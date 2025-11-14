Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam mổ băng trận thắng Trung Quốc, lên kế hoạch tác chiến đánh bại U.23 Uzbekistan

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
14/11/2025 14:37 GMT+7

Sáng 14.11, U.23 Việt Nam đã họp rút kinh nghiệm sau chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U.23 Trung Quốc, hướng đến kết quả tốt trước U.23 Uzbekistan tại giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025.

U.23 Việt Nam mổ băng trận thắng Trung Quốc, lên kế hoạch tác chiến đánh bại U.23 Uzbekistan- Ảnh 1.

HLV Đinh Hồng Vinh mổ xẻ lối chơi U.23 Việt Nam

ảnh: VFF

U.23 Việt Nam rút kinh nghiệm từ chiến thắng, khâu dứt điểm phải được đặc biệt chú trọng

Buổi họp rút kinh nghiệm là hoạt động quan trọng trong công tác chuẩn bị của đội tuyển U.23 Việt Nam, nhằm củng cố hiệu quả thi đấu, cải thiện các thông số chuyên môn và hướng tới trận đấu thứ hai gặp U.23 Uzbekistan.

Trong cuộc họp, BHL đã phân tích dữ liệu chi tiết từ trận thắng U.23 Trung Quốc ngày 12.11, rút kinh nghiệm cho các cầu thủ thông qua các tình huống cụ thể qua băng hình.

HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh đánh giá cao tinh thần thi đấu của toàn đội, đặc biệt là sự tập trung ở những thời điểm then chốt, đồng thời yêu cầu toàn đội tiếp tục nâng cao khả năng kiểm soát bóng, tăng tốc độ chuyển trạng thái và cải thiện hiệu quả ở những pha quyết định cuối cùng.

U.23 Việt Nam mổ băng trận thắng Trung Quốc, lên kế hoạch tác chiến đánh bại U.23 Uzbekistan- Ảnh 2.

Văn Khang của U.23 Việt Nam đi bóng trước hậu vệ U.23 Trung Quốc

ảnh: VFF

HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh, chiến thắng trước U.23 Trung Quốc rất quan trọng, nhưng điều chúng ta cần là tiến bộ qua từng trận. U.23 Uzbekistan là đối thủ mạnh, có tổ chức tốt và lối chơi kỹ thuật. Toàn đội phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa để duy trì sự chủ động.

Trưởng đoàn Trần Anh Tú cũng biểu dương toàn đội đã thể hiện bản lĩnh ngay trong trận mở màn và lưu ý rằng Panda Cup 2025 là cơ hội cọ xát quý giá để chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026.

Trưởng đoàn Trần Anh Tú yêu cầu các cầu thủ giữ tinh thần tập trung, đảm bảo hồi phục thể lực để đạt phong độ tốt nhất cho hai trận còn lại, gần nhất là chạm trán U.23 Uzbekistan lúc 14 giờ 30 Việt Nam ngày 15.11.

Trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Uzbekistan được dự báo sẽ là thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội quan trọng để U.23 Việt Nam kiểm nghiệm đội hình, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện lối chơi hướng tới các mục tiêu trọng điểm sắp tới.

U.23 Việt Nam mổ băng trận thắng Trung Quốc, lên kế hoạch tác chiến đánh bại U.23 Uzbekistan- Ảnh 3.

