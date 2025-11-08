Đánh bại tay vợt Nhật Bản, Nguyễn Thùy Linh vào chung kết giải cầu lông Hàn Quốc

Nguyễn Thùy Linh khẳng định sức mạnh

Ở bán kết đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 diễn ra hôm nay, Nguyễn Thùy Linh (hạng 24 thế giới) chạm trán với cựu số 1 trẻ thế giới Hina Akechi hiện xếp hạng 57 thế giới. Hạt giống số 2 Nguyễn Thùy Linh phát huy được kinh nghiệm, bản lĩnh để đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0.

Nguyễn Thùy Linh vào chung kết giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 ẢNH: ĐỘC LẬP

Nguyễn Thùy Linh bung sức mạnh mẽ ngay từ đầu với những pha điều cầu đa dạng khiến Hina Akechi phải di chuyển liên tục. Kiểm soát tốt thế trận, tay vợt số 1 Việt Nam còn tận dụng rất tốt các cơ hội có được, nhờ đó liên tục dẫn điểm trước Hina Akechi trước khi giành chiến thắng 21/11 ở ván 1.

Ván đấu thứ 2 diễn ra hấp dẫn hơn khi Hina Akechi đeo bám điểm số quyết liệt với Nguyễn Thùy Linh. Tay vợt Nhật Bản cân bằng được điểm số 14/14 nhưng Nguyễn Thùy Linh bứt phá mạnh mẽ, vươn lên giành chiến thắng 21/17, qua đó khép lại thắng lợi chung cuộc 2-0.

Đánh bại Hina Akechi sau 41 phút tranh tài, Nguyễn Thùy Linh giành quyền vào chung kết nội dung đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025. Đối thủ của tay vợt số 1 Việt Nam ở chung kết diễn ra ngày mai là tay vợt hạt giống số 1 Chiu Pin-chian (Đài Loan, hạng 20 thế giới).

Xuất sắc giành quyền vào chung kết giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 mang về cho Nguyễn Thùy Linh ít nhất 9.120 USD (khoảng 230 triệu đồng) tiền thưởng từ ban tổ chức cùng 5.950 điểm thưởng trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF).