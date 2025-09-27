Nóng: Đánh bại kỳ thủ Trung Quốc, Lại Lý Huynh được thưởng 1 tỉ đồng vì vô địch cờ tướng thế giới

Ở chung kết diễn ra hôm nay, Lại Lý Huynh chạm trán Doãn Thăng là thần đồng 20 tuổi của cờ tướng Trung Quốc. Trước đó ở vòng loại, Lại Lý Huynh nhờ hơn Mạnh Phồn Duệ ở hệ số phụ khiến Trung Quốc không thể có trận chung kết nội bộ.

Lại Lý Huynh (phải) lần đầu vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn giải cờ tướng thế giới ẢNH: HV

Trận chung kết diễn ra với thể thức 60 phút cộng 30 giây cho mỗi nước đi, nếu hòa sẽ đánh tiếp cờ nhanh với 10 phút và 5 giây cho mỗi nước đi, nếu hòa tiếp đánh cờ chớp với 5 phút cộng 3 giây cho mỗi nước đi. Tuy nhiên không cần đến cờ nhanh, Lại Lý Huynh đã xuất sắc đánh bại Doãn Thăng ở ván cờ tiêu chuẩn để lên ngôi vô địch dù anh bất lợi cầm quân đen (đi sau).

Ván chung kết diễn ra đầy hấp dẫn, Lại Lý Huynh càng chơi càng hay dần chiếm ưu thế. Ở tàn cuộc, kỳ thủ số 1 Việt Nam chiếm ưu thế khi khóa chặt được quân Xe và Mã của đối thủ. Doãn Thăng phải nhiều lần ôm đầu tìm đường hóa giải nhưng không thành công, sau đó chấp nhận buông cờ chịu thua.

Lại Lý Huynh (trái) làm rạng danh cờ tướng Việt Nam ẢNH: HV

Lại Lý Huynh được thưởng nóng 1 tỉ đồng

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Lại Lý Huynh mang về cho cờ tướng Việt Nam danh hiệu vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn cũng là nội dung danh giá nhất của môn cờ tướng mà Trung Quốc thống trị từ trước đến nay. Với kỳ tích ngay tại Bến Thượng Hải, Lại Lý Huynh được lãnh đạo Tập đoàn Phương Trang (Tập đoàn Phương Trang của của ông Nguyễn Hữu Luận - nguyên Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam) thưởng nóng 1 tỉ đồng còn HLV được thưởng 200 triệu đồng.