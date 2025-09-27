Theo FIFA, đội tuyển Malaysia đã sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, một hành vi bị nghiêm cấm nghiêm ngặt trong các giải đấu.

Từ vụ Malaysia bị phạt nặng, lật lại những lần AFC xử thua vì sai phạm cầu thủ

Trong danh sách bị FIFA "sờ gáy" có cả Facundo Garcés, trung vệ đang khoác áo CLB Alaves tại La Liga. Việc Garcés bị treo giò khiến đội bóng Tây Ban Nha hoàn toàn bất ngờ và lập tức tuyên bố sẽ tiến hành các thủ tục khiếu nại lên FIFA.

Câu hỏi lớn được đặt ra: Malaysia đã vi phạm quy định về tư cách cầu thủ như thế nào, và hình phạt nào đang chờ họ?

Sự việc lần này khiến người hâm mộ nhớ lại vụ việc CLB Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản) sử dụng cầu thủ trái phép tại AFC Champions League Two vào năm ngoái. Và lúc đó, dù giành chiến thắng hủy diệt 6-1 trước Lion City Sailors, nhưng đội bóng Nhật Bản ngay lập tức bị xử thua 0-3 sau khi AFC xác định CLB đăng ký cầu thủ không đúng quy định.

Thắng trận nhưng thua cuộc, đó là bài học mà bất kỳ đội bóng nào cũng cần nghiêm túc nhìn nhận.

Khác với một CLB, lần này vấn đề xảy ra ở cấp độ đội tuyển quốc gia – một sự cố có thể kéo theo những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí thay đổi cục diện bảng đấu tại vòng loại Asian Cup 2027.

Nếu bị xác định cố tình sử dụng cầu thủ không hợp lệ, Malaysia hoàn toàn có thể bị xử thua 0-3 trước Việt Nam, theo điều lệ giải. Khi đó, thứ hạng bảng đấu sẽ đảo lộn, và cơ hội đi tiếp của cả hai đội cũng có thể thay đổi hoàn toàn.