Lương Phương Hạnh là Đại kiện tướng nữ quốc tế thứ 7 của cờ vua Việt Nam

Nỗ lực được đền đáp cho kỳ thủ Lương Phương Hạnh

Tại giải cờ vua Capechecs vừa kết thúc tại Pháp, kỳ thủ Lương Phương Hạnh đạt 6 điểm, xếp hạng 28 chung cuộc. Tuy nhiên niềm vui lớn với kỳ thủ sinh năm 1983 là thành tích thi đấu tại giải này giúp cô đạt được chuẩn thứ ba cũng là chuẩn cuối cùng để được phong danh hiệu Đại kiện tướng nữ quốc tế của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE).

Lương Phương Hạnh (phải) thi đấu tại Pháp, đạt được chuẩn cuối cùng để phong danh hiệu Đại kiện tướng nữ quốc tế ẢNH: FC

Để được phong danh hiệu Đại kiện tướng nữ quốc tế, nữ kỳ thủ phải đạt cùng lúc các điều kiện là chạm cột mốc elo tối thiểu 2.300 và có 3 chuẩn Đại kiện tướng nữ quốc tế. Để có chuẩn, VĐV phải tham dự các giải quốc tế mở rộng đủ điều kiện lấy chuẩn theo quy định của FIDE.

Hồi tháng 7.2019, Lương Phương Hạnh lần đầu chạm mốc elo 2.300. Cô cũng sớm có được 2 chuẩn Đại kiện tướng nữ quốc tế nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên đến tận bây giờ nữ kỳ thủ này mới lấy được chuẩn cuối cùng. Đó là hành trình đầy kiên trì và nỗ lực của Lương Phương Hạnh khi cô tự bỏ chi phí đi thi đấu nhiều giải quốc tế trong 2 năm qua. Vì thế kỳ thủ 42 tuổi rất hạnh phúc khi đạt được mục tiêu mà bản thân đề ra.

Lương Phương Hạnh trở thành Đại kiện tướng nữ quốc tế sau hành trình dài chinh phục các điều kiện ẢNH: FBNV

Trước Lương Phương Hạnh, cờ vua Việt Nam có 6 Đại kiện tướng nữ quốc tế là Nguyễn Thị Thanh An, Hoàng Thị Bảo Trâm, Lê Thanh Tú, Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Mai Hưng, Võ Thị Kim Phụng. Bên cạnh luyện cờ, thi đấu các giải trong nước và quốc tế, Lương Phương Hạnh còn mở lớp dạy cờ vua cho các em nhỏ.







