Thể thao Các môn khác

Giải pickleball người nổi tiếng mùa 2: Hứa hẹn quy mô, bùng nổ hơn

Thu Bồn
Thu Bồn
12/11/2025 14:45 GMT+7

Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Celebrity Pickleball Championship mùa 2 hứa hẹn sẽ bùng nổ hơn nữa với 2 hạng mục thi đấu riêng biệt, trong đó quy tụ hàng chục VĐV là các nghệ sĩ, người nổi tiếng trong showbiz Việt Nam.

Celebrity Pickleball Championship mùa 2 chính thức được khởi động, đánh dấu sự trở lại của giải đấu thể thao - giải trí độc đáo quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt. Ngày 11.11, Celebrity Pickleball Championship mùa 2 khởi động bằng buổi giao lưu của đông đảo nghệ sĩ, người đẹp như diễn viên Văn Anh, ca sĩ Phạm Anh Khoa, ca sĩ Thể Thiên, á hậu Cẩm Ly, á hậu Ánh Vương, á hậu Tuyết Nhi, người mẫu Hà Kino, người mẫu Đỗ Hương Giang, nam vương Minh Khắc... và nhiều khách mời đặc biệt.

Quy tụ 60 VĐV là nghệ sĩ, người nổi tiếng

Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên với sự góp mặt của hơn 40 nghệ sĩ, Celebrity Pickleball Championship mùa 2 hứa hẹn sẽ bùng nổ hơn nữa khi mở rộng quy mô, cả về số lượng nội dung thi đấu lẫn VĐV. Giải đấu có 2 hạng mục chính là: celebrity và khách mời. Hạng mục celebrity quy tụ 60 VĐV là các nghệ sĩ, người nổi tiếng trong showbiz Việt. Trong khi đó, hạng mục khách mời dành cho các đối tác, doanh nhân và những người yêu thích bộ môn pickleball. Mỗi hạng mục sẽ có các nội dung thi đấu gồm: đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ.

Giải pickleball người nổi tiếng mùa 2: Hứa hẹn quy mô, bùng nổ hơn- Ảnh 1.

Celebrity Pickleball Championship mùa 2 quy tụ 60 VĐV là các nghệ sĩ, người nổi tiếng

ẢNH: BTC

Celebrity Pickleball Championship không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là sân chơi gắn kết các nghệ sĩ. Đây là cơ hội để các VĐV là người nổi tiếng thể hiện kỹ năng, đồng thời mang đến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, khoảnh khắc thư giãn và truyền cảm hứng về lối sống năng động, cân bằng.

Trong thời gian tới, ban tổ chức sẽ chính thức công bố danh sách VĐV tham gia, hứa hẹn xuất hiện dàn sao "khủng" cùng những màn tranh tài mãn nhãn. Với sự kết hợp giữa thể thao và giải trí, Celebrity Pickleball Championship mùa 2 được xem là sân chơi độc đáo dành cho giới nghệ sĩ.

Giải pickleball người nổi tiếng mùa 2: Hứa hẹn quy mô, bùng nổ hơn- Ảnh 2.

Nhiều diễn viên, người đẹp góp mặt trong ngày khởi động Celebrity Pickleball Championship mùa 2

ẢNH: BTC


