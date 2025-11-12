Việt Nam nhắm tốp 3 SEA Games 33, chưa vội vã đặt chỉ tiêu huy chương: Vì sao?

Thể thao Việt Nam chạy đua cho SEA Games

Đoàn thể thao Việt Nam đang chạy "nước rút" những công đoạn chuẩn bị cuối cùng, trong bối cảnh SEA Games 33 đã đến rất gần.

Lần lượt ở các kỳ SEA Games 31 (tổ chức trên sân nhà) và SEA Games 32 (Campuchia), các VĐV Việt Nam đã xuất sắc đoạt ngôi nhất toàn đoàn.

Ở SEA Games 31, thể thao Việt Nam phá kỷ lục với 446 huy chương (205 HCV, 125 HCB, 116 HCĐ). 1 năm sau, số huy chương dù giảm xuống 355 (136 HCV, 105 HCB, 114 HCĐ), nhưng ngôi đầu vẫn minh chứng cho sự ổn định của đoàn Việt Nam ở sân chơi Đông Nam Á.

Thể thao Việt Nam nhận khích lệ tinh thần trước ngày lên đường dự SEA Games 33 ẢNH: BTC

Tuy nhiên, chia sẻ với báo chí sáng 12.11, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam khẳng định không đơn giản để thể thao Việt Nam tái lập thành tích tại các kỳ SEA Games trước, khi các đối thủ trong khu vực, đặc biệt là chủ nhà Thái Lan, đang chuẩn bị rốt ráo và mang đến lực lượng mạnh.

"Công tác chuẩn bị SEA Games đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Các VĐV đang được chăm sóc, quan tâm ở mức độ cao. Chúng tôi bố trí thêm đội ngũ y tế để theo dõi sau buổi tập, giúp VĐV hồi phục.

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ được quan tâm tốt nhất cả về vật chất lẫn tinh thần. Các VĐV đang có tâm lý tốt, thoải mái và tự tin để hướng tới sự kiện thành công", ông Nguyễn Hồng Minh chia sẻ.

Trả lời câu hỏi của Báo Thanh Niên về mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Minh đáp: "Chúng tôi hướng đến là một trong những quốc gia dẫn đầu SEA Games, có thể là tốp 2 hoặc tốp 3. Cuộc đua tại SEA Games 33 sẽ rất khốc liệt và khó khăn, khi các quốc gia có sự chuẩn bị chu đáo.

Trong khi đó, đoàn thể thao Việt Nam gặp bất lợi khi một số nội dung thế mạnh không được nước chủ nhà đưa vào chương trình thi đấu.

U.23 Việt Nam giành lại HCV? ẢNH: MINH TÚ

Các nước cũng quyết tâm với số lượng VĐV đông đảo dự SEA Games 33. Họ muốn giành thành tích cao nhất. Đặc biệt, Thái Lan cũng đặt mục tiêu giành số lượng huy chương lớn, khoảng 240-270 HCV trong số 540 bộ huy chương của đại hội. Đó là yếu tố có thể tác động. Song, đoàn thể thao Việt Nam sẽ nỗ lực giành mục tiêu".

Về số lượng huy chương, ông Minh khẳng định ngành thể thao sẽ rà soát lại lần nữa để báo cáo cụ thể với lãnh đạo Bộ VH-TT-DL. "Tuy nhiên, số lượng huy chương có nhiều hay ít, đoàn thể thao Việt Nam cũng phải nằm trong tốp 2 hoặc tốp 3. Hy vọng là tốp 2", lãnh đạo ngành thể thao bày tỏ.

VĐV Việt Nam được chăm sóc kỹ lưỡng

Ngày 12.11, tại Cục TDTT Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức lễ công bố Hisamitsu Việt Nam là nhà tài trợ đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33.

Bên cạnh công tác đồng hành, hỗ trợ kinh phí tại SEA Games 33, phía nhà tài trợ cũng trao 1.500 túi y tế, trong đó có các sản phẩm giúp giảm nhanh cơn đau nặng; giảm đau, thư giãn cơ sau vận động; làm dịu nhanh cảm giác đau mỏi ngay trong khi luyện tập.

Công ty TNHH Dược phẩm Hisamitsu Việt Nam sẽ gửi tặng toàn bộ vận động viên và thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam bộ sản phẩm hỗ trợ giảm đau, gồm: cao dán Salonpas Diclofenac - giảm nhanh các cơn đau nặng, phục hồi thể lực hiệu quả; cao dán lạnh Salonsip Gel-patch - giảm đau, thư giãn cơ sau vận động; thuốc xịt lạnh Salonpas Jet Spray - làm dịu nhanh cảm giác đau mỏi ngay trong khi luyện tập; thuốc bôi Salonpas Gel - kết hợp massage nhẹ giúp thư giãn cơ, giảm đau nhanh chóng. Những sản phẩm này đều là thuốc giảm đau ngoài da không kê đơn, được người tiêu dùng Việt Nam tin dùng trong suốt nhiều năm qua.

Ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi trân trọng sự đồng hành của Công ty TNHH Dược phẩm Hisamitsu Việt Nam trong hành trình hướng tới SEA Games 33. Sự hỗ trợ này không chỉ mang ý nghĩa tiếp thêm nguồn lực cho công tác chuẩn bị của đoàn thể thao Việt Nam, mà còn thể hiện niềm tin và tình cảm dành cho các vận động viên đang miệt mài tập luyện vì màu cờ sắc áo. Uỷ ban Olympic Việt Nam tin rằng sự chung tay của doanh nghiệp sẽ tạo động lực to lớn để các vận động viên tự tin, quyết tâm và nỗ lực đạt thành tích cao nhất tại đấu trường khu vực".