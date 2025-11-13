Diễn biến bất lợi của 7 cầu thủ nhập tịch ‘lậu’ Malaysia: FAM làm gì ở CAS?

FAM cực khó lật ngược tình thế ở CAS

Astro Arena vừa phỏng vấn ông Mohammad Saifuddin Abu Bakar, cựu Tổng thư ký FAM, với khuyến nghị cơ quan này phải đưa ra lý do thật cụ thể và tính hợp lý của việc sẽ đưa vấn đề 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" ra Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). Liệu mọi thứ có khả thi hay không, sau khi FIFA đã bác bỏ toàn bộ đơn kháng cáo của FAM ngày 3.11 và giữ nguyên mọi hình phạt.

Nếu FAM kháng cáo FIFA ra CAS thất bại họ sẽ nhận hình phạt rất nặng, bao gồm phạt bổ sung cấm dự các vòng loại Asian Cup và World Cup Ảnh: Ngọc Linh

Theo ông Mohammad Saifuddin Abu Bakar, việc kháng cáo ra CAS rõ ràng là tốn kém chi phí, kéo dài thời gian và có thể gần như là vô ích, trong khi khả năng thắng kiện vẫn chưa rõ ràng. Hơn nữa, cho đến nay FAM vẫn hoàn toàn im lặng. Cơ quan này chỉ phản hồi một cách yếu ớt sau khi đơn kháng cáo của họ bị FIFA bác bỏ.

"FAM sẽ gửi thư cho FIFA để xin đầy đủ thông tin chi tiết và lý do bằng văn bản về quyết định này trước khi thực hiện bước tiếp theo là đệ đơn kháng cáo lên CAS. Đây là lần đầu tiên FAM gặp phải tình huống như thế này, và các luật sư cùng ban lãnh đạo của chúng tôi rất bất ngờ trước quyết định này. Tuy nhiên, FAM sẽ tiếp tục đấu tranh kiên quyết cho quyền lợi của các cầu thủ và lợi ích của bóng đá Malaysia ở cấp độ quốc tế", thông báo của FAM ngày 3.11 cho biết.

Thời hạn FAM "xin đầy đủ thông tin chi tiết và lý do bằng văn bản" về phán quyết xử phạt của FIFA trong vòng 10 ngày với hạn chót vào ngày 13.11. Sau khi có các chứng cứ từ FIFA, FAM sẽ xem xét kháng cáo lên CAS. Nhưng báo chí và dư luận ở Malaysia ngay sau đơn kháng cáo của FAM bị FIFA bác bỏ, đã đề nghị cơ quan này nên bỏ cuộc, vì cơ hội lật ngược tình thế ở CAS là cực kỳ thấp.

Cựu Tổng thư ký FAM, ông Mohammad Saifuddin Abu Bakar cũng đã khuyến nghị cần xem xét tính hợp lý của vụ việc, trước khi quyết định có đưa vấn đề lên CAS hay không.

Tình thế 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia đến nay diễn biến đầy bất lợi, một số đã bị CLB thanh lý hợp đồng. Họ cũng hết cơ hội thi đấu cho đội tuyển Malaysia Ảnh: Ngọc Linh

Cùng diễn biến, tình thế đã đưa 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia chỉ sau 2 trận, nhưng nay không còn cơ hội nào để khoác áo đội tuyển nước này nữa. Do họ sẽ không còn nhiều thời gian để theo đuổi sự nghiệp vì lệnh cấm thi đấu 12 tháng, và cũng đã lớn tuổi.

Họ chỉ còn cơ hội thi đấu cho đội tuyển Malaysia nếu sinh sống và làm việc tại đây trên 5 năm. Việc thi đấu với tư cách là cầu thủ có gốc gác gần như là bất khả thi sau khi FIFA có được mọi bằng chứng pháp lý rõ ràng là giấy khai sinh gốc của họ, không có ai có gốc gác gồm ông bà sinh ra ở Malaysia.

Trong số này chỉ có cầu thủ Gabriel Palmero (23 tuổi) là có hy vọng. Nhưng Gabriel Palmero đã bị CLB của mình CD Tenerife (Tây Ban Nha) thanh lý hợp đồng, chưa rõ sau thời gian nghỉ thi đấu (12 tháng) liệu sẽ trở lại ra sao.

Tương tự cầu thủ Rodrigo Holgado cũng vừa bị CLB Amarica de Cali ở Colombia chấm dứt hợp đồng hiện nay. Các cầu thủ khác như Facundo Garces và Imanol Machuca vẫn được các CLB chủ quản duy trì việc trả lương, nhưng tình thế cũng cực kỳ bấp bênh, vì nếu FAM kháng cáo ra CAS thất bại, họ cũng đối mặt tình thế bị thanh lý hợp đồng.

Trong khi đó, 3 cầu thủ đang thi đấu cho CLB Johor Darul Ta'zim gồm Hector Hevel, Joao Figueiredo và Jon Irazabal đến nay vẫn không rõ tương lai, khi họ hoàn toàn "biến mất" và không có bất cứ thông tin nào về việc có được CLB tiếp tục trả lương hoặc thanh lý hợp đồng.

Gần đây, có tin 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia này đang tìm kiếm cơ hội kiện FAM ra CAS để đòi quyền lợi, trong trường hợp cơ quan này tiếp tục thất bại việc kháng cáo ra CAS sau khi bị FIFA bác bỏ toàn bộ đơn kháng cáo hôm 3.11. Hoặc ngay sau khi FAM chính thức bỏ cuộc khi nhận các bằng chứng bằng văn bản và xem xét tính khả thi của vụ việc, rằng sẽ không có bất cứ cơ hội nào thắng FIFA ở CAS, theo kênh Astro Arena cho biết.