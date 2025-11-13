Đội tuyển Malaysia bị 'cấm' nói về 7 cầu thủ nhập tịch lậu, FAM bỏ kiện FIFA lên CAS?

HLV Peter Cklamovski và đội trưởng Malaysia liên tục né câu hỏi về 7 người nhập tịch lậu

Kể từ khi nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ngày 26.9, sức mạnh đội tuyển Malaysia bị suy giảm nghiêm trọng. Theo FIFA, 7 cầu thủ gồm Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Joao Figueiredo và Imanol Machuca đều có nguồn gốc nước ngoài và không thể khoác áo đội tuyển Malaysia. Kể từ đó, HLV Peter Cklamovski phải liên tục gọi những cầu thủ nội binh để thay thế, sử dụng đội hình chắp vá. Ở 2 trận gặp đội tuyển Lào vào tháng 10 tại vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia phải rất vất vả mới giành chiến thắng. Sắp tới, Malaysia được dự đoán cũng sẽ trải qua nhiều thử thách dù đối thủ chỉ là đội tuyển Nepal đang xếp hạng 180 thế giới.

Đến chiều 13.11, đội trưởng Dian Cools xuất hiện trước truyền thông Malaysia. Khi được hỏi về 7 cầu thủ nhập tịch lậu, Dian Cools ngay lập tức từ chối trả lời. Thay vào đó, trung vệ đang chơi ở Nhật Bản bày tỏ: “Chúng tôi hiểu rõ những vấn đề, nhưng sẽ không nói nhiều về chúng. Suy cho cùng, chúng tôi ở đây là để làm tốt công việc của mình. Chúng tôi tập luyện, vui chơi cùng nhau và có tinh thần đồng đội mạnh mẽ. Tất cả các cầu thủ đều có chung một tinh thần để giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo".

HLV Peter Cklamovski cùng các cầu thủ không dám nhắc về nhóm 7 người nhập tịch bị FIFA xử phạt ẢNH: NGỌC LINH

Trong khi đó, bất chấp những khó khăn đang trải qua, HLV Peter Cklamovski cũng từ chối nói về nhóm 7 cầu thủ nhập tịch lậu. Ông cho rằng, đội tuyển Malaysia vẫn đang cố gắng làm tốt công việc và ông cùng các học trò cũng không hề bị ảnh hưởng khi Malaysia đang chịu án phạt từ FIFA. Vị HLV người Úc chia sẻ: “Chúng ta chỉ có thể kiểm soát những gì nằm trong tầm tay. Điều quan trọng là thực hiện điều đó mỗi ngày và không được xem nhẹ bất cứ việc gì. Chúng ta phải tiếp tục nỗ lực, khiêm tốn và không ngừng xây dựng. Hiện các cầu thủ của đội tuyển Malaysia cũng thoải mái, cũng không bị ảnh hưởng gì về vấn đề này".

Truyền thông Malaysia phẫn nộ: Các cầu thủ mất quyền tự do ngôn luận vì bị FAM cấm nhắc về 7 cầu thủ nhập tịch

Sự tránh né của HLV Peter Cklamovski và đội trưởng Dion Cools khiến truyền thông Malaysia phẫn nộ. Chiều 13.11, trang Twenty Two bất ngờ chỉ trích hành động này của đội tuyển Malaysia: “HLV Peter Cklamovski đã nhiều lần nhắc đến "tiếng ồn" khi giải quyết các cuộc tranh luận đang diễn ra về tư cách của bảy cầu thủ và tính toàn vẹn của cơ quan quốc gia kể từ lệnh trừng phạt của FIFA vào tháng 9. Có lẽ HLV người Úc và các đồng nghiệp "đẳng cấp thế giới" của ông đang cố gắng bảo vệ các cầu thủ khỏi sự xao nhãng. Nhiều khả năng, FAM là chính là những người đã chỉ thị vì họ hiểu rằng bất kỳ sự đảo ngược nào cũng sẽ càng làm bùng phát cơn thịnh nộ của người hâm mộ.

Việc yêu cầu các VĐV giữ im lặng trước trận đấu không phải là điều mới mẻ. Vì thế, việc làm của FAM và ban huấn luyện đội tuyển cho thấy họ đã lên kế hoạch một cách bài bản. Tuy nhiên, việc làm này của FAM cũng hạn chế những gì cầu thủ có thể phát biểu với truyền thông và gần như làm mất quyền tự do ngôn luận của họ”.

Truyền thông Malaysia cho rằng những gì HLV Peter Cklamovski và cầu thủ nói đều nằm trong kế hoạch của FAM ẢNH: NGỌC LINH

FAM im lặng dù hết thời hạn xin quyết định bằng văn bản của FIFA, đã từ bỏ gửi đơn đến CAS?

Trong diễn biến liên quan đến việc bóng đá Malaysia nhận án phạt, hôm nay (13.11) chính là hạn chót mà FAM nộp đơn xin quyết định bằng văn bản từ FIFA, qua đó thực hiện bước tiếp theo là hoàn tất hồ sơ, gửi đơn đến CAS (Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế). Dù vậy, hiện FAM vẫn chưa có bất kỳ thông báo nào trên trang chủ về việc này.

Kênh Astro Arena thắc mắc: “Việc có được quyết định bằng văn bản là nền tảng quan trọng nếu FAM có ý định đưa vụ việc ra CAS như đã dự kiến trước đó. Tuy nhiên, đến lúc này, FAM luôn xử sự “bí ẩn”, mọi thứ gần như đều giữ kín. Việc không phản hồi khi thời hạn 10 ngày kết thúc đã làm dấy lên câu hỏi liệu cơ quan quản lý này đã từ bỏ cuộc chiến bảo vệ vị thế của những cầu thủ nhập tịch có liên quan hay không”.