Lộ diện các đối thủ mạnh, xuất hiện nhiều tuyển thủ: Giải Công an - Cảnh sát ASEAN hấp dẫn

Với lợi thế sân nhà, hai đội tuyển bóng đá Công an Nhân dân Việt Nam (CAND VN) hứa hẹn sẽ là những nhân tố nổi bật của mùa giải năm nay.

Đội chủ nhà Công an Việt Nam - những gương mặt sáng giá

Đội CAND VN I quy tụ những gương mặt trẻ xuất sắc thuộc câu lạc bộ (CLB) Công an Hà Nội - nhà vô địch Cúp quốc gia mùa giải 2024 - 2025. Những cái tên như Hà Văn Phương, Hoàng Văn Toản, Giáp Tuấn Dương không chỉ cho thấy kỹ thuật và thể lực tốt mà còn mang tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, giàu khát vọng.

Đại diện các khách mời và chủ nhà tham dự họp báo Ảnh: BTC

Tuyển thủ Giáp Tuấn Dương của CLB Công an Hà Nội sẽ thi đấu trong màu áo đội CAND VN I Ảnh: CLB Công an Hà Nội

Trong khi đó, đội CAND VN II sở hữu lực lượng dày dặn kinh nghiệm hơn với các cầu thủ quen mặt như thủ môn Phí Minh Long, trung vệ Nguyễn Văn Dũng hay tiền vệ Nguyễn Huy Hùng - người từng khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam tại AFF Cup và vòng loại World Cup. Cả hai đội đều hướng tới mục tiêu tiến sâu và giành cúp, thi đấu vì màu cờ sắc áo và vì tinh thần đoàn kết khu vực.

Các đội khách đáng 'nể'

Bên cạnh các đội chủ nhà, giải đấu năm nay chào đón những đối thủ mạnh đến từ khu vực và quốc tế. Đội tuyển Công an Lào mang đến lực lượng đồng đều, kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm từ các tuyển thủ quốc gia như Viengkham, Phomvongsa, Xayasone, Keodouangdeth, Keoviengphet. Tính kế thừa trong đội hình giúp Lào trở thành đối thủ không thể xem nhẹ.



Đội Công an Thái Lan mang đến một bất ngờ lớn khi có sự góp mặt của cựu tuyển thủ quốc gia Tana Chanabut -người từng vô địch SEA Games 2007 cùng Đội tuyển Thái Lan. Anh là biểu tượng kinh nghiệm, tinh thần chiến đấu và là chỗ dựa tinh thần quý giá cho dàn cầu thủ công an trẻ Thái Lan - những người vẫn thường xuyên thi đấu tại các giải hạng dưới để duy trì phong độ.

Việc đăng cai giải đấu thể hiện vai trò chủ động của Việt Nam trong hợp tác văn hóa - thể thao, quảng bá hình ảnh đất nước hiện đại, thân thiện, hòa bình tới bạn bè quốc tế ẢNH: HIỀN HƯƠNG

Công an Singapore không hề kém cạnh khi sở hữu đội hình gồm các cựu cầu thủ từng thi đấu tại giải Vô địch Quốc gia Singapore (S-League) trong màu áo các CLB tên tuổi như Tampines Rovers, Lion City Sailors, Home United hay Police SA. Với lối chơi gắn kết, kỷ luật cao, họ được đánh giá là ứng viên tiềm năng cho ngôi vô địch.

Đội khách mời Úc cùng các đại diện từ Campuchia và Đông Timor mang đến giải đấu tinh thần cởi mở, cống hiến, tạo nên sự đa sắc trong chiến thuật và phong cách thi đấu. Sự hiện diện của họ khẳng định tính quốc tế và chuyên nghiệp ngày càng cao của giải.

Giải đấu lan tỏa tinh thần, gắn kết và đối ngoại

Giải đấu năm nay có ý nghĩa đặc biệt, tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 – 19.8.2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Không chỉ là sân chơi thể thao, đây là diễn đàn văn hóa thể thao khu vực - nơi các chiến sĩ công an, cảnh sát ASEAN thể hiện tinh thần thể thao cao thượng và truyền đi thông điệp về hòa bình, hợp tác, sẻ chia giữa các quốc gia.

Thông qua bóng đá, các đội bóng thực thi pháp luật từ nhiều quốc gia đã và đang thắt chặt quan hệ ngoại giao, thúc đẩy tình hữu nghị và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau - những giá trị cốt lõi của cộng đồng ASEAN. Sự gắn kết trên sân cỏ cũng là biểu tượng cho hợp tác an ninh, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực. Việc đăng cai giải đấu có quy mô quốc tế, chuyên nghiệp và tổ chức bài bản cho thấy vai trò chủ động của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác văn hóa - thể thao khu vực giúp quảng bá hình ảnh một Việt Nam hiện đại, thân thiện, hòa bình, giàu tiềm năng tới bạn bè quốc tế.

Giải bóng đá Công an – Cảnh sát ASEAN mở rộng 2025 diễn ra từ 7–15.7 tại Hà Nội và Hưng Yên, quy tụ 8 đội đến từ 7 quốc gia, chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn, bán kết và chung kết. Đồng hành cùng T&T Group và SHB, giải đấu góp phần nâng cao vị thế lực lượng Công an Việt Nam và quảng bá hình ảnh đất nước. Cơ cấu giải thưởng hơn 70.000 USD, trong đó đội vô địch nhận 30.000 USD, cùng nhiều giải phụ hấp dẫn. Công tác tổ chức chuyên nghiệp, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế, hứa hẹn công bằng và chất lượng cao.