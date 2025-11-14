Đã có bao nhiêu đội dự World Cup 2026: Ronaldo và Bồ Đào Nha sẽ ra sao?

Vé dự World Cup 2026 của Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha bỗng bấp bênh

Đội tuyển Bồ Đào Nha chỉ cần hòa Ireland là có vé dự World Cup 2026, nhưng chiếc thẻ đỏ tai hại của Ronaldo đã góp phần khiến "Selecao" châu Âu gục ngã với thất bại tỷ số 0-2 ngày 14.11. Qua đó, đẩy họ rơi vào tình thế đầy bất trắc cho khả năng giành vé trực tiếp, dù đã chắc có suất dự vòng play-off.

Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha bấp bênh cơ hội giành vé trực tiếp dự World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Đội tuyển Bồ Đào Nha (10 điểm) nay phải đợi đến lượt trận cuối với trận gặp đội Armenia (đã bị loại) trên sân nhà lúc 21 giờ ngày 16.11, với chiến thắng họ mới chắc có vé vào thẳng World Cup 2026. Nếu thua hoặc hòa, và Hungary (8 điểm) không thể đánh bại Ireland (7 điểm), Bồ Đào Nha vẫn có vé.

Tuy nhiên, tình hình vẫn còn phức tạp cho Bồ Đào Nha. Nếu Hungary đánh bại Ireland và Bồ Đào Nha thua Armenia, suất đi tiếp trực tiếp cuối cùng của bảng đấu F khu vực châu Âu này sẽ được xác định bằng hiệu số bàn thắng bại, khi đó có khả năng buộc Bồ Đào Nha phải đá vòng play-off. Điều này sẽ tạo thêm áp lực và làm gia tăng sự bất định xung quanh việc họ có tham dự World Cup 2026 hay không.

Đội Ireland cũng là một yếu tố tiềm năng giành vé trực tiếp ở vòng loại. Nếu đội bóng của HLV Heimir Hallgrimsson tiếp tục gây sốc đánh bại Hungary và Bồ Đào Nha cùng lúc thua Armenia, cả Ireland và Bồ Đào Nha sẽ kết thúc bằng điểm.

Trong trường hợp đó, hiệu số bàn thắng bại cũng sẽ quyết định đội nào giành được suất trực tiếp cuối cùng, đã nhấn mạnh tính thêm chất cạnh tranh quyết liệt của bảng đấu. Hiện đội Bồ Đào Nha có hiệu số +5, Hungary +2 và Ireland +1.

Do đó, trận thua của Bồ Đào Nha trước Ireland đã làm nổi bật những thách thức đáng kể trong việc giành vé dự World Cup 2026, ngay cả đối với một trong những đội bóng mạnh nhất lịch sử giải đấu.

Đối với Ronaldo, người đóng vai trò trung tâm trong các chiến dịch thi đấu quốc tế của đội tuyển Bồ Đào Nha, cơ hội dự World Cup 2026 của anh vẫn còn nguyên vẹn, nhưng thử thách đã đến và mọi thứ không còn dễ dàng như một cuộc đi dạo.

Nếu đội tuyển Bồ Đào Nha tập trung trở lại và sớm vượt qua cú sốc từ trận thua đội Ireland để giành vé dự thẳng World Cup 2026, thì với Ronaldo, chiếc thẻ đỏ vừa nhận lần đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế đầy ấp kỷ lục của mình, anh sẽ đối mặt khả năng vắng mặt từ 1 đến 2 trận ở vòng bảng tại vòng chung kết vào mùa hè sang năm.

Theo quy định kỷ luật của FIFA, các trọng tài phải áp dụng án phạt cấm thi đấu "ít nhất hai trận vì hành vi phạm lỗi nghiêm trọng". Án phạt này có thể là "ít nhất ba trận vì hành vi bạo lực" hoặc "ít nhất ba trận hoặc trong một khoảng thời gian thích hợp cho hành vi tấn công, bao gồm cả hành vi dùng khuỷu tay".

Đây là các hành vi dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Ronaldo, khiến anh đang chờ án phạt chính thức từ FIFA là bị cấm hai trận hoặc ba trận, hoặc thời hạn bao lâu, dựa trên các báo cáo từ trọng tài sau trận đấu.

Mbappe và Erling Haaland không để lỡ ngày hội World Cup

Trong khi đó, sau lượt trận này 14.11 kết thúc, tại khu vực châu Âu, đội tuyển Pháp (thắng Ukraine tỷ số 4-0 với Mbappe lập cú đúp), đã trở thành đội thứ 2 sau đội tuyển Anh ở khu vực này giành vé trực tiếp dự World Cup 2026. Đội tuyển Pháp cũng trở thành đội thứ 29 có mặt ở vòng chung kết World Cup 2026 tính đến nay.

Mbappe cùng đội tuyển Pháp đã cập bến World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Tại khu vực châu Âu (tổng cộng 16 suất), hiện còn 10 suất vào thẳng sẽ được xác định ở lượt đấu cuối vào các ngày từ 15.11 đến 19.11 tới. Trong đó, đội tuyển Na Uy của tiền đạo Erling Haaland cũng gần như đã chắc suất kế tiếp dự World Cup 2026, khi chỉ cần hòa đội Ý lượt cuối hoặc thua với tỷ số nhẹ nhàng cũng có vé. Tương tự là các đội Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Hà Lan, Áo, Bỉ và Croatia…

Các đội nhì bảng sẽ tham dự vòng play-off để tranh 4 suất còn lại. Vòng play-off khu vực châu Âu có tổng cộng 16 đội, với 12 đội nhì bảng và 4 đội nhất bảng ở giải Nations League có thành tích tốt nhất. 16 đội này sẽ được phân vào bốn nhánh play-off, thi đấu 2 trận quyết định (bán kết và chung kết), đội thắng giành vé dự World Cup 2026.

Danh sách 29/48 đội đã giành quyền lọt vào vòng chung kết World Cup 2026 Ảnh: Chụp màn hình

Tại khu vực CONCACAF, đội tuyển Suriname thắng đậm El Salvador tỷ số 4-0 (bảng A), cũng chỉ còn cách chiếc vé lịch sử dự World Cup 2026 một trận thắng nữa trước Guatemala vào ngày 19.11 và nếu đối thủ Panama (có cùng 9 điểm) mất điểm.

Các đội mạnh còn lại khu vực này cũng đang tranh chấp vé và phải chờ đến lượt cuối là Curacao (11 điểm) cùng Jamaica (10 điểm, bảng B) và Honduras cùng Haiti đều có 8 điểm (bảng C). Tại khu vực châu Phi, 2 đội Nigeria và DR Congo sẽ đấu trận chung kết để tranh suất dự vòng play-off liên lục địa, vào ngày 17.11.

29/48 đội đã giành quyền lọt vào vòng chung kết World Cup 2026, bao gồm 3 đội đồng chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada, và 26 đội vượt qua vòng loại tính đến ngày 14.11. Trong đó, khu vực châu Á (8 đội) là Nhật Bản, Iran, Uzbekistan, Hàn Quốc, Jordan, Úc và Qatar cùng Ả Rập Xê Út là 2 đội mới nhất sau vòng loại thứ tư; 6 đội từ khu vực Nam Mỹ là Argentina, Brazil, Ecuador, Colombia, Uruguay và Paraguay; 1 đội từ khu vực châu Đại Dương là New Zealand; và 9 đội từ khu vực châu Phi là Algeria, Cape Verde, Ai Cập, Ghana, Bờ Biển Ngà, Ma Rốc, Senegal, Nam Phi và Tunisia. Khu vực châu Âu, đội Anh và Pháp.



