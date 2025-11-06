Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tay vợt Nguyễn Hải Đăng làm điều khó tin tại giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025

Hoàng Lê
Hoàng Lê
06/11/2025 18:13 GMT+7

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng không thể tạo bất ngờ ở vòng 2 đơn nam giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 diễn ra hôm nay.

Nguyễn Hải Đăng bị đau vẫn quyết không bỏ cuộc

Nguyễn Hải Đăng (hạng 55 thế giới) bị đánh giá thấp hơn so với tay vợt số 1 Hàn Quốc Jeon Hyeok Jin (hạng 35 thế giới) cũng là hạt giống số 4 của nội dung đơn nam. Vì thế không bất ngờ khi anh để thua với tỷ số 1-2 trước đối thủ này ở vòng 2 giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025. Thậm chí tay vợt TP.HCM còn nhận được rất nhiều lời khen khi có được 1 ván thắng trước tay vợt chủ nhà.

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng làm điều khó tin tại giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025- Ảnh 1.

Nguyễn Hải Đăng gặp chấn thương nhưng vẫn thi đấu đến hết trận ở giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025

ẢNH: ĐỘC LẬP

Tuy nhiên cũng vì bung hết sức ở ván 2 mà Nguyễn Hải Đăng có dấu hiệu căng cơ, từ đó không có được thể trạng tốt nhất khi trận đấu bước sang ván 3 quyết định. Nhiều thời điểm ở ván 3, Nguyễn Hải Đăng chỉ đỡ cầu qua lưới sau đó "chôn chân" nên đối ghi điểm dễ dàng. Khi Jeon Hyeok Jin ghi điểm số cuối cùng giành chiến thắng cách biệt 21/2 ở ván 3 để khép lại thắng lợi chung cuộc, Nguyễn Hải Đăng quỵ xuống sân, không thể đến bắt tay đối thủ.

"Hải Đăng chấn thương đi không nổi sao không bỏ cuộc nhỉ, quy định cho phép VĐV bỏ cuộc nếu đang thi đấu gặp chấn thương mà. Nhìn VĐV mình thi đấu như biếu không cho đối thủ thật khó chịu với khán giả", bạn Phạm Trương Văn Khoa chia sẻ trên trang mạng xã hội cầu lông Việt Nam. "Em nó gặp chấn thương nhưng vẫn nỗ lực thi đấu mà không bỏ cuộc đó là tinh thần đáng khen. Hải Đăng là tay vợt tiềm năng, luôn muốn cống hiến hết mình, chúng ta nên động viên để em ngày càng tiến bộ. Tôi nghĩ điều mà Hải Đăng cần làm là cải thiện thể lực", bạn Nguyễn Hồng An chia sẻ.

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng làm điều khó tin tại giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025- Ảnh 2.

Nguyễn Hải Đăng chăm sóc đôi chân bị căng cơ sau trận đấu với tay vợt chủ nhà Hàn Quốc Jeon Hyeok Jin

FBNV

Trao đổi với Thanh Niên hôm nay bà Hoàng Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông TP.HCM cho biết ở các giải quốc tế qui định VĐV được phép bỏ cuộc nếu gặp chấn thương khi đang thi đấu. Quyết định bỏ cuộc hay không thuộc về VĐV và trong trường hợp Hải Đăng có lẽ tay vợt này không muốn bỏ cuộc mà nỗ lực thi đấu đến cùng.

Với việc dừng chân ở vòng 2 đơn nam giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025, Nguyễn Hải Đăng tích lũy thêm 2.750 điểm trên bảng xếp hạng thế giới. Trong thời gian qua tay vợt này nỗ lực thi đấu quốc tế với mục tiêu trui rèn chuyên môn nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới ở Thái Lan.

Xem thêm bình luận