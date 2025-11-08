Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Dấu ấn đặc biệt của giải pickleball Báo Phụ nữ TP.HCM năm 2025

Thu Bồn
Thu Bồn
08/11/2025 11:08 GMT+7

Sáng 8.11, giải pickleball tranh cúp Báo Phụ nữ TP.HCM lần thứ 3 năm 2025 chính thức khai mạc, hứa hẹn mang đến nhiều màn tranh tài hấp dẫn và những pha bóng đẹp. Trong đó, nội dung gia đình lần đầu tiên xuất hiện trở thành dấu ấn đặc biệt của giải đấu.

Mang thông điệp “Tăng yêu thương - Thêm vui khỏe”, giải pickleball do Báo Phụ nữ TP.HCM tổ chức nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.

Giải năm nay thu hút 294 VĐV (147 đôi) đến từ TP.HCM và nhiều tỉnh thành như Cần Thơ, Lâm Đồng, Đồng Nai, Đắk Lắk... tranh tài ở 9 nội dung: đôi vợ - chồng dưới 45 tuổi; đôi vợ - chồng trên 45 tuổi; đôi nữ 4.5; đôi nữ 6.5; đôi nữ người nổi tiếng; đôi nam người nổi tiếng; đôi nữ cán bộ công chức; đôi nam cán bộ công chức và đồng đội gia đình.

Dấu ấn đặc biệt của giải pickleball Báo Phụ nữ TP.HCM năm 2025- Ảnh 1.

Giải pickleball tranh cúp Báo Phụ nữ TP.HCM khai mạc sáng 8.11

ẢNH: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM

Dấu ấn đặc biệt của giải pickleball Báo Phụ nữ TP.HCM năm 2025- Ảnh 2.

Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM (phải) và bà Tạ Thị Nam Hồng - Phó tổng biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM trao bảng tượng trưng ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt số tiền 100 triệu đồng

ẢNH: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM

Cả gia đình sát cánh thi đấu 1 nội dung

Giải pickleball của Báo Phụ nữ TP.HCM là giải đấu mà cả gia đình đều có thể trở thành VĐV sát cánh bên nhau trong cùng 1 nội dung thi đấu: đồng đội gia đình (vợ chồng và 1 con dưới 12 tuổi, thi đấu các nội dung: vợ - chồng, cha - con, mẹ - con). Nội dung gia đình lần đầu tiên xuất hiện đã tạo dấu ấn đặc biệt ở giải đấu của Báo Phụ nữ TP.HCM, làm nổi bật thông điệp “Tăng yêu thương - Thêm vui khỏe”.

Nội dung đôi vợ - chồng (trên và dưới 45 tuổi) nhận được sự quan tâm lớn nhất. Nội dung đôi vợ - chồng dưới 45 tuổi có 32 đôi tham gia, còn nội dung đôi vợ - chồng trên 45 tuổi có 27 đôi tranh tài.

Dấu ấn đặc biệt của giải pickleball Báo Phụ nữ TP.HCM năm 2025- Ảnh 3.

Giải năm nay thu hút 294 VĐV (147 đôi), tranh tài ở 9 nội dung

ẢNH: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM

Không chỉ dừng lại ở các nội dung chuyên môn và thi đấu gia đình, giải pickleball Báo Phụ Nữ TP.HCM lần thứ 3 năm 2025 còn có sự góp mặt của đông đảo văn nghệ sĩ tranh tài ở nội dung: đôi nữ người nổi tiếng và đôi nam người nổi tiếng. Danh sách VĐV nổi tiếng gồm các diễn viên gạo cội đến người mẫu, ca sĩ như Kim Thư, Lê Nam, Lê Thúy, Ưng Đại Vệ, Phạm Anh Khoa, Hải Yến, Akira Phan, Phúc Bồ, Diệp Anh… đến các nhà sản xuất âm nhạc và đạo diễn tài năng như Dương Khắc Linh, Only C, Quang Dũng, Nhật Minh…

Các trận đấu sẽ diễn ra xuyên suốt trong ngày 8.11, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc sôi nổi, hấp dẫn, kịch tính.

Tin liên quan

Đại hội TDTT thủ đô Hà Nội hứa hẹn hấp dẫn, dù không có pickleball

Đại hội TDTT thủ đô Hà Nội hứa hẹn hấp dẫn, dù không có pickleball

Đại hội TDTT thủ đô lần thứ XI năm 2025 - sự kiện thể thao lớn nhất trong năm, diễn ra từ ngày 4.11 đến 15.12.2025 với 25 môn thi đấu và hơn 1.000 trọng tài cấp quốc gia, quốc tế tham gia điều hành.

Giải MB Pickleball D-Joy Tour 2025 chặng 3 khép lại ấn tượng, hướng đến Vietnam Masters

Dàn 'sao mai' pickleball Việt Nam dự giải trẻ thế giới tại Mỹ

Khám phá thêm chủ đề

Pickleball báo Phụ Nữ TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận