Nhà vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh: 'Ngày đăng quang đúng ngày thôi nôi con gái’

Tân vô địch thế giới và gia đình

Nhà vô địch cờ tướng thế giới 2025 Lại Lý Huynh được chào đón khi về nước ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Lại Lý Huynh trả lời phỏng vấn truyền thông tại sân bay Tân Sơn Nhất ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Hôm nay (28.9), kỳ thủ số 1 Việt Nam , nhà vô địch cờ tướng thế giới nội dung cờ tiêu chuẩn năm 2025 Lại Lý Huynh trở về nước trong sự chào đón của người thân. "Đối với tôi đây là thành tích trên cả tuyệt vời bởi mình đoạt chức vô địch thế giới ngay đúng ngày thôi nôi của con gái và cũng là ngày sinh nhật của vợ. Một ngày trùng hợp hết sức đặc biệt mà tôi không thể nào quên", Lại Lý Huynh chia sẻ.

Cảm xúc vẫn còn trào dâng, Lại Lý Huynh nói: "Mỗi chúng ta đều có ngôi sao may mắn ở bên mình, tôi gieo vào đó niềm tin, khát khao chiến thắng và ngôi sao may mắn đó đã chiếu sáng, đưa đến thành công". Nhìn lại trận chung kết với tài năng 20 tuổi Doãn Thăng của chủ nhà Trung Quốc, Lại Lý Huynh cho biết mình đã gạt bỏ hết mọi thứ để chơi "ván cờ cuộc đời", xem trận chung kết như ván đấu giao hữu từ đó giải tỏa được áp lực. "Đối phương khai cuộc tốt nhưng không phát huy, bỏ lỡ 2 nước cờ quan trọng. Thực tế cờ thực chiến có những thời điểm VĐV gặp áp lực, không thể kiểm soát hết, chưa kể áp lực thời gian. Tôi đã tận dụng thành công cơ hội có được để giành chiến thắng", Lại Lý Huynh cho biết.

Lại Lý Huynh (thứ ba từ trái sang) cùng gia đình tại sân bay Tân Sơn Nhất ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Chia sẻ về mục tiêu sắp tới, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lại Lý Huynh nói: "Ngay lúc này tôi gieo vào tiềm thức rằng mình chưa là nhà vô địch để tiếp tục phấn đấu cho những mục tiêu phía trước, trong đó chắc chắn cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương".



