Lại Lý Huynh nhận HCV cờ tướng thế giới: Phá thế độc tôn của Trung Quốc
Lại Lý Huynh nhận HCV cờ tướng thế giới: Phá thế độc tôn của Trung Quốc

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
27/09/2025 18:33 GMT+7

Kỳ thủ Lại Lý Huynh khiến người hâm mộ cờ tướng Việt Nam vỡ òa sau khi đánh bại kỳ thủ 20 tuổi Doãn Thăng của chủ nhà Trung Quốc để lần đầu tiên lên ngôi vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn giải cờ tướng Trung Quốc.

Kỳ thủ Lại Lý Huynh đã đánh bại kỳ thủ 20 tuổi Doãn Thăng của chủ nhà Trung Quốc để lần đầu tiên lên ngôi vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn giải cờ tướng Trung Quốc.

Ngược dòng ngoạn mục, Lại Lý Huynh vô địch cờ tướng thế giới

Nói về kỳ tích mà Lại Lý Huynh vừa tạo ra ngay tại Bến Thượng Hải, ông Nguyễn Minh Thắng - phụ trách bộ môn cờ Cục TDTT Việt Nam cho biết đó là trận đấu căng thẳng cả về tâm lý lẫn chuyên môn. Ngay từ khai cuộc, đối thủ đã chủ động thí quân Pháo để đổi lấy quân Tượng, qua đó tạo thế tấn công. Tuy nhiên, với bản lĩnh và kinh nghiệm dày dạn, Lại Lý Huynh đã bình tĩnh nhả lại quân, từng bước giành lại thế chủ động.

Trận đấu kết thúc bằng một loạt nước đi sắc sảo, buộc đối thủ phải chịu thua trước sức ép mãnh liệt từ kỳ thủ Việt Nam.

Chi tiết mời quý vị theo dõi bản tin.

Theo chuyên gia pháp lý Zamri Ibrahim, những người trong Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị cáo buộc làm giả giấy tờ cầu thủ nhập tịch dẫn đến án phạt của FIFA, có thể đối mặt với án tù, tiền phạt và hình phạt về thể xác.

