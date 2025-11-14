U.23 Việt Nam 'quy hoạch' hàng công: Thầy Kim không thiếu nhân tài, nhưng...

U.23 Việt Nam hội tụ anh tài tấn công

Trong danh sách tập huấn và đấu giao hữu tại Trung Quốc của U.23 Việt Nam, những tiền đạo tài năng nhất đều đã hiện diện.

Đó là Nguyễn Đình Bắc (CLB Công an Hà Nội), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND), Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hóa), Nguyễn Quốc Việt (Ninh Bình) và Bùi Vĩ Hào (Becamex TP.HCM).

4 trong số 5 cầu thủ này từng khoác áo đội tuyển Việt Nam, dù với tần suất ra sân khác nhau.

Đình Bắc (áo trắng) trong màu áo U.23 Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Nổi trội nhất là trường hợp của Đình Bắc, với suất đá chính tại Asian Cup 2023. Anh lên tuyển từ tháng 10.2023, để lại dấu ấn với bàn thắng vào lưới Philippines (Việt Nam thắng 2-0) sau đó 1 tháng. Đỉnh cao của Đình Bắc là cú đánh đầu ngược, cùng hàng loạt pha xử lý tự tin trong trận ra quân gặp Nhật Bản tại Asian Cup 2023. Ở tuổi 19, Đình Bắc vươn tầm "sao mai" của đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, Đình Bắc sau đó chững lại. HLV Philippe Troussier, người đã phát hiện và mở cửa lên tuyển cho Đình Bắc, bị sa thải vào tháng 3.2024. HLV Kim Sang-sik dù gọi Bắc lên tuyển đôi lần, nhưng chỉ cho học trò vào sân từ ghế dự bị. Đó cũng là quãng trầm của Đình Bắc, với lùm xùm ở CLB Quảng Nam, cùng chuỗi ngày chật vật tại CLB CAHN.

Đến tháng 7, khi U.23 Việt Nam vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 với Đình Bắc đoạt giải cầu thủ hay nhất giải, chân sút sinh năm 2004 mới thực sự trở lại.

Anh khẳng định năng lực trong vai trò dẫn dắt hàng công, nhờ khả năng độc lập tác chiến, rê dắt, đánh đầu và tạo đột biến. Đình Bắc đã kinh qua nhiều biến cố và sẵn sàng trở thành mũi tên tiên phong của U.23 Việt Nam tại SEA Games 33.

Lên tuyển cùng đợt tháng 11.2023 với Đình Bắc còn có Thanh Nhàn. Chân sút đoạt ngôi vua phá lưới hạng nhất 2023 - 2024 cũng là "hiện tượng" được HLV Troussier khai phá ở Tây Ninh, rồi thuyết phục đội đưa anh ra PVF bồi dưỡng.

Ngọc Mỹ (số 19) là phát hiện của HLV Popov ẢNH: MINH TÚ

Khác với Đình Bắc, Thanh Nhàn chưa thể bứt lên. Đây mới là mùa đầu, tiền đạo sinh năm 2003 đá V-League. Thanh Nhàn đã lỡ duyên với giải U.23 Đông Nam Á và giờ mới từng bước lấy lại vị thế tại U.23 Việt Nam. Song, kinh nghiệm 2 năm đá U.23 vẫn giúp Thanh Nhàn là mũi tấn công lì lợm, dẻo dai và đáng xem ở cánh phải.

Bùi Vĩ Hào là cầu thủ U.23 gần nhất được HLV Kim Sang-sik trao suất đá chính nhiều hơn 1 trận. Nhờ khả năng chạy chỗ tốt, pressing bền bỉ, miệt mài và hỗ trợ phòng ngự ổn, Vĩ Hào được ông Kim giao nhiệm vụ tăng khả năng phòng ngự từ xa cho đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2024 (đá chính 4 trận).

Tuy nhiên, chấn thương khiến phong độ Vĩ Hào là dấu hỏi lớn, khiến cầu thủ sinh năm 2003 cần thời gian bắt nhịp.

Còn với Quốc Việt (dự bị ở tuyển) và Ngọc Mỹ (chưa từng lên tuyển), U.23 Việt Nam rõ ràng là tấm áo vừa vặn hơn. Quốc Việt đang nỗ lực cạnh tranh ở Ninh Bình, còn Ngọc Mỹ dẫu được đá chính, nhưng cuộc khủng hoảng phong độ ở CLB Thanh Hóa có thể ảnh hưởng đến phong độ và sự tự tin của sao trẻ được HLV Velizar Popov đôn lên đội một.

Bài toán lắp ghép

Dù nhiều nhân tài, nhưng hàng công U.23 Việt Nam chưa thể vận hành như một chỉnh thể nhuần nhuyễn, mạch lạc.

U.23 Việt Nam có thể mạnh hơn ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, U.23 Việt Nam chỉ ghi 8 bàn (trung bình 1,33 bàn/trận). Trong số các tiền đạo, mới có Đình Bắc (2 bàn), Ngọc Mỹ (1 bàn) và Thanh Nhàn (1 bàn) lập công ở các giải đấu đã qua dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Hiệu suất tiền đạo thậm chí không hơn các trung vệ như Nguyễn Hiểu Minh (2 bàn) hay Phạm Lý Đức (1 bàn)

U.23 Việt Nam thắng chủ yếu nhờ khai thác tốt tình huống cố định và bóng bổng (cả 8 bàn ở giải U.23 Đông Nam Á 2025 đều xuất phát từ bóng bổng). Cốt lõi thành công của thầy trò ông Kim thời gian qua đến từ khối phòng ngự chắc chắn (sạch lưới 6/8 trận), hơn là hàng công uy lực. Các học trò ông Kim có thể cầm bóng tốt, nhưng phối hợp còn lạc nhịp, bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn. HLV người Hàn Quốc thừa nhận học trò còn "non" trong khâu ra quyết định, thiếu tự tin và tỉnh táo trước cầu môn.

Với những hảo thủ U.23 Việt Nam đang có, đó rõ ràng là sự lãng phí. Đình Bắc cùng đồng đội có đủ tố chất để tấn công hấp dẫn, bài bản và đáng xem hơn.

Sau giải giao hữu tại Trung Quốc, hy vọng U.23 Việt Nam sẽ gom nhặt thêm kinh nghiệm để cống hiến thứ bóng đá lôi cuốn nhất.