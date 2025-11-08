Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Lịch thi đấu giải cầu lông Hàn Quốc Masters hôm nay: Chờ Nguyễn Thùy Linh tỏa sáng

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
08/11/2025 05:36 GMT+7

Hôm nay (8.11), tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh thi đấu vòng bán kết nội dung đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025, chạm trán tay vợt Nhật Bản Hina Akechi.

Kinh nghiệm Nguyễn Thùy Linh đấu sức trẻ Hina Akechi

Ở tứ kết giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 diễn ra hôm qua, Nguyễn Thùy Linh (hạng 24 thế giới) vượt qua tay vợt chủ nhà Lee So Yul trong khi Hina Akechi (hạng 57 thế giới) đánh bại hạt giống số 6 Pitchamon Opatniputh (Thái Lan, hạng 37 thế giới).

Lịch thi đấu giải cầu lông Hàn Quốc Masters hôm nay: Chờ Nguyễn Thùy Linh tỏa sáng- Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh săn vé vào chung kết giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 khi chạm trán với tài năng trẻ cầu lông Nhật Bản Hina Akechi

ẢNH: ĐỘC LẬP

Hina Akechi năm nay mới 20 tuổi là một trong những tài năng sáng giá của cầu lông Nhật Bản. Cô từng là tay vợt trẻ số 1 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) và trên đà phát triển. Ở các giải đấu nằm trong hệ thống World Tour, Hina Akechi từng 3 lần giành quyền vào chung kết. Tay vợt này thuận tay trái, thi đấu bền bỉ, khéo léo dự báo sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho Nguyễn Thùy Linh.

Trong khi đó ở giải đấu quốc tế đầu tiên trở lại sau gần 3 tháng dưỡng thương, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh vẫn cho thấy được tài năng và bản lĩnh thi đấu vững vàng. Nguyễn Thùy Linh được kỳ vọng phát huy hiệu quả những pha đánh cầu biến hóa, làm chủ được thế trận và tận dụng tốt các cơ hội có được để ghi điểm. Người hâm mộ cầu lông Việt Nam chờ xem kinh nghiệm của Nguyễn Thùy Linh đấu với sức trẻ của tay vợt Nhật Bản Hina Akechi.

Trận bán kết đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 giữa Nguyễn Thùy Linh với Hina Akechi diễn ra lúc 10 giờ 40 phút hôm nay. Tay vợt thắng trong cặp đấu này sẽ giành quyền vào chung kết, gặp người thắng trong cặp đấu giữa hạt giống số 1 Chiu Pin-chian (Đài Loan, hạng 20 thế giới) với Pratiwi (Indonesia, hạng 122 thế giới).



Tin liên quan

Cứu thua ngoạn mục, Nguyễn Thùy Linh vào bán kết giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025

Cứu thua ngoạn mục, Nguyễn Thùy Linh vào bán kết giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025

Tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh giành quyền vào bán kết nội dung đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 sau chiến thắng ấn tượng trước Lee So Yul của chủ nhà.

Thêm tay vợt Đài Loan thua nhanh Nguyễn Thùy Linh ở giải cầu lông Hàn Quốc Masters

Nguyễn Thùy Linh giành chiến thắng chóng vánh ở giải cầu lông Hàn Quốc Masters

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Thùy Linh tay vợt Nguyễn Thùy Linh Giải cầu lông Hàn Quốc Masters Cầu lông Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận