Giải pickleball ngành xe miền Nam khép lại bằng hành trình thiện nguyện

Giải pickleball ngành xe miền Nam 2025 dành cho là cán bộ, nhân viên đến từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực ô tô trên cả nước là sân chơi thể thao phong trào mới mẻ nhưng thu hút sự tham gia đông đảo của cộng đồng ngành xe. Giải đấu được chia thành nhiều nội dung đa dạng gồm hạng A, hạng B, hạng C, hạng D, đôi nam nữ, đồng đội, mở rộng (khách mời, KOL, truyền thông).

Giải pickleball ngành xe miền Nam 2025 với nhiều nội dung, giải thưởng hấp dẫn ẢNH: VŨ ĐẶNG

Ông Đặng Khoa Vũ, Trưởng ban Tổ chức chia sẻ: "Lần đầu tiên tổ chức, giải pickleball ngành xe miền Nam nhận được sự quan tâm và tham gia đông đảo từ cộng đồng. Đây nguồn động lực lớn để ban tổ chức duy trì và phát triển giải đấu này thành một sân chơi thường niên dành cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên đang làm việc trong lĩnh vực ngành xe".

Ông Đặng Khoa Vũ cho biết sẽ duy trì giải pickleball ngành xe miền Nam thường niên nhằm tạo sân chơi lành mạnh, ý nghĩa cho các VĐV ngành xe ẢNH: VŨ ĐẶNG

Các VĐV đã cống hiến nhiều trận đấu gay cấn, hấp dẫn trong không khí cổ vũ sôi nổi từ các cổ động viên. Kết quả chung cuộc, đôi Nguyễn Thế Anh/Nguyễn Minh Đức vô địch hạng A, Trần Giang Vinh/Đặng Hồng Lĩnh vô địch hạng B, Bùi Hùng Việt/Nguyễn Thị Tố Loan vô địch đôi nam nữ, Phạm Anh Vũ/Nguyễn Hữu Quang vô địch đôi mở rộng và CLB Đắk Lắk - Quảng Ngãi vô địch đồng đội.

Giải có tổng giá trị tiền thưởng hơn 200 triệu đồng, trong đó vô địch hạng A và mở rộng nhận 15 triệu đồng, vô địch hạng B và đôi nam nữ nhận 10 triệu đồng, vô địch đồng đội nhận 20 triệu đồng.

Điểm Trường Tiểu học Khánh Phú 1 (Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) nơi ban tổ chức giải pickleball ngành xe miền Nam tặng quà trong tháng 12 tới ẢNH: VŨ ĐẶNG

Sau sân đấu pickleball là hành trình thiện nguyện

Bên cạnh ý nghĩa thể thao, giải đấu còn mang giá trị nhân văn đặc biệt khi toàn bộ số tiền còn dư từ giải sẽ được ban tổ chức dùng mua quà tặng cho học sinh tại hai điểm trường tại xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, nơi ban tổ chức đã trực tiếp khảo sát thực tế. Dự kiến chương trình thiện nguyện được triển khai vào giữa tháng 12 tới với các phần quà bao gồm: 185 khay inox ăn cơm, 185 bộ nệm chăn, 2 tivi, 2 nồi nấu cơm công nghiệp, 50 chiếc xe đạp dành tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.



