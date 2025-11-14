Mới: AFF Cup 2026 thay đổi lớn chuyển sang mùa hè, Việt Nam khó bảo vệ ngôi vương?

Năm 2026 sẽ đánh dấu cột mốc 30 năm thành lập giải đấu số một cấp độ đội tuyển quốc gia của khu vực Đông Nam Á. Sau 15 kỳ giải, Thái Lan là đội tuyển giàu thành tích nhất AFF Cup, sở hữu 7 chức vô địch (1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020, 2022). Các đội tuyển đứng sau lần lượt là Singapore (4 lần), Việt Nam (3 lần) và Malaysia (1 lần). Hiện đội tuyển Việt Nam chính là nhà đương kim vô địch của giải đấu này khi đăng quang ở AFF Cup 2024.

Đội tuyển Việt Nam hiện là nhà vô địch của AFF Cup ẢNH: NGỌC LINH

AFF Cup thay đổi tên gọi và thời gian thi đấu

Sang năm 2026, tập đoàn của Hàn Quốc là Hyundai Motor sẽ là nhà tài trợ mới. Chính vì thế, giải đấu sẽ có tên gọi chính thức là ASEAN Hyundai Cup 2026. Ngoài thay đổi này, dự kiến, các trận đấu tại giải cũng được chuyển hoàn toàn sang mùa hè, thay vì cuối và đầu năm dương lịch như các kỳ giải trước.

Theo trang ESPN châu Á, vòng bảng sẽ diễn ra theo thể thức vòng tròn một lượt, từ ngày 24.7 đến 8.8.2026. Trong khi đó, vòng knock-out, gồm bán kết và chung kết lượt đi - lượt về, sẽ được tổ chức từ 15 đến 26.8.2026.

Chủ tịch AFF, ông Khiev Sameth chia sẻ: "ASEAN Hyundai Cup là giải đấu bóng đá quốc tế hàng đầu Đông Nam Á và việc xác nhận lịch thi đấu cho kỳ giải 2026 mang ý nghĩa đặc biệt. Chúng tôi biết ơn sự ủng hộ không ngừng của người hâm mộ từ 1996 đến nay và mong muốn tiếp tục nâng tầm giải đấu, trở thành sự kiện có tầm vóc quốc tế lớn hơn nữa".

Các đội tuyển sẽ có lực lượng mạnh nhất và được thi đấu trong dịp FIFA Days ẢNH: NGỌC LINH

Chuyên gia bóng đá Gabriel Tan đánh giá, những điều AFF vừa thay đổi sẽ giúp giải đấu trở nên chất lượng hơn rất nhiều. Đồng thời, ông cho rằng đội tuyển Việt Nam cùng các đội tham dự giải đấu sẽ được hưởng lợi lớn khi sở hữu đội hình mạnh nhất.

Ông Gabriel Tan bày tỏ: “Từ năm 2000, giải đấu thường được tổ chức vào cuối hoặc đầu năm dương lịch để phù hợp với giải đấu quốc nội của hầu hết các quốc gia. Đây không phải là thời điểm nằm trong loạt trận FIFA Days, các CLB vì thế cũng không sẵn sàng nhả cầu thủ cho đội tuyển. Tuy nhiên, AFF đã quyết định đổi lịch vào năm 2026, để phù hợp hơn với thời gian diễn ra giải VĐQG của các nước trong khu vực. Việc ASEAN chuyển sang thời điểm giữa năm sẽ là thời điểm lý tưởng để tất cả các đội tuyển tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình, thay vì vắng nhiều trụ cột như các kỳ giải trước. Độ hấp dẫn chắc chắn sẽ được nâng tầm khi các ngôi sao mạnh nhất của khu vực đều sẽ hội tụ”.