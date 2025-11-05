Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đại hội TDTT thủ đô Hà Nội hứa hẹn hấp dẫn, dù không có pickleball

Thu Nguyệt
05/11/2025 18:47 GMT+7

Đại hội TDTT thủ đô lần thứ XI năm 2025 - sự kiện thể thao lớn nhất trong năm, sẽ diễn ra từ ngày 4.11 đến 15.12.2025 với 25 môn thi đấu hơn 1.000 trọng tài cấp quốc gia, quốc tế tham gia điều hành.

Sở VH-TT Hà Nội tổ chức Đại hội TDTT Hà Nội lần thứ XI năm 2025, sự kiện là một trong những hoạt động trọng điểm chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hướng tới năm 2030, trên 50% dân số thủ đô thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao

Hướng tới mục tiêu xây dựng thủ đô "Văn hiến, văn minh và phát triển", Đại hội TDTT Hà Nội do Sở VH-TT Hà Nội tổ chức năm nay, đánh dấu bước ngoặt đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức ở hai cấp: cấp cơ sở (xã, phường) và cấp thành phố. 

Ở cấp cơ sở, các xã, phường tổ chức tối thiểu 8 môn thể thao trở lên, tập trung vào những bộ môn được người dân yêu thích như điền kinh, bơi, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, đá cầu... cùng các môn thể thao dân tộc và trò chơi vận động dân gian phù hợp với truyền thống địa phương. Tính đến nay, 124/126 xã, phường trên toàn thành phố đã hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở.

42 ngày tổ chức, hơn 1000 trọng tài quy tụ tại Đại hội TDTT thủ đô - Ảnh 1.

Đại diện Sở VH-TT Hà Nội tại buổi họp báo giới thiệu Đại hội TDTT thủ đô Hà Nội lần thứ XI năm 2025

ẢNH: NGUYỄN ĐÌNH BẢO

Ở cấp thành phố, Đại hội TDTT thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra trong tháng 11 và 12.2025 tại 12 xã phường và 4 cơ sở do Sở VH-TT Hà Nội quản lý với 25 môn thi đấu. Bao gồm: bơi, điền kinh, bóng bàn, bóng đá, cầu lông, taekwondo, vật, quần vợt, bóng chuyền (da, hơi), bóng rổ, karate, thể dục aerobic, wushu, billiards & snooker, cờ vua, cờ tướng, khiêu vũ thể thao, pencak silat, vovinam, roller sports, thể thao điện tử, võ cổ truyền, đá cầu, thể dục dưỡng sinh và kéo co. Lễ khai mạc cấp thành phố dự kiến diễn ra tại Cung Điền kinh Hà Nội, còn lễ bế mạc và tổng kết tại Nhà Văn hóa - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội.

Bên cạnh tính chuyên nghiệp, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan và truyền hình trực tuyến được đẩy mạnh qua các kênh truyền thông và nền tảng số, góp phần đưa tinh thần thể thao lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Đại hội cũng là dịp tổng kết phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", gắn với các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Theo định hướng đến năm 2030, trên 50% dân số Hà Nội thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống. Đại hội lần thứ XI không chỉ là ngày hội thể thao lớn của thủ đô mà còn là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đại hội TDTT thủ đô Hà Nội 2025 có nhiều đổi mới

Chia sẻ về những điểm mới ở lần tổ chức này, đại diện Sở VH-TT Hà Nội cho biết: "Trước đây, nhiều môn thi vẫn thực hiện bốc thăm thủ công nhưng năm nay, chúng tôi đã áp dụng hình thức bốc thăm điện tử cho các bộ môn. Ngay ở các giải cấp xã, phường cũng được triển khai chấm điểm điện tử, giúp đảm bảo tính minh bạch, chuyên nghiệp hơn".

42 ngày tổ chức, hơn 1000 trọng tài quy tụ tại Đại hội TDTT thủ đô - Ảnh 2.

Đại hội TDTT thủ đô Hà Nội lần thứ XI năm 2025 được tuyên truyền và cổ động sôi nổi trên các trang tin điện tử, kênh YouTube và hệ thống truyền thông của các đơn vị, tạo bầu không khí hào hứng, lan tỏa rộng khắp

ẢNH: NGUYỄN ĐÌNH BẢO

So với đại hội năm 2022, quy mô và chất lượng của kỳ này được nâng tầm rõ rệt. Số môn thi tăng từ 22 lên 25, bổ sung thêm các nội dung mang hơi thở hiện đại như thể thao điện tử, roller sports, khiêu vũ thể thao - phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể thao trẻ. Số lượng VĐV tăng 15%, chất lượng chuyên môn được nâng cao, công tác điều hành và chấm điểm áp dụng công nghệ thông tin để đảm bảo công bằng, minh bạch, đại diện của Sở cho biết thêm.

Khi được hỏi về sự vắng bóng của bộ môn thể thao rất "hot" là pickleball. Đại diện của sở nói: "Kế hoạch được ban hành từ tháng 10.2024, thời điểm đó pickleball vẫn chưa được phê duyệt luật thi đấu nên chưa thể đưa vào. Đây là một điều đáng tiếc, bởi pickleball đang là môn thể thao mới, hấp dẫn và đang thu hút đông đảo người chơi, đặc biệt là giới trẻ".

Ngoài ra, lễ khai mạc của đại hội cũng có nét mới như: sân khấu hiện đại, ứng dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến, không gian trình diễn sống động; nghi thức thắp lửa đuốc được đổi mới - kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn và công nghệ ánh sáng nhằm khắc họa hình ảnh một Hà Nội "văn hiến - văn minh - hiện đại" qua ngôn ngữ thể thao và nghệ thuật đỉnh cao…

Bên cạnh đó còn có lễ diễu hành quy mô lớn với sự tham gia của 126 xã, phường với 11 cụm thể thao, chia thành 37 khối diễu hành. Mỗi đội có khoảng 100 VĐV, tạo nên bức tranh sôi động, thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh phong trào thể thao quần chúng thủ đô.

Đặc biệt, trong phần nghệ thuật của lễ khai mạc, một ca khúc mới sáng tác riêng cho Hà Nội sẽ được ra mắt, như lời chào tràn đầy tự hào và cảm hứng gửi đến người dân thủ đô và bạn bè cả nước.

