Trung Quốc - Nhật Bản tranh cãi sau phát biểu của nữ thủ tướng về Đài Loan

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã gây ra một cuộc tranh cãi ngoại giao với Bắc Kinh sau khi bà nói rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan có thể kích hoạt phản ứng quân sự từ Tokyo.

Tranh cãi này xảy ra như thế nào?

Bà Takaichi nhận được câu hỏi từ một nghị sĩ đối lập về “các tình huống đe dọa sự sống còn” - một thuật ngữ pháp lý cho phép các thủ tướng Nhật Bản triển khai Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Đáp lại, bà Takaichi đưa ra ví dụ rằng một nỗ lực nhằm đưa Đài Loan nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Bắc Kinh bằng chiến hạm và vũ lực có thể cấu thành một tình huống như vậy.

Sau đó, bà nói thêm rằng một cuộc tấn công vào các tàu chiến Mỹ được điều đến để phá vỡ bất kỳ sự phong tỏa nào của Trung Quốc đối với Đài Loan có thể đòi hỏi Tokyo phải can thiệp quân sự để bảo vệ chính mình và đồng minh.

Vì sao điều đó lại quan trọng?

Tình huống đe dọa sự sống còn được định nghĩa chung chung trong một đạo luật gây tranh cãi năm 2015, mở rộng phạm vi về thời điểm mà lực lượng quân sự của Nhật Bản có thể hành động.

Luật này đã vấp phải phản đối dữ dội vào thời điểm đó.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại họp báo sau hội nghị thượng đỉnh APEC ở Gyeongju (Hàn Quốc), ngày 1.11.2025 ẢNH: REUTERS

Thủ tướng Takaichi cũng khiến Bắc Kinh tức giận khi công khai cuộc gặp của bà với một đại diện Đài Loan tại một hội nghị thượng đỉnh khu vực ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) vào đầu tháng 11.

Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của mình và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để tái thống nhất.

Đài Loan trong khi đó cho rằng chỉ người dân mới có thể quyết định tương lai của mình.

Trung Quốc phản ứng ra sao?

Những phát biểu của Thủ tướng Takaichi đã dẫn đến một bài đăng mang giọng điệu đe dọa từ một nhà ngoại giao Trung Quốc tại Nhật Bản.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã chính thức phản đối điều mà Trung Quốc cho là sự can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của nước này.

Đài Loan gọi những phát biểu của nhà ngoại giao Trung Quốc đối với bà Takaichi là “thiếu tôn trọng và bất lịch sự”.

Đáp lại phản đối của Trung Quốc, Nhật Bản cho biết nước này “hiểu và tôn trọng” lập trường của Bắc Kinh về Đài Loan, và hy vọng các vấn đề Đài Loan sẽ được giải quyết một cách hòa bình, thông qua đối thoại.