Bị chỉ trích vì suýt ra mắt thảm họa cùng đội Thái Lan, tân HLV người Mỹ Hudson nói gì?

Báo Thái Lan chỉ trích HLV Anthony Hudson: Suýt nữa có màn ra mắt thảm họa

Tối 13.11, đội tuyển Thái Lan chạm trán Singapore ở trận giao hữu trên sân Thammasat. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của HLV người Mỹ Anthony Hudson kể từ khi ông lên nắm quyền đội tuyển Thái Lan, thay vị trí HLV Masatada Ishii. Dù có lợi thế sân nhà và tung ra đội hình gần như tốt nhất nhưng “Voi chiến” phải rất vất vả mới có thắng lợi 3-2. Sarach Yooyen, Theerathon Bunmathan và Seksan là những cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển Thái Lan. Phía đối diện, Kweh lập cú đúp cho đội tuyển Singapore.

Chanathip Songkrasin đá chính trong ngày đội tuyển Thái Lan vất vả đánh bại Singapore 3-2 ở trận giao hữu tối 13.11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Màn trình diễn thiếu thuyết phục khiến đội tuyển Thái Lan nhận nhiều chỉ trích từ CĐV lẫn truyền thông nước này. Trang Khaosod bình luận: “HLV Anthony Hudson suýt nữa có ngày ra mắt thảm họa trên cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan. Về mặt tỷ số, chúng ta là những người giành chiến thắng. Tuy nhiên, kết quả này rõ ràng khiến CĐV Thái Lan không hài lòng, đặc biệt khi nhìn vào lối chơi của toàn đội trong cả 2 hiệp đấu. Sự kết nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo không tốt, khiến chúng ta không có pha phối hợp nào đặc sắc trong 90 phút. Không những vậy, hàng thủ còn để lọt lưới 2 bàn dễ dàng, ở cùng 1 kịch bản. Nếu đội tuyển Singapore tận dụng tốt những cơ hội ở khoảng thời gian cuối trận, HLV Anthony Hudson rất có thể đã nhận trái đắng”.

Trong khi đó, Siamsport đánh giá: “Đội tuyển Thái Lan có khởi đầu nhọc nhằn cùng HLV Anthony Hudson. Trong khoảng thời gian ngắn, rõ ràng HLV Anthony Hudson chưa thể ngay lập tức mang đến sự khác biệt trong lối chơi cho đội tuyển Thái Lan. Những thứ HLV Anthony Hudson làm chỉ là cố gắng thúc đẩy tinh thần đội bóng, như cách người tiền nhiệm là ông Masatada Ishii đã làm. Nếu không nhanh chóng cải thiện, chắc chắn đội tuyển Thái Lan sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong chuyến làm khách đến sân Sri Lanka sắp tới”.

HLV Anthony Hudson đang chịu sức ép trong việc phải nhanh chóng giúp đội tuyển Thái Lan thay đổi lối chơi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

HLV Anthony Hudson đầy tự tin, quyết giành 3 điểm trận gặp Sri Lanka

Liên tiếp nhận những chỉ trích nhưng trong buổi họp báo sau trận, HLV Anthony Hudson vẫn thể hiện sự lạc quan: “Dù màn trình diễn có như thế nào đi nữa thì đội tuyển Thái Lan vẫn đạt được kết quả như đã đề ra là chiến thắng. Chúng tôi hy vọng chiến thắng này sẽ giúp các cầu thủ tự tin hơn, đặc biệt khi sắp tới Thái Lan sắp bước vào trận đấu trên sân khách với Sri Lanka”.

Nhà cầm quân người Anh cũng không quên nhắc về những khó khăn mà đội tuyển Thái Lan đang gặp phải: “Như các bạn đã biết, chúng tôi chỉ có hai đến ba ngày để chuẩn bị. Tuy nhiên, ban huấn luyện đã làm việc chăm chỉ, cố gắng tạo ra sự đoàn kết cho các cầu thủ để giúp họ tập trung vào những mục tiêu chính. Rõ ràng, việc để thua hai bàn trong trận đấu này có thể là hậu quả của việc chuẩn bị gấp rút.

Ngay trong hiệp một, nhiều cầu thủ chủ chốt đã bị suy giảm thể lực và mệt mỏi, khiến họ không thể phát huy hết tiềm năng. Việc thay người đã được thực hiện trong hiệp hai, nhằm tăng cường thể lực và giúp các cầu thủ lấy lại phong độ. Sau khi trận đấu này kết thúc, chúng tôi sẽ có thời gian để xem xét lại tất cả các sai lầm, bao gồm cả hàng phòng ngự, để cải thiện trong thời gian còn lại”.

HLV Anthony Hudson vẫn lạc quan dù nhận nhiều chỉ trích ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau trận thắng Singapore, đội tuyển Thái Lan sẽ tiếp tục tập luyện tại sân Thammasat. Sau đó, HLV Anthony Hudson sẽ chốt lại đội hình trước khi toàn đội di chuyển đến Sri Lanka, làm khách trong lượt đấu thứ 5 vòng loại Asian Cup 2027 (18.11). Đây là trận đấu rất quan trọng với “Voi chiến”, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng dự VCK châu Á của họ vào năm 2027.

HLV Anthony Hudson tỏ ra thận trọng khi nhắc về đội hình sắp tới: “Chúng tôi sẽ bàn bạc, đánh giá kỹ mọi vị trí ở trận đấu sắp tới. Đội tuyển Thái Lan phải sẵn sàng, vì mục tiêu của chúng tôi không gì khác ngoài 3 điểm”.

“Tôi rất tiếc về chấn thương của Supachai Jaided, một cầu thủ xuất sắc và ấn tượng. Cậu ấy đã tập luyện rất tốt trong các buổi tập. Việc mất cậu ấy lần này là một cú sốc lớn. Chúng tôi sẽ phải chờ xem chấn thương tiến triển như thế nào. Nhưng nếu nghiêm trọng, chúng tôi sẽ phải gọi người thay thế. Về Jude Bell (cầu thủ đang thi đấu ở Anh), cậu ấy là một người mới, cần phải thích nghi. Trong khi đó, những cầu thủ kỳ cựu của Thái Lan vẫn xuất sắc, đặc biệt là Theerathon Bunmathan”, HLV đội tuyển Thái Lan nói thêm.