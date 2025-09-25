Vợt na ná pickleball. Sân và lưới cũng có nhiều điểm tương đồng. Nhưng cách chơi và bóng lại giống tennis...

Padel - môn thể thao được dự đoán soán ngôi pickleball, có gì thú vị?

Đây là những hình ảnh người chơi bộ môn Padel - môn thể thao đang được ưa chuộng ở các nước phương Tây và được dự đoán sẽ hot không kém gì pickleball.

Padel ra đời tại Mexico vào cuối thập niên 1960. Người sáng tạo ra môn này là Enrique Corcuera, ông đã xây dựng sân padel đầu tiên tại nhà riêng ở Acapulco năm 1969. Kết hợp yếu tố của tennis và squash (bóng quần), padel nhanh chóng lan rộng, đặc biệt bùng nổ ở Tây Ban Nha, rồi dần phổ biến trên toàn thế giới.

Padel được chơi trên sân nhỏ hơn so với sân tennis, bao quanh bởi tường kính cao 3 mét và một mạng lưới ở giữa. Vợt padel có kích thước gần bằng vợt pickleball nhưng có độ đàn hồi, dày hơn và có các lỗ nhỏ làm giảm trọng lượng tổng thể của vợt, giúp người chơi dễ dàng xử lý và kiểm soát bóng hơn trong suốt trận đấu.

Padel thi đấu theo thể thức đôi với luật tính điểm giống quần vợt, một trận gồm ba set, mỗi set sáu ván. Giao bóng được thực hiện dưới tay và bóng bắt buộc phải chạm đất trong ô giao bóng trước khi sang sân đối phương, người chơi có thể tận dụng tường để đánh bóng quay trở lại sân.

Môn này thi đấu theo thể thức đôi, tạo sự giao lưu và gắn kết giữa các người chơi. Hơn nữa, sân padel nhỏ gọn hơn sân tennis, phù hợp xây dựng tại khu vực đô thị đông đúc.



