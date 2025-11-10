Tranh tài sôi nổi giải pickleball doanh nghiệp – doanh nhân TP.HCM 2025

Giải pickleball doanh nghiệp – doanh nhân TP.HCM 2025 thu hút hơn 200 tay vợt là doanh nhân, phóng viên, nghệ sĩ, khách mời tranh tài ở 5 nội dung gồm đôi nam trên 45 tuổi, đôi nam dưới 45 tuổi, đôi nam doanh nhân – báo chí – khách mời, đôi nam nữ và đôi nữ.

Hào hứng tranh tài giải pickleball doanh nghiệp – doanh nhân TP.HCM 2025 ẢNH: ĐĂNG PHAN

Giải có sự tham dự của ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP.HCM, ông Trần Hoàng – Tổng biên tập Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, Trưởng BTC giải, ông Trần Mạnh Út, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt- Pickleball TP.HCM, đồng trưởng BTC.

Ông Trần Hoàng chia sẻ: "Giải đấu là minh chứng sinh động cho tinh thần năng động, tích cực và đoàn kết của cộng đồng doanh nhân TP.HCM. Đây không chỉ là sân chơi thể thao, mà còn là dịp để kết nối, lan tỏa giá trị nhân văn trong đời sống doanh nghiệp. Chúng tôi tin rằng những mùa giải tiếp theo sẽ ngày càng chuyên nghiệp, quy mô và lan tỏa hơn nữa".

Các VĐV nữ thi đấu nỗ lực ở giải pickleball doanh nghiệp – doanh nhân TP.HCM 2025 ẢNH: ĐĂNG PHAN

Nhiều trận đấu ở giải pickleball doanh nghiệp – doanh nhân TP.HCM 2025 diễn ra sôi nổi, hấp dẫn chọn ra các nhà vô địch ở các nội dung. Ngoài ra BTC còn trao giải hoa khôi và giải cống hiến nhằm tôn vinh vẻ đẹp, tinh thần thể thao và những đóng góp tích cực cho phong trào pickleball của các VĐV.

Trao thưởng hạng mục đôi nam báo chí - doanh nhân ẢNH: ĐĂNG PHAN

BTC trao danh hiệu hoa khôi và cống hiến cho các VĐV ẢNH: ĐĂNG PHAN

Các nhà vô địch giải pickleball doanh nghiệp – doanh nhân TP.HCM 2025 gồm Linh Hằng - Vy Vũ (đôi nữ), Thanh Hải - Thục Anh (đôi nam nữ), Thành Nhân - Vân Ân (đôi nam trên 45 tuổi), Đức Thiện - Lê Mẫn (đôi nam dưới 45 tuổi), Trần Thành - Lưu Quang Tuân (đôi nam báo chí - doanh nghiệp). Giải cống hiến thuộc về Đỗ Thị Ngọc Mai và giải hoa khôi được trao cho Phạm Việt Trinh.