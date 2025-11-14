'Đất lành' Chonburi sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam lần thứ 5 liên tiếp vô địch SEA Games?

Từ cái duyên 6 năm trước tại Chonburi đến thời cơ thuận lợi cho đội tuyển nữ Việt Nam

Khi BTC SEA Games 33 quyết định môn bóng đá nữ sẽ diễn ra tại Chonburi, một thành phố biển xinh đẹp nằm cách thủ đô Bangkok khoảng 70 km, mọi việc chưa hẳn đã thuận lợi cho chủ nhà Thái Lan. Nhưng có lẽ thầy trò HLV Mai Đức Chung lại thấy phần nào yên tâm, bởi đội tuyển nữ Việt Nam đã giành ngôi vô địch ngay tại mảnh đất này 6 năm trước tại AFF Womens Cup 2019 khi đánh bại chính người Thái.

Đội tuyển nữ Việt Nam vô địch AFF Cup 2019 tại Chonburi ẢNH: VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không phải di chuyển quá xa như đội tuyển U.23 Việt Nam. Dự kiến, sau khi bay từ TP.HCM đến Bangkok ngày 2.12, đội được xe bus của BTC đón ngay về Chonburi, khác với đội U.23 bay trước 1 ngày nhưng phải nối chuyến ở thủ đô Thái Lan rồi mới bay hơn 800 km đến Songkhla.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ trở lại vùng đất lành quen thuộc, nơi mà 6 năm trước Việt Nam đã lập nên chiến tích thắng cả 5 trận, ghi 24 bàn và chỉ để lọt lưới 1 bàn.

Hải Yến (12) tranh bóng cùng hậu vệ Myanmar ẢNH: VFF

Khi đó, các cô gái vàng của chúng ta đã thắng vẻ vang ở vòng bảng trước Campuchia 10-0, Indonesia 7-0 và Myanmar 4-0, ghi 21 bàn không để lọt bàn nào. Vào bán kết thắng Philippines 2-1 và chung kết thắng Thái Lan 1-0 để lên ngôi vô địch. Trong 24 bàn thắng, đội trưởng Huỳnh Như ghi 7 bàn, trong đó bàn thắng duy nhất ở trận chung kết ở phút thứ 3 của hiệp phụ đã làm gục ngã mọi hy vọng của người Thái. Các bàn thắng còn lại do chân sút Phạm Hải Yến (6 bàn), tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy (5 bàn), tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung (4 bàn), tiền vệ Thái Thị Thảo (1 bàn) và 1 bàn đá phản của hậu vệ Myanmar.

Niềm vui của Thái Thị Thảo sau khi ghi bàn ẢNH: VFF

Chiến tích khi đó còn có giá trị hơn khi chúng ta chấm dứt thời kỳ thống trị của các cô gái Thái Lan với 3 lần vô địch AFF Cup liên tiếp trước đó (năm 2015, 2016 và 2018). Đặc biệt là giáng một đòn đau vào tim của người Thái khi chỉ hơn 1 tháng trước đó, họ còn là đại diện Đông Nam Á có mặt tại World Cup 2019 tại Pháp. Bóng đá nữ Việt Nam khẳng định sức mạnh để trở thành đội bóng liên tiếp 4 lần vô địch SEA Games (năm 2017, 2019, 2021, 2023), vượt qua chính thành tích 3 lần vô địch liên tiếp của người Thái thời kỳ đầu (1985, 1995, 1997).

Đội trưởng Huỳnh Như sẽ dẫn dắt hàng công tuyển nữ Việt Nam thăng hoa ẢNH: VFF

Thế nên trở lại Chonburi lần này, biết bao ký ức ùa về. HLV trưởng Mai Đức Chung thốt lên: "Chúng tôi rất vui khi trở lại Chonburi, nơi mà dấu giày của các cô gái trẻ chúng ta đã ghi dấu ấn đậm nét. Qua mỗi trận đấu ở Chonburi khi đó, các cầu thủ nữ cũng dày dạn và trưởng thành hơn. Dĩ nhiên mỗi thời một khác, lần này mọi khó khăn sẽ chờ đợi chúng ta nhiều hơn, các đối thủ cũng tốt hơn. Nhưng đá trên một vùng đất mà từng mang lại thành công cho đội tuyển nữ Việt Nam thì ít nhiều cũng giúp toàn đội tự tin và có tâm lý mạnh mẽ hơn. Tôi hy vọng toàn đội sẽ quyết tâm và sẽ nỗ lực cao nhất để bảo vệ thành quả đã tạo dựng".

Những nhà vô địch Đông Nam Á năm 2019 ẢNH: VFF

Hấu hết những gương mặt từng sát cánh 6 năm trước thắng cả Myanamr, Philippines và Thái Lan, lần này đều có mặt. Đáng tiếc nhất là Tuyết Dung, một trong những người hùng của tuyển nữ Việt Nam sẽ vắng mặt do đã chuyển sang làm công tác huấn luyện. Còn lại những Huỳnh Như, Kim Thanh, Bích Thùy, Hải Yến, Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân, Lê Thị Diễm My, Nguyễn Thị Mỹ Anh... vẫn còn sung sức. Kết hợp với họ là những gương mặt tài năng như Thanh Nhã, Hải Linh, Vạn Sự, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan cùng các nhân tố mới được đôn lên trong quá trình chuyển giao thế hệ như Trần Nhật Lan, Ngọc Minh Chuyên. Kinh nghiệm cựu binh cùng sức trẻ của các tên tuổi mới sẽ giúp HLV Mai Đức Chung yên tâm xây dựng một đội hình chặt chẽ, chất lượng, đủ sức đi đến trận cuối cùng.

Tuyết Dung (7) chuyển sang huấn luyện là sự thiếu vắng đáng tiếc nhất cho các cô gái Việt ẢNH: VFF

Theo kế hoạch, sau chuyến tập huấn Nhật Bản từ 20 đến 29.11, đá 3 trận với các "quân xanh" là các CLB của đất nước xứ sở mặt trời mọc, toàn đội sẽ trở về TP.HCM để ngày 2.12 bay sang Thái Lan. Lịch thi đấu của đội tuyển nữ ở bảng B (có 4 đội) rất thuận lợi khi gặp các đối thủ từ nhẹ đến nặng gồm: Gặp Malaysia (18 giờ 30 ngày 5.12), gặp Philippines (18 giờ 30 ngày 8.12), gặp Myanmar (16 giờ ngày 11.12). Nếu vào bán kết sẽ thi đấu tiếp ngày 14.12, chung kết hoặc tranh hạng ba ngày 17.12 đều tại Chonburi (khác với đội U.23 nếu vào bán kết phải di chuyển ngược về Bangkok thi đấu).

Bích Thùy (23) vẫn là niềm hy vọng nơi cánh phải của tuyển nữ Việt Nam ẢNH: VFF

Hy vọng "đất lành" Chonburi sẽ giúp các cô gái Việt Nam tiếp tục phát huy sức mạnh và sự kiên cường, bản lĩnh của mình để vượt qua từng đối thủ. Đặc biệt là nếu chạm trán, sẽ quyết thắng chủ nhà Thái Lan để khẳng định vị thế mà hơn 5 năm qua chúng ta đã tạo dựng. Điều này không chỉ đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người hâm mộ bóng đá nước nhà, mà còn chính thức ghi tên thầy trò HLV Mai Đức Chung vào lịch sử khi lập nên kỳ tích, với 5 lần vô địch liên tiếp SEA Games và 9 lần bước lên ngôi cao nhất khu vực.