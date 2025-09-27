Tối 26.9, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ban hành án kỷ luật cực nặng với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và phạt 7 cầu thủ nhập tịch đã "giả mạo và xuyên tạc". Những cầu thủ này đều thi đấu trận gặp đội tuyển Việt Nam.

FIFA phạt nặng Liên đoàn Bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ

Trong thông báo, FIFA cho biết Ủy ban kỷ luật FIFA đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch vì vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA (FDC) liên quan đến giả mạo và xuyên tạc. Các cầu thủ này bao gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

FAM đã gửi các tài liệu về đáp ứng đủ tư cách tới FIFA và khi làm như vậy, FAM đã sử dụng tài liệu đã được chỉnh sửa để có thể đưa các cầu thủ trên vào danh sách.

Cả 7 cầu thủ đều đã thi đấu cho đội tuyển Malaysia trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út vào ngày 10.6.2025 (trận này đội Malaysia thắng tỷ số 4-0).

Cũng theo FIFA: "Sau các thủ tục tố tụng thông thường, Ủy ban kỷ luật FIFA đã xem xét tất cả các bằng chứng có trong hồ sơ và áp dụng các biện pháp trừng phạt sau: Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã bị yêu cầu nộp phạt 350.000 Francs Thụy Sĩ cho FIFA (khoảng 11,5 tỉ đồng).

7 cầu thủ mỗi người đã bị yêu cầu nộp phạt 2.000 Francs Thụy Sĩ cho FIFA (khoảng 66,1 triệu đồng).