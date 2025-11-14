U.23 Việt Nam ngày càng bản lĩnh: Tiếp tục tấn công trước U.23 Uzbekistan, tại sao không?

U.23 Việt Nam dạn dày và lì lợm

"Trước đây, U.23 Việt Nam thường bị cuốn theo nhịp chơi của đối thủ. Còn giờ, toàn đội chủ động vây ráp, giữ được cự ly đội hình và biết cách kiểm soát thế trận bằng những pha luân chuyển hợp lý", chia sẻ của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đã tóm gọn trận thắng 1-0 trước chủ nhà U.23 Trung Quốc của U.23 Việt Nam, diễn ra tối 12.11.

Chiến thắng trước U.23 Trung Quốc là "phát súng" đầu tiên trên hành trình tiến ra châu Á của U.23 Việt Nam. Dù chỉ thắng một đội bóng chưa đủ lực lượng (như chia sẻ của truyền thông Trung Quốc) với cách biệt 1 bàn, nhưng rõ ràng, các cầu thủ trẻ cần "gom nhặt" niềm tin và sự khích lệ từ những trận đấu vừa vặn như vậy.

U.23 Việt Nam (áo trắng) tiến bộ từng ngày ẢNH: MINH TÚ

Trước lối đá bóng dài, cậy nhờ thể hình và tốc độ của U.23 Trung Quốc, U.23 Việt Nam đã không bị cuốn theo, mà giữ cự ly đội hình chặt chẽ. Lớp phòng ngự của Cao Văn Bình cùng đồng đội giăng ra chắc chắn, chống đỡ các đợt công thành bằng cả bóng bổng lẫn sệt của chủ nhà.

U.23 Việt Nam giữ nhịp chơi tốt, kiểm soát không gian và biết lựa chọn thời điểm ra đòn. Khi đối thủ buông lỏng cảnh giác ở phút 81, Lê Văn Thuận đã bất thình lình tăng tốc, mở ra đường căng ngang để Phạm Minh Phúc ghi bàn. Ở trận này, U.23 Việt Nam tấn công không dồn dập. Số cơ hội nguy hiểm của đội khách không nhiều hơn chủ nhà. Song, toàn đội đã đánh là "điểm huyệt" đối thủ, và lựa chọn thời điểm bung sức rất chuẩn sau những phút "ru ngủ" bằng khả năng điều nhịp hợp lý.

Đó là dáng dấp của một tập thể bản lĩnh, thi đấu biết mình biết người, giữ nhịp khi nhanh khi chậm và tìm được thời khắc sơ hở của đối thủ để tung đòn quyết định.

"Toàn đội thể hiện được tinh thần chiến đấu, khả năng tổ chức và bản lĩnh trong cả trận. Chiến thắng không chỉ là kết quả, mà là phần thưởng cho quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, tuân thủ đấu pháp và kỷ luật", ông Vinh nhấn mạnh.

Các cầu thủ trẻ được khuyến khích tự tin cầm bóng và chuyền bóng hướng lên ẢNH: MINH TÚ

Sự vững chãi của U.23 Việt Nam cần được thể hiện ở trận tiếp theo, với thử thách rất khó mang tên U.23 Uzbekistan.

Phép thử 'nặng đô'

So với chủ nhà U.23 Trung Quốc, U.23 Uzbekistan ở đẳng cấp khác.

Đại diện Trung Á sở hữu nền bóng đá trẻ đẳng cấp, với chức vô địch U.23 châu Á 2018, cùng ngôi á quân 2022 và 2024. Ngay cả Nhật Bản, Hàn Quốc cũng không ổn định bằng Uzbekistan trên bình diện sân chơi trẻ.

Dù thua 0-2 trước U.23 Hàn Quốc trong ngày ra quân giải giao hữu, nhưng U.23 Uzbekistan vẫn tổ chức lối chơi tương đối ổn, các pha ban bật kiểm soát bóng, mở ra mảng miếng tấn công đều được Uzbekistan làm bài bản.

So với những đội bóng chơi bóng dài, bóng bổng như U.23 Trung Quốc, việc phải hóa giải đội bóng giàu kỹ thuật như U.23 Uzbekistan là thử thách khó hơn nhiều. Khối phòng ngự với 3 trung vệ, 2 chân chạy cánh và 2 tiền vệ của ông Đinh Hồng Vinh phải giữ cự ly đội hình rất chặt chẽ, ổn định, phối hợp bọc lót và truy cản 1-1 tốt mới có thể ngăn được sức công thành mạnh mẽ của đội bóng chơi nhuần nhuyễn bậc nhất.

HLV Kim Sang-sik vẫn dõi theo để đánh giá U.23, dù đang huấn luyện đội tuyển ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, nhìn cách tiếp cận của U.23 Việt Nam ở 4 trận gần nhất gặp đối thủ tầm châu Á (1 thắng, 3 hòa), có thể tin, học trò ông Đinh Hồng Vinh sẽ không phòng ngự chịu trận.

U.23 Việt Nam đang được xây dựng theo hướng pressing tầm cao để phá lối chơi và đoạt bóng phản công nhanh. Các cầu thủ được huấn luyện theo thiên hướng tự tin cầm bóng phối hợp đập nhả, hạn chế những đường chuyền dài, bổng không có địa chỉ.

Đây là triết lý được HLV Kim Sang-sik quán xuyến từ khi nhận đội hồi tháng 7. U.23 Việt Nam được bồi dưỡng nền móng tư duy chơi bóng rõ ràng, nhất quán: đề cao tính kiểm soát và chủ động, luôn có mảng miếng xuyên phá đối thủ, sẵn sàng đẩy đội hình tiến về phía trước dù đối thủ mạnh thế nào.

Trận gặp U.23 Uzbekistan sẽ mang đến thêm một cơ hội để cầu thủ rèn luyện bản lĩnh và kiểm tra chất lượng chơi bóng. Với tinh thần mỗi trận đấu là một bài học, hãy chờ đợi thầy trò ông Đinh Hồng Vinh đá thật "bốc" để quật ngã cựu vô địch U.23 châu Á.