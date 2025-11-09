Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Lịch thi đấu chung kết giải cầu lông Hàn Quốc hôm nay: Cơ hội cho Nguyễn Thùy Linh

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
09/11/2025 00:00 GMT+7

Hôm nay (9.11), Nguyễn Thùy Linh tranh ngôi vô địch đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters với tay vợt Chiu Pin-chian (Đài Loan).

Nguyễn Thùy Linh hứa hẹn tạo bất ngờ

Trận chung kết giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 hứa hẹn hấp dẫn bởi 2 tay vợt được đánh giá ngang tài ngang sức. Nguyễn Thùy Linh hiện xếp hạng 24 thế giới và là hạt giống số 2 nội dung đơn nữ trong khi Chiu Pin-chian (hạng 20 thế giới) là hạt giống số 1.

Lịch thi đấu chung kết giải cầu lông Hàn Quốc hôm nay: Cơ hội cho Nguyễn Thùy Linh - Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh đấu chung kết giải cờ vua Hàn Quốc Masters, chạm trán tay vợt Chiu Pin-chian (Đài Lan, hạng 20 thế giới

ẢNH: ĐỘC LẬP

Trước khi chạm trán ở "chung kết trong mơ", Chiu Pin-chian và Nguyễn Thùy Linh đều khẳng định được tài năng khi lần lượt chinh phục được các đối thủ. Chiu Pin-chian năm nay 26 tuổi hiện xếp hạng 20 thế giới và là tay vợt số 1 cầu lông Đài Loan trong khi thứ hạng cao nhất mà tay vợt này từng vươn đến là 18 thế giới. Trong năm 2025, Chiu Pin-chian thi đấu khá ấn tượng khi vào tứ kết các giải Trung Quốc mở rộng, Phần Lan mở rộng, Đan Mạch mở rộng. Hàn Quốc Master 2025 là giải quốc tế đầu tiên trong năm nay mà Chiu Pin-chian giành quyền vào chung kết.

Nguyễn Thùy Linh cùng trang lứa với Chiu Pin-chian. Cô hiện xếp hạng 24 thế giới nhưng Nguyễn Thùy Linh từng có thứ hạng cao nhất là 17. Năm 2025, Nguyễn Thùy Linh 3 lần giành quyền vào chung kết giải quốc tế là Đức mở rộng, Canada mở rộng và Việt Nam mở rộng.

Lịch thi đấu chung kết giải cầu lông Hàn Quốc hôm nay: Cơ hội cho Nguyễn Thùy Linh - Ảnh 2.

Nguyễn Thùy Linh dồn quyết tâm săn danh hiệu vô địch giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025

ẢNH: BTC

Với khả năng chuyên môn được đánh giá cân bằng, Nguyễn Thùy Linh cùng Chiu Pin-chian hứa hẹn cống hiến trận chung kết hấp dẫn. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng nay (8.11). trong lần chạm trán duy nhất vào năm 2019, Nguyễn Thùy Linh đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0. Vì thế cô được kỳ vọng giữ vững phong độ cao khi tái đấu lần này.

Nếu vượt qua Chiu Pin-chian để lên ngôi vô địch đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025, Nguyễn Thùy Linh sẽ nhận 18.000 USD (khoảng 450 triệu đồng) tiền thưởng cùng 7.000 điểm thưởng trên bảng xếp hạng của FIDE.

Tin liên quan

Lịch thi đấu giải cầu lông Hàn Quốc Masters hôm nay: Chờ Nguyễn Thùy Linh tỏa sáng

Lịch thi đấu giải cầu lông Hàn Quốc Masters hôm nay: Chờ Nguyễn Thùy Linh tỏa sáng

Hôm nay (8.11), tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh thi đấu vòng bán kết nội dung đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025, chạm trán tay vợt Nhật Bản Hina Akechi.

Đánh bại tay vợt Nhật Bản, Nguyễn Thùy Linh vào chung kết giải cầu lông Hàn Quốc

Nguyễn Thùy Linh gặp đối thủ 'xứng tầm' ở chung kết giải cầu lông Hàn Quốc Masters

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Thùy Linh tay vợt Nguyễn Thùy Linh Giải cầu lông Hàn Quốc Masters cầu lông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận