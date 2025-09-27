Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lại Lý Huynh ngược dòng ngoạn mục vô địch cờ tướng thế giới: HLV tiết lộ bí mật cực thú vị

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
27/09/2025 15:46 GMT+7

Kỳ thủ Lại Lý Huynh khiến người hâm mộ cờ tướng Việt Nam vỡ òa sau khi đánh bại kỳ thủ 20 tuổi Doãn Thăng của chủ nhà Trung Quốc để lần đầu tiên lên ngôi vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn giải cờ tướng Trung Quốc.

Chưa hết "ngất ngây" với kỳ tích mà Lại Lý Huynh tạo ra ngay tại Bến Thượng Hải, ông Nguyễn Minh Thắng - phụ trách bộ môn cờ Cục TDTT Việt Nam cho biết: "Trận đấu hết sức căng thẳng cả về tâm lý lẫn chuyên môn. Sau khai cuộc đối phương thí quân Pháo đổi lấy quân Tượng và nhận được thế công. Lại Lý Huynh với kinh nghiệm nhả lại quân để giành lại thế chủ động và liên tiếp tấn công buộc đối phương mất thế, quân Xe và Mã bị cầm chân không cử động được. Sau đó kỳ thủ chúng ta tiếp tục giáng những đòn chí mạng vào quân Tướng buộc đối phương phải đầu hàng".

Lại Lý Huynh ngược dòng ngoạn mục vô địch cờ tướng thế giới: HLV tiết lộ bí mật cực thú vị- Ảnh 1.

Lại Lý Huynh làm rạng danh cờ tướng Việt Nam ở đấu trường thế giới

ẢNH: VNC

Từ Thượng Hải, HLV Diệp Khai Nguyên chia sẻ với Thanh Niên Online: "Doãn Thăng tận dụng ưu thế đi trước chiếm lĩnh được thế trận. Theo số liệu phân tích từ máy tính, kỳ thủ Trung Quốc đã gần đến chiến thắng. Tuy nhiên trong lúc căng thẳng, kỳ thủ 20 tuổi này bỏ lỡ vài cơ hội, hình thành cục diện hỗn chiến. Tiếp đó Lại Lý Huynh có nước đi chính xác hơn và đi đến chiến thắng ngoạn mục".

Lại Lý Huynh ngược dòng ngoạn mục vô địch cờ tướng thế giới: HLV tiết lộ bí mật cực thú vị- Ảnh 2.

Lại Lý Huynh (phải) được thưởng tiền tỉ sau thành tích lịch sử lần đầu vô địch thế giới cờ tiêu chuẩn

ẢNH: VNC

HLV của Lại Lý Huynh được thưởng nóng 200 triệu đồng

Lại Lý Huynh năm nay 35 tuổi là kỳ thủ số 1 cờ tướng Việt Nam trong nhiều năm qua. Anh từng vô địch cờ tướng thế giới ở nội dung đồng đội nam, cá nhân nam cờ nhanh nhưng đây là lần đầu tiên vô địch thế giới nội dung cờ tiêu chuẩn là nội dung mà Trung Quốc thống trị từ trước đến nay. Ông Nguyễn Minh Thắng cho biết nguyên Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phương Trang, ông Nguyễn Hữu Luận cũng có mặt ở Thượng Hải cổ vũ cho Lại Lý Huynh cùng đội tuyển cờ tướng Việt Nam. Ông Nguyễn Hữu Luận quyết định thưởng nóng 1 tỉ đồng cho Lại Lý Huynh cùng 200 triệu đồng cho HLV sau kỳ tích lần đầu vô địch thế giới cờ tiêu chuẩn.

