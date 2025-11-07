Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13 với 184 thành viên: Phấn đấu giành 40 HCV

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
07/11/2025 14:46 GMT+7

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ tham dự Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 13 năm 2026 tại Thái Lan với 184 thành viên.

ASEAN Para Games 13 diễn ra năm 2026 tại Thái Lan

Hôm nay, theo thông báo từ Cục TDTT Việt Nam, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam dự kiến tham dự ASEAN Para Games lần thứ 13 với 184 thành viên. Trong đó có 139 VĐV, 27 HLV, 17 cán bộ.

ASEAN Para Games lần thứ 13 diễn ra tại Korat (Thái Lan) từ ngày 15.1 đến ngày 27.1.2026. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự 11 môn gồm bơi, điền kinh, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo, boccia, bắn cung, quần vợt, đấu kiếm. Mục tiêu của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games lần thứ 13 là đoạt từ 40 đến 50 HCV, nằm trong tốp 4 toàn đoàn.

Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13 với 184 thành viên: Phấn đấu giành 40 HCV- Ảnh 1.

Lực sĩ Lê Văn Công tiếp tục góp mặt ở ASEAN Para Game

ẢNH: NVCC

Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam chia sẻ việc tham dự ASEAN Para Game là dịp để Việt Nam mở rộng quan hệ hợp tác về lĩnh vực thể dục, thể thao người khuyết tật với các nước trong khu vực, đồng thời, khẳng định vị trí thể thao người khuyết tật Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để kiểm tra, đánh giá năng lực và trình độ chuyên môn của VĐV thể thao người khuyết tật chuẩn bị lực lượng tham dự ASIAN Para Games 5 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) và Paralympic tại Mỹ năm 2028.

Ở các kỳ ASEAN Para Games gần đây, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam thi đấu ấn tượng. Ở lần thứ 11, đoàn giành 65 HCV còn ở kỳ gần nhất lần thứ 12, đoạt 66 HCV. Những gương mặt xuất sắc của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam trong nhiều năm qua như Lê Văn Công, Đặng Thị Linh Phượng (cử tạ), Võ Thanh Tùng, Lê Tiến Đạt (bơi), Cao Ngọc Hùng (điền kinh), Phạm Thị Hương, Trần Thị Bích Thủy (cờ vua).

Lễ xuất quân Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Game lần thứ 13 tại Thái Lan dự kiến được tổ chức vào ngày 16.12.2025 tại TP.HCM.


