng 20 thế giới). Đây được xem là trận "chung kết trong mơ" của giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 bởi Chiu Pin-chian là hạt giống số 1 còn Nguyễn Thùy Linh là hạt giống số 2.

Nguyễn Thùy Linh cùng Chiu Pin-chian giằng co quyết liệt từng điểm trước khi tay vợt số 1 Việt Nam liên tiếp đánh hỏng giúp tay vợt Đài Loan vượt dẫn 17/13 rồi vươn lên giành chiến thắng 21/16 ở ván 1. Đây là ván đấu nhiều lần Nguyễn Thùy Linh muốn đánh cầu có độ khó cao để ghi điểm nhưng lại thiếu chính xác.

Nguyễn Thùy Linh - Ảnh 2.

Nguyễn Thùy Linh 4 lần vào chung kết giải cầu lông quốc tế thuộc hệ thống World Tour Super 300 nhưng chưa thể lên bục cao nhất

ẢNH: ĐỘC LẬP

Dồn quyết tâm ở ván 2, Nguyễn Thùy Linh tạo cách biệt 2 điểm (6/4) nhưng lại để Chiu Pin-chian ghi một mạch 5 điểm để dẫn ngược 9/6. Nôn nóng gỡ điểm khiến Nguyễn Thùy Linh lặp lại lỗi đánh cầu hỏng như ở ván 1. Tay vợt Đài Loan đào sâu cách biệt lên 6 điểm (15/9) sau đó giành chiến thắng 21/16, khép lại thắng lợi chung cuộc 2-0 và lên ngôi vô địch đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025.

Lần thứ 4 về nhì ở giải đấu nằm trong hệ thống World Tour Super 300, Nguyễn Thùy Linh nhận 9.120 USD (khoảng 230 triệu đồng) tiền thưởng từ ban tổ chức và 5.950 điểm thưởng trên bảng xếp hạng BWF.

