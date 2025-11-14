Duy Mạnh hé lộ lời tâm sự của Xuân Son trong quãng thời gian ‘tồi tệ’ nhất sau chấn thương

Xuân Son đã vượt nghịch cảnh như thế nào?

Chiều 14.11, Xuân Son và các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân Việt Trì để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Lào (diễn ra ngày 19.11) ở vòng loại Asian Cup 2027. Trước buổi tập này, Duy Mạnh có cuộc chia sẻ với giới truyền thông. Anh cho biết: "Không khí trong đội đang rất tốt. Chúng tôi vừa trải qua giai đoạn thi đấu (ở CLB) khắc nghiệt nên BHL đã có phương án điều chỉnh cho toàn đội để có điểm rơi phong độ tốt nhất ở trận gặp Lào".

Duy Mạnh nói thêm: "Bóng chưa lăn thì vẫn chưa biết kết quả, nhưng chúng tôi có mục tiêu. Cầu thủ hăng hái tập luyện, tuân thủ chiến thuật đã được xây dựng để thể hiện tốt nhất. Bất cứ ai cũng có cơ hội và ai được chọn sẽ phải cố gắng thi đấu tốt. Toàn đội cố gắng giành chiến thắng và một chiến thắng đậm sẽ giúp cả cầu thủ lẫn người hâm mộ rất vui".

Xuân Son khát khao được thể hiện, có nhiều động lực để tỏa sáng trong trận gặp Lào ẢNH: NHẬT ANH

Đội trưởng đội tuyển Việt Nam cũng có những chia sẻ về Xuân Son, người mới trở lại sau quãng nghỉ dài vì chấn thương: "Mọi người đều biết trình độ của Son rồi. Cậu ấy rất đặc biệt, là một tiền đạo giỏi, ghi bàn ấn tượng. Tôi nói chuyện nhiều với Son để có thể chia sẻ, động viên nhau tập luyện tốt. Son rất chuyên nghiệp, thời điểm này khát khao cống hiến nhiều nhất cho bóng đá Việt Nam.

Xuân Son rất nhớ sân cỏ và thể hiện điều đó qua những buổi tập. Khi được chơi bóng, cậu ấy rất vui. Là một cầu thủ, không được chơi bóng trong khoảng thời gian dài là cảm giác tồi tệ nhất. Khi trở lại, phải nỗ lực rất nhiều để tập luyện, thi đấu và lấy lại những gì đã bỏ lỡ. Những hình ảnh Son chia sẻ về đội tuyển cho thấy cậu ấy rất khát khao cống hiến tốt nhất. Đó là điều khích lệ cho toàn đội,. Chúng tôi cùng nhau cố gắng tạo ra đội tuyển mạnh để thi đấu tốt mọi trận".

Duy Mạnh còn tiết lộ không chỉ anh, tất cả tuyển thủ Việt Nam đều hòa đồng với Son để tạo ra một không khí đoàn kết. Đội tuyển Việt Nam đang có chung một mục tiêu: giành chiến thắng thuyết phục trên sân của chủ nhà Lào.