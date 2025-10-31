Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Sao Việt kiều Lê Viktor bùng nổ, Hà Tĩnh thắng cực sốc Hà Nội: HLV Harry Kewell đau khổ

Thu Bồn
Thu Bồn
31/10/2025 20:04 GMT+7

Trong ngày cầu thủ Việt kiều Lê Viktor thi đấu thăng hoa, CLB Hà Tĩnh đã tạo bất ngờ lớn khi giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước CLB Hà Nội ở vòng 9 V-League.

Tối 31.10, CLB Hà Tĩnh tiếp đón CLB Hà Nội, ở trận đấu thuộc vòng 9 V-League 2025-2026. Đội bóng núi hồng có lợi thế sân nhà, nhưng đoàn quân của HLV Harry Kewell đương nhiên được đánh giá cao hơn nhiều về mặt lực lượng. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra trong hiệp 1, khi CLB Hà Tĩnh mới là đội ghi bàn trước và nắm lợi thế trước khi trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao.

Lê Viktor "in dấu giày" trong cả hai bàn thắng của CLB Hà Tĩnh

Bất ngờ đến ở phút 41, và cầu thủ Việt kiều Lê Viktor là nhân vật chính. Sau đường chuyền vượt tuyến chuẩn xác và pha làm tường thuận lợi của các đồng đội, tiền vệ của U.23 Việt Nam cứa lòng hiểm hóc bằng chân phải đưa bóng đi sát rạt cột dọc, khiến thủ môn đội Hà Nội dù đổ người hết cỡ nhưng cũng đành bó tay.

Sao Việt kiều Lê Viktor bùng nổ, Hà Tĩnh thắng cực sốc Hà Nội: HLV Harry Kewell đau khổ- Ảnh 1.

Lê Viktor cứa lòng đẹp mắt giúp CLB Hà Tĩnh có bàn thắng quan trọng. Sau trận, anh phát biểu: 'Tôi rất tự hào về màn biểu diễn của bàn thân và chiến thắng của đội trước đối thủ mạnh như Hà Nội'

ẢNH: CLB HÀ TĨNH

Ở phía ngược lại, CLB Hà Nội dù kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo ra được những cơ hội tốt nhưng chẳng thể tận dụng. Lần lượt, những chân sút như Phạm Tuấn Hải, Willian Marlon đều tỏ ra khá vô duyên trong khâu xử lý cuối cùng.

Trận này, cầu thủ vừa nhập tịch Việt Nam Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) ra sân trong đội hình xuất phát. Dù vậy, tiền vệ gốc Brazil vẫn chưa thể hiện được nhiều. Trong hiệp 1, “dấu ấn” của Hoàng Hên khiến người hâm mộ phải nhớ đến chỉ là chiếc thẻ vàng ở phút 36, sau tình huống trả đũa cầu thủ đội Hà Tĩnh.

Sao Việt kiều Lê Viktor bùng nổ, Hà Tĩnh thắng cực sốc Hà Nội: HLV Harry Kewell đau khổ- Ảnh 2.

Văn Quyết lập công bằng đầu, quân bình tỷ số 1-1 cho CLB Hà Nội

ẢNH: CLB HÀ NỘI

Bất ngờ lại một lần nữa đến ở trận đấu này, khi CLB Hà Nội ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 ngay trong phút đầu tiên của hiệp 2. Cầu thủ kỳ cựu Nguyễn Văn Quyết vừa được tung vào sân sau giờ nghỉ giải lao, đã lập tức gây ấn tượng với cú đánh đầu lái bóng đi với quỹ đạo khó, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Người chuyền bóng kiến tạo cho Văn Quyết lập công là Đỗ Hoàng Hên.

Phút 69, CLB Hà Tĩnh một lần nữa tái lập thế dẫn bàn. Từ đường treo bóng của đồng đội, Lê Viktor băng vào đánh đầu hiểm hóc đưa bóng dội cột bật ra. Sau đó, các cầu thủ CLB Hà Nội phá bóng lúng túng, dẫn đến việc Công Nhật đá phản lưới nhà trong thế bị động.

Trong quãng thời gian còn lại của trận đấu, CLB Hà Nội thi đấu đầy nỗ lực để tìm bàn gỡ. Những cơ hội rõ rệt cũng đã được tạo ra, nhưng không thể có bàn thắng cho đội bóng thủ đô. Chung cuộc, CLB Hà Tĩnh giành chiến thắng 2-1 trước CLB Hà Nội.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

