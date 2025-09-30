Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Kỳ thủ nhí Việt Nam bứt phá ngoạn mục giành á quân U.10 cờ vua thế giới

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
30/09/2025 20:24 GMT+7

Kỳ thủ sinh năm 2015 Lê Phan Hoàng Quân có màn bứt phá ngoạn mục giành ngôi á quân U.10 giải cờ vua thiếu niên thế giới kết thúc hôm nay tại Almaty (Kazakhstan).

Cờ vua Việt Nam xuất hiện tài năng trẻ đáng khen ngợi

Giải cờ vua thiếu niên thế giới 2025 thu hút 850 kỳ thủ đến từ 88 quốc gia, vùng lãnh thổ, tranh tài các nội dung gồm U.8, U.10 và U.12 (nam, nữ). Trong đó Lê Phan Hoàng Quân góp mặt ở nội dung U.10 nam.

Kỳ thủ nhí Việt Nam bứt phá ngoạn mục giành á quân U.10 cờ vua thế giới- Ảnh 1.

Lê Phan Hoàng Quân có cùng 9 điểm với kỳ thủ Trung Quốc nhưng xếp nhì chung cuộc giải cờ vua thiếu niên thế giới vì thua hệ số phụ

ẢNH: FIDE

Với elo 2.030, Lê Phan Hoàng Quân là hạt giống số 11 trong tổng số 150 kỳ thủ tham dự nội dung U.10 nam. Sau ván 8, Lê Phan Hoàng Quân tụt xuống hạng 12 với 6 điểm, kém kỳ thủ dẫn đầu đến 1 điểm và kém nhóm 6 kỳ thủ ở tốp nhì 0,5 điểm.

Cơ hội trở cạnh tranh thứ hạng cao trở nên khá mong manh nhưng cậu học trò đang học lớp 5 tại TP.HCM đã có màn bứt phá ngoạn mục với 3 chiến thắng liên tiếp trước Guo Ziming (Trung Quốc), Ulan Rizat (Kazakhstan), Ivanovic Leonid (Serbia). Trong đó Rizat là hạt giống số 2 còn Ivanovic Leonid là hạt giống số 3.

Kỳ thủ nhí Việt Nam bứt phá ngoạn mục giành á quân U.10 cờ vua thế giới- Ảnh 2.

Lê Phan Hoàng Quân đoạt HCB U.10 cờ vua thế giới 2025

ẢNH: FIDE

Sau 11 ván, Lê Phan Hoàng Quân đạt 9 điểm, cùng điểm số với Yuan Shunzhe (Trung Quốc) nhưng chấp nhận về nhì vì thua đối thủ ở hệ số phụ. Đây là thành tích ấn tượng của Lê Phan Hoàng Quân. Trước đó vào năm 2023, kỳ thủ nhí này xuất sắc đoạt HCV trẻ châu Á lứa tuổi U.8.

Khám phá thêm chủ đề

Cờ vua Kỳ thủ Lê Phan Hoàng Quân Cờ vua Việt Nam
