Dấu ấn đặc biệt của giải pickleball Báo Phụ nữ TP.HCM năm 2025

Mang thông điệp “Tăng yêu thương - Thêm vui khỏe”, giải pickleball do Báo Phụ nữ TP.HCM tổ chức nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.

Giải năm nay thu hút 294 VĐV (147 đôi) đến từ TP.HCM và nhiều tỉnh thành như Cần Thơ, Lâm Đồng, Đồng Nai, Đắk Lắk... tranh tài ở 9 nội dung: đôi vợ - chồng dưới 45 tuổi; đôi vợ - chồng trên 45 tuổi; đôi nữ 4.5; đôi nữ 6.5; đôi nữ người nổi tiếng; đôi nam người nổi tiếng; đôi nữ cán bộ công chức; đôi nam cán bộ công chức và đồng đội gia đình.

Giải pickleball tranh cúp Báo Phụ nữ TP.HCM khai mạc sáng 8.11 ẢNH: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM

Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM (phải) và bà Tạ Thị Nam Hồng - Phó tổng biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM trao bảng tượng trưng ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt số tiền 100 triệu đồng ẢNH: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM

Cả gia đình sát cánh thi đấu 1 nội dung

Giải pickleball của Báo Phụ nữ TP.HCM là giải đấu mà cả gia đình đều có thể trở thành VĐV sát cánh bên nhau trong cùng 1 nội dung thi đấu: đồng đội gia đình (vợ chồng và 1 con dưới 12 tuổi, thi đấu các nội dung: vợ - chồng, cha - con, mẹ - con). Nội dung gia đình lần đầu tiên xuất hiện đã tạo dấu ấn đặc biệt ở giải đấu của Báo Phụ nữ TP.HCM, làm nổi bật thông điệp “Tăng yêu thương - Thêm vui khỏe”.

Nội dung đôi vợ - chồng (trên và dưới 45 tuổi) nhận được sự quan tâm lớn nhất. Nội dung đôi vợ - chồng dưới 45 tuổi có 32 đôi tham gia, còn nội dung đôi vợ - chồng trên 45 tuổi có 27 đôi tranh tài.

Không chỉ dừng lại ở các nội dung chuyên môn và thi đấu gia đình, giải pickleball Báo Phụ Nữ TP.HCM lần thứ 3 năm 2025 còn có sự góp mặt của đông đảo văn nghệ sĩ tranh tài ở nội dung: đôi nữ người nổi tiếng và đôi nam người nổi tiếng. Danh sách VĐV nổi tiếng gồm các diễn viên gạo cội đến người mẫu, ca sĩ như Kim Thư, Lê Nam, Lê Thúy, Ưng Đại Vệ, Phạm Anh Khoa, Hải Yến, Akira Phan, Phúc Bồ, Diệp Anh… đến các nhà sản xuất âm nhạc và đạo diễn tài năng như Dương Khắc Linh, Only C, Quang Dũng, Nhật Minh…

Các trận đấu sẽ diễn ra xuyên suốt trong ngày 8.11, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc sôi nổi, hấp dẫn, kịch tính.