CLB nữ TP.HCM thắng trận ra quân ở giải châu Á, đối đầu đội Singapore ngày nào?

Ở trận đấu ra quân bảng A - Cúp C1 nữ châu Á 2025 - 2026 gặp Stallion Laguna FC (Philippines) tại sân Thống Nhất (TP.HCM) tối qua 13.11, CLB nữ TP.HCM sử dụng đến 4 ngoại binh trong đội hình xuất phát, gồm: trung vệ Chloe Gorman, Aubrey Goodwill, tiền vệ Tatiana Mason và Ouni Samia. Tiền đạo kỳ cựu Huỳnh Như được tin tưởng giữ tấm băng đội trưởng. Đáng chú ý, đội hình chính của CLB nữ TP.HCM cũng chứng kiến màn tái xuất của thủ môn Trần Thị Kim Thanh. Trước đó, "người gác đền" sinh năm 1993 đã rời CLB Thái Nguyên T&T để trở lại khoác áo CLB TP.HCM chinh chiến ở sân chơi đẳng cấp châu lục.

Huỳnh Như (9) lập siêu phẩm, giúp CLB nữ TP.HCM giành trọn 3 điểm ngày ra quân ẢNH: KHẢ HÒA

Stallion Laguna FC dù là đội khách nhưng lại nhập cuộc chủ động hơn so với thầy trò HLV Nguyễn Hồng Phẩm. Khoảng nửa đầu hiệp 1, tuyến giữa của CLB nữ TP.HCM chơi lép vế trước những cầu thủ thể hình cao to bên phía đại diện Philippines. Đội chủ sân Thống Nhất thất thế ở khu trung tuyến, nên phải triển khai tấn công bằng những đường chuyền dài điểm rơi ra phía sau hàng phòng ngự đối thủ, tận dụng khả năng di chuyển và sự nhanh nhẹn của cầu thủ VN.

CLB nữ TP.HCM dù không thể kiểm soát thế trận, nhưng lại hiệu quả hơn hẳn trong những pha dàn xếp tấn công. Trong đó, Huỳnh Như chính là điểm sáng trong mặt trận tấn công của chủ nhà. Tiền đạo quê Trà Vinh thường xuyên chơi lùi sâu và đóng vai trò làm bóng cho các đồng đội ở phía trên. Chân sút sinh năm 1991 với khả năng đi bóng tốt và tung ra những đường chuyền sắc lẹm đã nhiều lần đặt khung thành Stallion Laguna vào thế nguy hiểm. Tuy nhiên, các chân sút của đại diện VN chưa thể tận dụng tốt để ghi bàn.

Huỳnh Như và các đồng đội nhiều lần khiến thủ môn của Stallion Laguna phải trổ tài trong hiệp 1, trong đó có 1 lần đưa bóng đi chạm xà ngang. Dù vậy, hạn chế bộc lộ rõ của CLB nữ TP.HCM là thiếu một mũi nhọn có thể hình và khả năng tì đè làm đối trọng với các hậu vệ cao to bên phía Stallion Laguna.

Ngoại binh Ouni Samia dù được ban huấn luyện đăng ký vị trí tiền đạo trong danh sách thi đấu, nhưng thực tế lại tạo thành bộ 3 trung vệ ngoại, bên cạnh Gorman, Goodwill. Đội chủ sân Thống Nhất chơi với hàng công 100% nội binh trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Phía bên kia chiến tuyến, đại diện của bóng đá nữ Philippines chỉ có thể chơi lấn lướt trong khoảng thời gian đầu, nhưng tỏ ra khá bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành CLB nữ TP.HCM. Chỉ 1 cú sút nguy hiểm duy nhất được tiền đạo đội tuyển nữ Philippines Chandler McDaniel tung ra, nhưng thủ môn Kim Thanh đã phản xạ kịp thời để cứu thua.

Khi đội chủ sân Thống Nhất gặp khó khăn, Huỳnh Như như mọi lần đã biết cách tỏa sáng đúng lúc để gỡ nút thắt. Chân sút hàng đầu của bóng đá nữ VN sút phạt đẹp mắt ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở hiệp 2. Trong khi đó, thủ môn Trần Thị Kim Thanh cũng có pha cứu thua xuất thần mang ý nghĩa không khác gì một bàn thắng, qua đó giúp CLB nữ TP.HCM giữ vững lợi thế và thắng chung cuộc 1-0 trước Stallion Laguna FC.