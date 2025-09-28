Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Nhà vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh: 'Ngày đăng quang đúng ngày thôi nôi con gái’

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
28/09/2025 20:55 GMT+7

Nhà vô địch cờ tướng thế giới 2025 Lại Lý Huynh cho biết, niềm tin cùng khát khao chiến thắng đã giúp anh lên đỉnh vinh quang ngay tại Bến Thượng Hải (Trung Quốc), chiếc nôi của làng cờ tướng thế giới.

Hôm nay (28.9), kỳ thủ số 1 Việt Nam, nhà vô địch cờ tướng thế giới nội dung cờ tiêu chuẩn năm 2025 Lại Lý Huynh trở về nước trong sự chào đón của người thân. "Đối với tôi đây là thành tích trên cả tuyệt vời bởi mình đoạt chức vô địch thế giới ngay đúng ngày thôi nôi của con gái và cũng là ngày sinh nhật của vợ. Một ngày trùng hợp hết sức đặc biệt mà tôi không thể nào quên", Lại Lý Huynh chia sẻ.
Nhà vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh: 'Ngày đăng quang đúng ngày thôi nôi con gái’- Ảnh 1.

Tân vô địch thế giới và gia đình

Nhà vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh: 'Ngày đăng quang đúng ngày thôi nôi con gái’- Ảnh 2.

Nhà vô địch cờ tướng thế giới 2025 Lại Lý Huynh được chào đón khi về nước

ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Nhà vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh: 'Ngày đăng quang đúng ngày thôi nôi con gái’- Ảnh 3.

Lại Lý Huynh trả lời phỏng vấn truyền thông tại sân bay Tân Sơn Nhất

ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Cảm xúc vẫn còn trào dâng, Lại Lý Huynh nói: "Mỗi chúng ta đều có ngôi sao may mắn ở bên mình, tôi gieo vào đó niềm tin, khát khao chiến thắng và ngôi sao may mắn đó đã chiếu sáng, đưa đến thành công". Nhìn lại trận chung kết với tài năng 20 tuổi Doãn Thăng của chủ nhà Trung Quốc, Lại Lý Huynh cho biết mình đã gạt bỏ hết mọi thứ để chơi "ván cờ cuộc đời", xem trận chung kết như ván đấu giao hữu từ đó giải tỏa được áp lực. "Đối phương khai cuộc tốt nhưng không phát huy, bỏ lỡ 2 nước cờ quan trọng. Thực tế cờ thực chiến có những thời điểm VĐV gặp áp lực, không thể kiểm soát hết, chưa kể áp lực thời gian. Tôi đã tận dụng thành công cơ hội có được để giành chiến thắng", Lại Lý Huynh cho biết.

Nhà vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh: 'Ngày đăng quang đúng ngày thôi nôi con gái’- Ảnh 4.

Lại Lý Huynh (thứ ba từ trái sang) cùng gia đình tại sân bay Tân Sơn Nhất

ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Chia sẻ về mục tiêu sắp tới, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lại Lý Huynh nói: "Ngay lúc này tôi gieo vào tiềm thức rằng mình chưa là nhà vô địch để tiếp tục phấn đấu cho những mục tiêu phía trước, trong đó chắc chắn cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương".


Tin liên quan

Nóng: Đánh bại kỳ thủ Trung Quốc, Lại Lý Huynh được thưởng 1,1 tỉ đồng vì vô địch cờ tướng thế giới

Nóng: Đánh bại kỳ thủ Trung Quốc, Lại Lý Huynh được thưởng 1,1 tỉ đồng vì vô địch cờ tướng thế giới

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lại Lý Huynh lần đầu vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân giải cờ tướng thế giới 2025 tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Lại Lý Huynh ngược dòng ngoạn mục vô địch cờ tướng thế giới: HLV tiết lộ bí mật cực thú vị

Chuyện về nhà tân vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh

Khám phá thêm chủ đề

Lại Lý Huynh Kỳ thủ Lại Lý Huynh Cờ tướng Việt Nam Cờ tướng thế giới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận