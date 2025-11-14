Thầy Kim lên phương án nóng, ‘nhặt sạn’ ở hai cánh đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam củng cố 2 cánh

Sau 1 năm tìm kiếm và thử nghiệm với những nhân sự từ lão luyện đến U.23, HLV Kim Sang-sik đã tìm ra đôi cánh lý tưởng cho đội tuyển Việt Nam.

Đó là Cao Pendant Quang Vinh ở cánh trái và Trương Tiến Anh ở cánh phải. Trong khi Tiến Anh ấn định suất đá chính từ tháng 3 (sau kỳ AFF Cup 2024 luân phiên ra sân với Vũ Văn Thanh), Cao Pendant Quang Vinh cũng chiếm suất ở đợt tập trung tháng 6, ngay khi có quốc tịch.

Về lý thuyết, đây là bộ đôi chạy cánh ấn tượng, với điểm mạnh - yếu bù trừ nhau để sơ đồ 3-4-3 của ông Kim vận hành ổn định.

Cao Pendant Quang Vinh (áo đỏ) đá chính từ khi lên tuyển (tháng 6) đến nay ẢNH: ĐỘC LẬP

Cao Pendant Quang Vinh mang tới khả năng đeo bám và tranh chấp tốt nhờ sự dẻo dai "chuẩn Âu". Hậu vệ sinh năm 1997 phòng ngự ổn, hỗ trợ tấn công cũng tốt khi thường xuyên dâng cao phối hợp, đập nhả để xâm nhập vòng cấm. Quang Vinh căng ngang tốt, giúp cánh trái thêm biến hóa. Còn ở cánh phải, Tiến Anh có thể lực dồi dào, lên công về thủ đều đặn ở cường độ cao. Hậu vệ 26 tuổi thường xuyên ở nhóm đầu trong các bài kiểm tra thể lực của ông Kim. Ngoài ra, anh là "chân tạt" giỏi với những quả tạt, căng ngang chuẩn xác. Tiến Anh đã có 3 kiến tạo ở V-League từ đầu mùa, cùng 2 kiến tạo ở vòng loại Asian Cup 2027.

Với hai chân chạy cánh đều bền và khỏe, ông Kim đã có chìa khóa để vận hành sơ đồ 3 trung vệ. Hai cánh được nhận định là "cửa ngõ" vận hành sơ đồ 3-4-3, như chính cựu HLV Park Hang-seo từng đề cập.

Chỉ khi có những cầu thủ chạy cánh đủ năng lượng để "bao" cả chiều dọc sân và hỗ trợ tấn công hiệu quả, đội tuyển Việt Nam mới vận hành hiệu quả lối chơi đề cao tính cân bằng và chủ động, như triết lý HLV Kim Sang-sik xây dựng.

Tuy nhiên, vẫn có những vấn đề ở hai biên của ông Kim. Ở vị trí cánh trái của Quang Vinh, là khả năng phối hợp với các mũi tấn công cần ăn ý hơn.

Quang Vinh chưa hoàn toàn ăn ý với đồng đội ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong 2 trận gặp Nepal, khi Quang Vinh được thoải mái đẩy cao phối hợp bởi đối thủ lùi quá sâu để phòng ngự, cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam - Pháp chưa thể đập nhả nhuần nhuyễn, mà thường hụt hơi ở nhịp cuối, đặc biệt trong hiệp 2.

Song, đó là điều dễ hiểu, bởi Quang Vinh mới có 3 đợt tập trung, cùng 5 trận đấu với các đồng đội mới ở đội tuyển Việt Nam. Anh cần thời gian hòa nhập cả về văn hóa lẫn lối chơi.

Còn với Tiến Anh, là những đường chuyền mang hàm lượng sáng tạo nhiều hơn những quả tạt thuần túy. Trong trận lượt đi gặp Nepal, Tiến Anh tạt bóng điểm rơi cực chuẩn cho Tiến Linh ghi bàn. Nhưng ở trận tái đấu, khi đối thủ bịt kín biên phải, những quả tạt đến từ hậu vệ sinh năm 1999 phần lớn bị hóa giải.

Tiến Anh là chân tạt số một của Thể Công Viettel, khi dẫn đầu danh sách kiến tạo. Song đội tuyển Việt Nam không có những ngoại binh cao to như CLB. Ngoại trừ Xuân Son, các chân sút Việt Nam cần những đường chuyền đa dạng hơn để tận dụng thế mạnh.

Tiến Anh là lựa chọn số một ở cánh phải ẢNH: MINH TÚ





Dấu hỏi chiều sâu

Hai cánh của đội tuyển Việt Nam cũng đang thiếu phương án dự phòng.

Ở cánh trái, dự bị cho Quang Vinh là Khuất Văn Khang. Song, cầu thủ sinh năm 2003 đang tạm xa đội tuyển để chơi cho U.23 Việt Nam. Văn Khang có thâm niên 3 năm "ăn cơm tuyển" cùng suất đá thường xuyên tại CLB, nhưng ở tuổi 22, cầu thủ này cần thêm thời gian để thu hẹp cách biệt trình độ với đàn anh.

Nhân tố đá cánh trái còn lại là Nguyễn Văn Vĩ, hiện đã được ông Kim "quy hoạch" cho suất đá ở hàng công. Văn Vĩ đã được xếp đá tiền vệ công từ tháng 6 đến nay.

Cánh phải mới thực sự đáng lo, khi HLV Kim Sang-sik thừa nhận chưa có phương án dự phòng thỏa đáng cho Tiến Anh. Văn Thanh vắng mặt do chấn thương, Phạm Xuân Mạnh được "gò" vào vị trí trung vệ, khiến Tiến Anh là lựa chọn duy nhất ở đội tuyển. Tại đợt tập trung này, ông Kim gọi Lê Văn Đô lên tuyển thử chân. Văn Đô đang chơi tạm ổn ở CLB Công an Hà Nội, nhưng giữa "tốt ở V-League" với "đá chính ở đội tuyển" là khoảng cách rất hiếm cầu thủ san lấp được.

Văn Đô có tạo thêm đột biến cho cánh phải không, HLV Kim cần thời gian trả lời.