Chuyện về nhà tân vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh

Nhưng hôm qua (27.9), tôi đã gần như rơi nước mắt trong hạnh phúc khi chứng kiến Lại Lý Huynh - chàng trai sinh năm 1990 trở thành kỳ thủ VN đầu tiên làm nên lịch sử, bước lên bục cao nhất của cờ tướng thế giới sau 35 năm chờ đợi!

Điều đặc biệt về Lại Lý Huynh

Kỷ niệm với Huynh thì rất nhiều, nhưng tôi xin được bắt đầu với câu chuyện về người thầy của nhà tân vô địch thế giới – HLV Nguyễn Thanh Khiết. Ông vốn là một người khuyết tật, đi lại khó khăn, ăn chay trường, luôn sống điềm đạm, nhẹ nhàng, được người trong giới cờ tôn trọng.

Lại Lý Huynh đặc biệt xuất sắc

Tròn 20 năm trước, trong một sự tình cờ, tôi gửi tặng thầy Khiết và cậu học trò ruột Lại Lý Huynh, khi ấy mới 15 tuổi một bộ phần mềm (software) để tập cờ. Những tưởng món quà ấy chỉ để giúp Huynh có thêm phương tiện để rèn luyện thêm (năm ấy cậu bé Huynh đã sớm bộc lộ tài năng khi bất ngờ thắng danh kỳ Trềnh A Sáng 1 ván tại giải đồng đội quốc gia), nào ngờ với Huynh thì tập luyện với software chính là phương tiện hữu hiệu để rèn luyện tư duy tính toán chặt chẽ, giảm thiểu sự “cảm tính” trong thi đấu cờ. Ít lâu sau, làng cờ truyền tai nhau câu chuyện tài năng trẻ Lại Lý Huynh “ngộ software” vì thường xuyên dành tới 7-8 tiếng để tập cờ với máy. Đây là điều khác biệt ở thời điểm đó, vì số đông kỳ thủ thích thực chiến tại các sới cờ hơn đối diện với cái màn hình vô tri, mà chơi với máy thì nhiều khi rất… nản (đánh kiểu gì cũng thua!).



Lại Lý Huynh - cậu con trai của một ông thợ cắt tóc, bắt đầu rèn luyện cờ một cách bài bản dưới sự huấn luyện của người thầy mực thước ở đội tuyển trẻ cờ tướng tỉnh Cà Mau, sớm đã hun đúc cho mình quyết tâm vươn lên bằng chính niềm đam mê cháy bỏng. Tôi từng nghe người ta kể, Huynh đã dành dụm tiền thưởng và tiền công tập luyện để tự mua một chiếc laptop cấu hình mạnh, đủ để chạy phần mềm có bản quyền nhằm có thể tận dụng tối đa thời gian cho việc tập luyện. Nào phải tự nhiên sau này, giới cờ tướng VN đều công nhận Lại Lý Huynh là kỳ thủ có nền tảng khai cuộc tốt nhất, lối cờ bài bản và khoa học bậc nhất, ngay từ khi chàng trai trẻ này còn chưa giành chức vô địch quốc gia.

Lại Lý Huynh đứng trên bục cao nhất của giải vô địch thế giới ẢNH: ĐỘI CỜ CUNG CẤP

Trình độ cờ của Huynh cứ thế được trui rèn bằng sự khổ luyện, sau những giờ nghiền ngẫm trên máy tính, là theo chân các "sư huynh" tới các sới cờ, sẵn sàng cọ xát với bất kỳ cao thủ hàng "tướng, tá" nào trong giới cờ TP.HCM và các tỉnh Nam bộ khi ấy. Khi mới 19 tuổi, anh lần đầu được góp mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia dự giải thế giới. Sự chỉn chu trong đường cờ cũng tương đồng với tính chuyên nghiệp trong cuộc sống của Huynh: tuyệt đối tránh xa các loại chất kích thích, thú vui cờ bạc để chuyên tâm phát triển kỳ nghệ.

Không có đối thủ trong nước

Năm 2013 (23 tuổi), Lại Lý Huynh lần đầu bước lên bục cao nhất ở giải quốc gia. Với lối cờ cực kỳ chặt chẽ, khoa học, Lại Lý Huynh đã mau chóng khẳng định vị trí số 1 tuyệt đối trong làng cờ tướng nước nhà từ đó tới nay. Huynh đã 6 lần vô địch quốc gia nội dung cờ tiêu chuẩn cùng vô số lần đăng quang các nội dung cờ nhanh, cờ chớp ở các giải tầm quốc gia. Đặc biệt, "Nam Phương công tử" (biệt danh mà giới truyền thông cờ yêu mến đặt cho anh) cũng chính là kỳ thủ VN đầu tiên được mời thi đấu tại giải đồng đội chuyên nghiệp Trung Quốc, 1 lần góp công cùng đội Hàng Châu giành chức vô địch giải đấu danh giá bậc nhất tại nước bạn.

Sau khi để vuột mất cơ hội ở giải vô địch thế giới 2023, Huynh không nản chí. Anh miệt mài rèn luyện, nghiên cứu các ván cờ đỉnh cao của những kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc, với hy vọng sẽ có một ngày… Và ngày ấy đã đến. Trước trận chung kết, Huynh đã hòa cả Doãn Thăng và "thần đồng" Mạnh Phồn Duệ - 2 đại diện của chủ nhà Trung Quốc, qua đó củng cố thêm niềm tin sẽ làm nên lịch sử. Trong trận đấu cuối cùng hôm qua, Huynh tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn trước kiểu chơi "lãnh môn" (chủ động khai cuộc khác với sách vở thông thường) của Doãn Thăng. Nhưng chính thời khắc khó khăn nhất ấy, Huynh thể hiện bản lĩnh chống chịu sức ép rất lớn về tâm lý, tận dụng tối đa sai lầm của đối phương để giành lại ưu thế và thắng lợi trong niềm vui vỡ òa của đông đảo người hâm mộ cờ tướng nước nhà theo dõi trực tuyến ván đấu.

Giành chức vô địch đã khó, giữ được chắc chắn sẽ còn khó hơn nhiều. Huynh vô địch nhờ bản lĩnh, trình độ cũng như nắm bắt được thời cơ (hàng loạt cao thủ hàng đầu của Trung Quốc bị cấm thi đấu trong cuộc “đại phẫu” của làng cờ nước bạn). Nhưng chiến công này không đồng nghĩa với việc mặt bằng cờ tướng VN đã ngang bằng với Trung Quốc về trình độ. Còn rất nhiều việc phải làm, trong đó cần có sự đầu tư mạnh mẽ và toàn diện hơn cho các kỳ thủ để thể thao trí tuệ nói chung, cờ tướng VN nói riêng iếp tục phát huy tiềm năng, giữ được vị thế trên đấu trường quốc tế!

