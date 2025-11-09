Lịch thi đấu chung kết giải cầu lông Hàn Quốc hôm nay: Cơ hội cho Nguyễn Thùy Linh

Nguyễn Thùy Linh hứa hẹn tạo bất ngờ

Trận chung kết giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 hứa hẹn hấp dẫn bởi 2 tay vợt được đánh giá ngang tài ngang sức. Nguyễn Thùy Linh hiện xếp hạng 24 thế giới và là hạt giống số 2 nội dung đơn nữ trong khi Chiu Pin-chian (hạng 20 thế giới) là hạt giống số 1.



Nguyễn Thùy Linh đấu chung kết giải cờ vua Hàn Quốc Masters, chạm trán tay vợt Chiu Pin-chian (Đài Lan, hạng 20 thế giới ẢNH: ĐỘC LẬP

Trước khi chạm trán ở "chung kết trong mơ", Chiu Pin-chian và Nguyễn Thùy Linh đều khẳng định được tài năng khi lần lượt chinh phục được các đối thủ. Chiu Pin-chian năm nay 26 tuổi hiện xếp hạng 20 thế giới và là tay vợt số 1 cầu lông Đài Loan trong khi thứ hạng cao nhất mà tay vợt này từng vươn đến là 18 thế giới. Trong năm 2025, Chiu Pin-chian thi đấu khá ấn tượng khi vào tứ kết các giải Trung Quốc mở rộng, Phần Lan mở rộng, Đan Mạch mở rộng. Hàn Quốc Master 2025 là giải quốc tế đầu tiên trong năm nay mà Chiu Pin-chian giành quyền vào chung kết.



Nguyễn Thùy Linh cùng trang lứa với Chiu Pin-chian. Cô hiện xếp hạng 24 thế giới nhưng Nguyễn Thùy Linh từng có thứ hạng cao nhất là 17. Năm 2025, Nguyễn Thùy Linh 3 lần giành quyền vào chung kết giải quốc tế là Đức mở rộng, Canada mở rộng và Việt Nam mở rộng.

Nguyễn Thùy Linh dồn quyết tâm săn danh hiệu vô địch giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025 ẢNH: BTC

Với khả năng chuyên môn được đánh giá cân bằng, Nguyễn Thùy Linh cùng Chiu Pin-chian hứa hẹn cống hiến trận chung kết hấp dẫn. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng nay (8.11). trong lần chạm trán duy nhất vào năm 2019, Nguyễn Thùy Linh đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0. Vì thế cô được kỳ vọng giữ vững phong độ cao khi tái đấu lần này.

Nếu vượt qua Chiu Pin-chian để lên ngôi vô địch đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Masters 2025, Nguyễn Thùy Linh sẽ nhận 18.000 USD (khoảng 450 triệu đồng) tiền thưởng cùng 7.000 điểm thưởng trên bảng xếp hạng của FIDE.