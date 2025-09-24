Kỳ thủ 16 tuổi Bành Gia Huy bất ngờ nhận vé dự World Cup cờ vua 2025

Trước đó, cờ vua Việt Nam chỉ có 1 suất tham dự World Cup cờ vua 2025 nhờ thành tích thi đấu ở giải đồng đội Olympiad 2024 và kỳ thủ Lê Quang Liêm là người được chọn. Tuy nhiên một số kỳ thủ hàng đầu thế giới như Magnus Carlsen (Na Uy, hạng 1), Hikaru Nakamura (Mỹ, hạng 2), Fabiano Caruana (Mỹ, hạng 3), Alireza Firouzja (Pháp, hạng 8) rút tên không tham dự nên Lê Quang Liêm (hạng 22 thế giới) đôn lên thay thế ở suất dành cho nhóm kỳ thủ hàng đầu trên bảng xếp hạng của FIDE. Cũng nhờ đó cờ vua Việt Nam còn trống suất của Olympiad và kỳ thủ 16 tuổi Bành Gia Huy được chọn.

Bành Gia Huy (thứ hai từ trái sang) nhận suất tham dự World Cup cờ vua 2025 tại Ấn Độ ẢNH: VIETNAMCHESS

Kiện tướng quốc tế Bành Gia Huy sinh năm 2009 là nhà vô địch quốc gia cờ tiêu chuẩn năm 2024, qua đó vinh dự sánh cánh cùng các đàn anh Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Trần Tuấn Minh, Lê Tuấn Minh tham dự Olympiad 2024. Bành Gia Huy cùng với Phạm Trần Gia Phúc (16 tuổi), Đầu Khương Duy (14 tuổi) trên đà thăng tiến, hứa hẹn gặt hái thành công trong tương lai. Hiện Bành Gia Huy có elo 2.440 đã có được 1 chuẩn Đại kiện tướng và trên hành trình chinh phục 2 chuẩn còn lại cùng cột mốc elo 2.500 để được phong cấp Đại kiện tướng.

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm tham dự World Cup cờ vua 2025 với suất dành cho các kỳ thủ có thứ hạng cao của FIDE ẢNH: FIDE

World Cup cờ vua 2025 có sự tham gia tranh tài của 206 kỳ thủ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Giải đấu có tổng tiền thưởng 2 triệu USD (khoảng 52 tỉ đồng), trong đó kỳ thủ đoạt danh hiệu vô địch nhận 120.000 USD (khoảng 3 tỉ đồng). Bên cạnh Lê Quang Liêm, Bành Gia Huy còn có các kỳ thủ gốc Việt đủ điều kiện tham gia giải là Đại Văn (CH Czech, elo 2.660), Thanh Tú (Nhật Bản, elo 2.412).