Thể thao Các môn khác

Lại Lý Huynh vượt thần đồng Trung Quốc, vào chung kết giải cờ tướng thế giới

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
26/09/2025 05:56 GMT+7

Nhờ hơn hiệu số phụ so với thần đồng cờ tướng Trung Quốc Meng Fanrui (Mạnh Phồn Duệ), kỳ thủ số 1 Việt Nam Lại Lý Huynh giành quyền vào chung kết giải cờ tướng vô địch thế giới đang diễn ra tại Thượng Hải.

Cơ hội mở ra kỳ thủ Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo cùng đội tuyển cờ tướng Việt Nam ở giải vô địch thế giới năm nay khi hàng loạt cao thủ cờ tướng Trung Quốc như Vương Thiên Nhất, Trịnh Duy Đồng, Triệu Hâm Hâm, Từ Siêu, Tưởng Xuyên bị cấm thi đấu vì dính vụ mua bán độ gây chấn động làng cờ tướng Trung Quốc lẫn thế giới. Chủ nhà Trung Quốc dù cử 2 kỳ thủ trẻ là Mạnh Phồn Duệ (17 tuổi), Doãn Thăng (20 tuổi) tham dự giải nhưng cũng cho thấy sức mạnh của chiếc nôi cờ tướng thế giới.

Lại Lý Huynh vượt thần đồng Trung Quốc, vào chung kết giải cờ tướng thế giới- Ảnh 1.

Lại Lý Huynh (phải) xuất sắc vào chung kết giải cờ tướng vô địch thế giới 2025

ẢNH: NMT

Diễn biến ở nội dung cá nhân nam cờ tiêu chuẩn đầy hấp dẫn và kịch tính. Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lại Lý Huynh xuất sắc bất bại sau 8 ván đấu (5 thắng, 3 hòa), đạt 13 điểm. 2 kỳ thủ chủ nhà là Doãn Thăng và Mạnh Phồn Duệ cũng có cùng 13 điểm với Lại Lý Huynh. Kết quả này khiến trọng tài phải so hiệu số phụ giữa 3 kỳ thủ để chọn 2 VĐV vào chung kết, tranh HCV.

Doãn Thăng có hệ số phụ tốt nhất (85 điểm) nên đoạt tấm vé đầu tiên vào chung kết. Tấm vé còn lại xướng tên Lại Lý Huynh khi anh hơn thần đồng cờ tướng Trung Quốc Mạnh Phần Duệ đúng 1 điểm chỉ số phụ. Kết quả này khiến người hâm mộ cờ tướng Việt Nam vỡ òa bởi trước đó họ thất vọng tràn trề khi nhận tin Lại Lý Huynh hụt vé vào chung kết vì thua 2 kỳ thủ Trung Quốc ở chỉ số phụ.

Lại Lý Huynh vượt thần đồng Trung Quốc, vào chung kết giải cờ tướng thế giới- Ảnh 2.

Lại Lý Huynh trước cơ hội làm nên lịch sử cho cờ tướng Việt Nam

ẢNH: NMT

Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp Lại Lý Huynh giành quyền vào chung kết giải cờ tướng vô địch thế giới. Lần đầu vào năm 2023 khi giải đấu diễn ra tại Mỹ và anh để thua Mạnh Thần (Trung Quốc) nên nhận HCB. Lần này Lại Lý Huynh được kỳ vọng làm nên lịch sử cho cờ tướng Việt Nam khi chạm trán với Doãn Thăng ở chung kết diễn ra vào ngày mai (27.9).



Xem thêm bình luận