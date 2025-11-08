Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nguyễn Thùy Linh gặp đối thủ 'xứng tầm' ở chung kết giải cầu lông Hàn Quốc Masters

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
08/11/2025 14:01 GMT+7

Hạt giống số 1 Chiu Pin-chian (Đài Loan, hạng 20 thế giới) chạm trán hạt giống số 2 Nguyễn Thùy Linh (hạng 24 thế giới) ở 'chung kết trong mơ' của nội dung đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 diễn ra ngày mai (9.11).

'Chung kết trong mơ' Nguyễn Thùy Linh đấu Chiu Pin-chian

Nội dung đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 không có bất ngờ lớn khi 2 tay vợt hạt giống cao nhất là Chiu Pin-chian và Nguyễn Thùy Linh lần lượt đánh bại các đối thủ để gặp nhau ở chung kết.

Đối thủ 'xứng tầm' của Nguyễn Thùy Linh ở chung kết giải cầu lông Hàn Quốc Masters - Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh dồn quyết tâm đấu với tay vợt Chiu Pin-chian ở chung kết giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025

ẢNH: ĐỘC LẬP

Chiu Pin-chian năm nay 26 tuổi hiện xếp hạng 20 thế giới và là tay vợt số 1 cầu lông Đài Loan. Thứ hạng cao nhất mà tay vợt này từng vươn đến là 18 thế giới. Trong năm nay, Chiu Pin-chian thi đấu khá ấn tượng khi vào tứ kết các giải Trung Quốc mở rộng, Phần Lan mở rộng, Đan Mạch mở rộng. Hàn Quốc Master 2025 là giải quốc tế đầu tiên trong năm nay mà Chiu Pin-chian giành quyền vào chung kết. Với phong độ tốt, tay vợt Đài Loan khát khao tìm kiếm danh hiệu vô địch.

Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh cùng trang lứa với Chiu Pin-chian. Hiện xếp hạng 24 thế giới nhưng Nguyễn Thùy Linh từng có thứ hạng cao nhất là 17. Trong năm nay, Thùy Linh 3 lần giành quyền vào chung kết giải quốc tế là Đức mở rộng, Canada mở rộng và Việt Nam mở rộng. Vừa trở lại sau chấn thương phải nghỉ gần 3 tháng, Nguyễn Thùy Linh lập tức ghi dấu ấn khi vào chung kết giải Hàn Quốc Masters. Không những thế người hâm mộ cầu lông Việt Nam kỳ vọng cô sẽ tỏa sáng để bước lên bục cao nhất tại Hàn Quốc.

Trận chung kết đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Mastes giữa Nguyễn Thùy Linh với Chiu Pin-chian diễn ra vào ngày mai. Hiện ban tổ chức chưa công bố thời gian thi đấu chính thức của các trận chung kết ngày mai. Đáng tiếc người hâm mộ ở Việt Nam không thể xem trực tiếp trận đấu này khi không có đơn vị nào mua bản quyền phát sóng giải trên lãnh thổ Việt Nam.

Nguyễn Thùy Linh và Chiu Pin-chian đứng trước cơ hội giành giải thưởng rất lớn nếu vô địch giải Hàn Quốc Masters 2025. Theo đó phần thưởng cho tay vợt vô địch đơn nữ là 18.000 USD (khoảng 450 triệu đồng). Ngoài ra tay vợt vô địch còn tích lũy thêm 7.000 điểm thưởng trên bảng xếp hạng thế giới.

