Đội tuyển Thái Lan thắng nhọc Singapore nhờ 'đặc sản’ quen thuộc: Người thay HLV Ishii còn đầy nỗi lo

Kể từ khi nắm quyền đội tuyển Thái Lan, thế vị trí HLV Masatada Ishii, ông Hudson phải chịu sức ép lớn. Nhiều CĐV xứ chùa vàng cho rằng những chiến thuật của nhà cầm quân người Anh đã cũ, không phù hợp với cầu thủ Thái Lan, đặc biệt khi đội tuyển nước này đang trong giai đoạn chuyển tiếp thế hệ. Bất chấp chỉ trích đó, ở trận gặp Singapore, HLV Hudson vẫn gọi nhiều cựu binh như Chanathip Songkrasin (32 tuổi), Theerathon Bunmathan (35 tuổi), Sarach Yooyen (33 tuổi) trở lại. Bất ngờ hơn, họ đều được đá chính, chơi bên cạnh những cầu thủ như Mickelson, Pansa, Supachai hay Ben Davis.

Đáng chú ý, ở trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Singapore trên sân Thammasat, tổ trọng tài người Việt Nam gồm các ông Hoàng Ngọc Hà, Nguyễn Lâm Minh Đăng, Trương Đức Chiến cũng được phân công làm nhiệm vụ.

Cựu binh Chanathip Songkrasin (18) vẫn được trao cơ hội, chụp ảnh cùng tổ trọng tài Việt Nam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

3 bàn thắng của Thái Lan đến từ những cú sút xa không thể cản phá

Nhưng dù ra sân với nhiều gương mặt tên tuổi nhưng trong hiệp 1 đội tuyển Thái Lan có màn trình diễn thiếu thuyết phục. Nhiều vị trí trên sân của đội chủ nhà thi đấu thiếu ăn ý, khiến họ phải kết thúc hiệp đấu với kết quả hòa 1-1.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Thái Lan vẫn chủ động kiểm soát bóng như thường lệ. Với Chanathip Songkrasin trong đội hình, “Voi chiến” sử dụng nhiều bóng ngắn, chủ yếu ở trung lộ. Lối chơi này phát huy tác dụng trong khoảng thời gian đầu trận và đến phút 15, Sarach Yooyen bất ngờ xuất hiện ngay trước vòng cấm Singapore, tung cú đá trái phá đưa đội tuyển Thái Lan dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên, sau bàn mở tỷ số, đội tuyển Thái Lan bất ngờ đánh mất thế trận vào tay Singapore. Chỉ 2 phút sau bàn thắng của Sarach Yooyen, trận đấu đã được đưa về thế cân bằng khi Kweh thoát xuống, đệm bóng dễ dàng gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Singapore.

Chưa dừng lại ở đó, nửa cuối hiệp 1, đội tuyển Singapore còn nhiều lần tạo ra các tình huống phản công nguy hiểm, khiến khung thành Thái Lan chao đảo. Phút 33, Nakamura suýt nữa giúp Singapore có bàn thắng thứ 2. Đáng tiếc, ở khoảng cách hơn 15 m, cú đá cực căng của tiền vệ gốc Nhật Bản lại đưa bóng chạm vào xà ngang.

Bàn thắng của Sarach Yooyen (6) là điểm sáng hiếm hoi mà đội tuyển Thái Lan thể hiện trong hiệp 1 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau giờ nghỉ, đội tuyển Thái Lan phải thực hiện nhiều sự thay đổi ở tuyến giữa. Những lựa chọn của HLV Hudson cũng ngay lập tức phát huy tác dụng khi đội tuyển Thái Lan lấy lại thế trận, có liên tiếp 2 bàn thắng từ “đặc sản” sút xa quen thuộc, dẫn trước Singapore 3-1.

Phút 47, Theerathon Bunmathan bất ngờ xuất hiện ở cánh phải, tung cú đá chìm khó tin ở khoảng cách hơn 20 m, giúp Thái Lan có bàn thắng thứ 2. Trong khi đó, bàn thứ 3 của “Voi chiến” được thực hiện ở phút 53, cùng từ cú đá cực khó ngoài vòng cấm. Lần này, người mang đến niềm vui cho CĐV Thái Lan là chân sút trẻ Ratree.

Dẫn trước 3-1, đội tuyển Thái Lan chơi thong dong, tung thêm nhiều cầu thủ trẻ vào sân. Phía đối diện, đội tuyển Singapore đẩy cao đội hình tấn công nhưng gặp khó trong việc tiếp cận khung thành đối thủ. Những gì mà đội tuyển đảo quốc sư tử làm được ở khoảng thời gian còn lại là bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 do công của Kweh ở phút 62.

Dù chơi chưa thuyết phục nhưng đội tuyển Thái Lan vẫn có trận thắng Singapore ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau trận thắng Singapore, đội tuyển Thái Lan sẽ tiếp tục tập luyện tại sân Thammasat. Sau đó, ngày 18.11, thầy trò HLV Hudson đụng độ Sri Lanka trong lượt đấu thứ 5 vòng loại Asian Cup 2027. Phía đối diện, đội tuyển Singapore cũng có thêm 5 ngày chuẩn bị, trước khi gặp đội tuyển Hồng Kông.