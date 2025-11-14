Niềm tin vào thế hệ mới của bóng đá Việt Nam, chờ U.23 đấu Uzebekistan hay cỡ nào?

Lúc đó, dưới sự dẫn dắt của HLV tài năng Park Hang-seo, đội tuyển U.23 VN thi đấu ngang ngửa các nền bóng đá mạnh của châu lục. Chỉ tiếc là do thiếu một chút may mắn nên chúng ta đã thua Uzbekistan trong trận chung kết.

U.23 VN đang sở hữu nhiều cầu thủ cao trên 1,8 m Ảnh: VFF

Một năm sau, bóng đá VN lại thành công khi U.22 VN vô địch SEA Games 2019, cũng dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo. Đây được xem là sự kiện lớn bởi bóng đá VN chấm dứt cơn khát vàng SEA Games sau 60 năm chờ đợi. Tiếp theo, chúng ta có HCV bóng đá nam ở SEA Games diễn ra ngay tại VN vào năm 2022.

Khi triều đại của HLV Park Hang-seo kết thúc, lứa cầu thủ U.23 tài năng Văn Hậu, Quang Hải, Xuân Trường, Công Phượng… lên khoác áo đội tuyển VN, thì đội tuyển U.23 VN bắt đầu chu kỳ đi xuống. Khi "Phù thủy trắng" Troussier lên thay HLV Park Hang-seo là thời kỳ bóng đá trẻ VN thất bại liên tiếp. Bởi "không có bột để gột nên hồ", nên HLV Troussier phải sớm rời đi. Sau giai đoạn phát triển cực thịnh, bóng đá trẻ VN thoái trào, do nhiều CLB bị ảnh hưởng kinh tế nên không còn đầu tư công tác đào tạo trẻ như trước đây. Đơn cử học viện danh tiếng HAGL cũng phải chấm dứt với các đối tác nước ngoài, không đủ nguồn lực tuyển quân rộng rãi nên các lứa cầu thủ sau này chưa bằng được lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường của khóa 1 học viện bóng đá HAGL - Arsenal - JMG.

7 năm sau cũng tại Trung Quốc, một thế hệ cầu thủ U.23 mới lại gieo niềm tin và hy vọng cho người hâm mộ bóng đá cả nước. U.23 VN khởi đầu CFA Team China Panda Cup 2025 với chiến thắng đẹp trước chủ nhà U.23 Trung Quốc. Các cầu thủ VN đã tranh chấp tay đôi, không ngại va chạm với các cầu thủ cao to bên phía Trung Quốc. Ở cuối trận, đội tuyển U.23 VN do quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh dẫn dắt với thể lực sung mãn còn dồn ép đối thủ để giành chiến thắng 1-0 với pha ghi bàn của Minh Phúc.

U.23 VN lúc này không chỉ có kỹ thuật tốt, nhạy bén chiến thuật mà còn có thể hình cao to. Đa số cầu thủ đều có thể hình đẹp, thể lực tốt. Nhiều cầu thủ cao trên 1,8 m, như Trung Kiên (1,91 m), Nguyễn Tân (1,8 m), Văn Bình (1,83 m), Văn Hà (1,84 m), Lý Đức (1,82 m), Hiểu Minh (1,84 m), Văn Trường (1,82 m), Lê Viktor (1,8 m)…

Ở môn đối kháng như bóng đá, thể hình và thể lực được xem là một lợi thế. Nhờ có thể hình tốt, chúng ta mới kỳ vọng lứa cầu thủ này có thể ra biển lớn để cạnh tranh với các nền bóng đá mạnh của châu lục.

Trước mắt, U.23 VN còn 2 trận đấu quan trọng với các đối thủ mạnh là U.23 Uzbekistan (vào ngày 15.11) và U.23 Hàn Quốc (ngày 18.11) tại Panda Cup 2025. Đây là thuốc thử đặc biệt quan trọng để người hâm mộ tiếp tục đặt niềm tin vào lứa cầu thủ này. Sau khi trở về từ Panda Cup 2025, Bùi Vĩ Hào và các đồng đội sẽ bước vào chiến dịch săn vàng tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan. Với một tập thể đang trưởng thành và có chuyên môn, thể hình, thể lực chất lượng, chúng ta không hề e ngại các đội bóng đang chú trọng vào cầu thủ nhập tịch như Indonesia, Singapore, Malaysia hay cả chủ nhà Thái Lan.

Người hâm mộ kỳ vọng những tài năng này, dưới bàn tay vàng của HLV Kim Sang-sik sẽ giúp bóng đá VN thêm một lần vô địch SEA Games.