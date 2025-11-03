Dàn 'sao mai' pickleball Việt Nam dự giải trẻ thế giới tại Mỹ

Các tài năng trẻ pickleball Việt Nam ra đấu trường thế giới

Hôm nay, HLV Trương Quang Vũ - Giám đốc chương trình phát triển tài năng trẻ Liên đoàn Pickleball châu Á cho biết 4 tay vợt trẻ của pickleball Việt Nam là Trần Đức Khang, Đan Linh Hương, Trần Hồ Đan Thanh, Lê Vũ Phát Lộc sẽ tham dự giải pickleball trẻ thế giới 2025.

Đan Linh Hương tập luyện tại CLB Kỳ Hòa trước ngày lên đường sang Mỹ tham dự giải pickleball trẻ thế giới 2025 ẢNH: KHOA TRẦN

Đây là những tay vợt được lựa chọn thông qua giải pickleball vô địch thanh thiếu niên châu Á mở rộng 2025 được tổ chức hồi tháng 7 tại Đà Nẵng. Bên cạnh đó cũng có VĐV được nhận suất đặc cách tham dự giải trẻ thế giới nhờ có tiềm năng và được Liên đoàn Pickleball châu Á giới thiệu. Bên cạnh đó có một số VĐV đủ điều kiện tham dự nhưng bỏ lỡ do không kịp hoàn tất thủ tục để đi Mỹ.

Lê Vũ Phát Lộc có cơ hội thử sức ở giải pickleball trẻ thế giới 2025 ẢNH: KHOA TRẦN

Theo kế hoạch, 4 tay vợt Việt Nam sẽ tham gia tranh tài các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ các lứa tuổi U.12, U.14, U.16. "Việc tham dự giải trẻ thế giới là cơ hội rất tốt cho các tay vợt trẻ Việt Nam giao lưu, học hỏi tại nước Mỹ nơi sản sinh ra bộ môn pickleball. Điều này cũng khẳng định vị trí và sự phát triển bộ môn pickleball tại châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng", HLV Trương Quang Vũ cho biết.

HLV Trương Quang Vũ (trái) sẽ dẫn dắt các tuyển thủ trẻ Việt Nam dự giải pickleball trẻ thế giới 2025 ẢNH: KHOA TRẦN

Bên cạnh thi đấu các hạng mục của giải trẻ thế giới, vào ngày 8.11, các tay vợt trẻ Việt Nam cũng góp mặt trong thành phần đội U.16 châu Á thi đấu trận biểu diễn với đội U.16 Mỹ. Pickleball đang phát triển bùng nổ tại Việt Nam, từ đó có rất nhiều trẻ em tập luyện môn thể thao này và bước đầu trình làng những gương mặt tiềm năng. Việc tham dự giải trẻ thế giới tại Mỹ còn là cơ hội để các VĐV Việt Nam thử khả năng của mình so với các VĐV quốc tế.



