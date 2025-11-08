Lịch thi đấu giải cầu lông Hàn Quốc Masters hôm nay: Chờ Nguyễn Thùy Linh tỏa sáng

Kinh nghiệm Nguyễn Thùy Linh đấu sức trẻ Hina Akechi

Ở tứ kết giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 diễn ra hôm qua, Nguyễn Thùy Linh (hạng 24 thế giới) vượt qua tay vợt chủ nhà Lee So Yul trong khi Hina Akechi (hạng 57 thế giới) đánh bại hạt giống số 6 Pitchamon Opatniputh (Thái Lan, hạng 37 thế giới).

Nguyễn Thùy Linh săn vé vào chung kết giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 khi chạm trán với tài năng trẻ cầu lông Nhật Bản Hina Akechi ẢNH: ĐỘC LẬP

Hina Akechi năm nay mới 20 tuổi là một trong những tài năng sáng giá của cầu lông Nhật Bản. Cô từng là tay vợt trẻ số 1 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) và trên đà phát triển. Ở các giải đấu nằm trong hệ thống World Tour, Hina Akechi từng 3 lần giành quyền vào chung kết. Tay vợt này thuận tay trái, thi đấu bền bỉ, khéo léo dự báo sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho Nguyễn Thùy Linh.

Trong khi đó ở giải đấu quốc tế đầu tiên trở lại sau gần 3 tháng dưỡng thương, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh vẫn cho thấy được tài năng và bản lĩnh thi đấu vững vàng. Nguyễn Thùy Linh được kỳ vọng phát huy hiệu quả những pha đánh cầu biến hóa, làm chủ được thế trận và tận dụng tốt các cơ hội có được để ghi điểm. Người hâm mộ cầu lông Việt Nam chờ xem kinh nghiệm của Nguyễn Thùy Linh đấu với sức trẻ của tay vợt Nhật Bản Hina Akechi.

Trận bán kết đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 giữa Nguyễn Thùy Linh với Hina Akechi diễn ra lúc 10 giờ 40 phút hôm nay. Tay vợt thắng trong cặp đấu này sẽ giành quyền vào chung kết, gặp người thắng trong cặp đấu giữa hạt giống số 1 Chiu Pin-chian (Đài Loan, hạng 20 thế giới) với Pratiwi (Indonesia, hạng 122 thế giới).







