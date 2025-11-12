Công ty Trung Quốc thưởng keycap bằng vàng khối cho nhân viên

Công ty Insta360 của Trung Quốc nổi tiếng với các dòng camera hành động và 360 độ. Hiện tại, danh tính của hãng này đang gây xôn xao dư luận với chính sách đãi ngộ nhân viên vô cùng 'chịu chơi', khi thưởng cho những nhân viên xuất sắc nhất bằng các keycap (nút bấm bàn phím) làm từ vàng khối.

Insta360 tặng vàng thường xuyên cho nhân viên

Đây không phải là những món quà lưu niệm mạ vàng rẻ tiền. Theo tờ SCMP, trong sự kiện gần đây nhất, 21 chiếc keycap bằng vàng đã được trao tặng. Đáng kinh ngạc nhất là một phím Space Bar (phím cách) được làm đặc biệt dày, nặng tới 35 gram, có giá trị ước tính 320.000 nhân dân tệ (khoảng 45.000 USD).

Bàn phím đầy keycap bằng vàng của một nhân viên tại Insta360 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Việc tặng keycap vàng là một truyền thống của Insta360 để tôn vinh các lập trình viên của mình vào Ngày Lập trình viên tại Trung Quốc (24.10 - con số 1024, tượng trưng cho số byte trong một kilobyte). Đây là ngày để ghi nhận sự chăm chỉ, sáng tạo và đóng góp của các lập trình viên cho văn hóa công nghệ.

Công ty có trụ sở tại Thâm Quyến này dường như rất 'nghiện' tặng vàng. Theo thống kê, 55 keycap vàng đã được trao cho nhân viên trong nhiều năm qua.

Hơn thế nữa, văn hóa tặng vàng của Insta360 còn lan rộng ra các sự kiện khác. Để kỷ niệm 10 năm thành lập vào tháng 7, tất cả nhân viên đều nhận được một hộp quà vàng bí ẩn chứa các miếng dán bằng vàng nguyên chất (nặng 0,36 gram) với thông điệp: "Thứ lấp lánh không chỉ là vàng, mà còn là chính bạn".

Chưa dừng lại ở đó, bất kỳ nhân viên nào có hỷ sự như kết hôn hoặc sinh con đều được công ty tặng một đồng xu vàng nguyên chất nặng 1 gram. Trong bữa tiệc cuối năm gần đây, giải thưởng lớn nhất là một thỏi vàng 50 gram độ tinh khiết 9999, trị giá ước tính lên tới 5.750 USD.

Tờ SCMP lưu ý rằng, do giá vàng thế giới tăng cao, giá trị của những món quà thưởng này hiện đã tăng hơn gấp đôi so với thời điểm công ty bắt đầu trao tặng.

Tuy nhiên, nhà sáng lập Insta360, ông Liu Jingkang, chia sẻ rằng ông không tặng vàng chỉ vì giá trị tiền tệ của nó. Ông nhấn mạnh vào sự ổn định của vàng và cho rằng sự ổn định của một công ty phụ thuộc vào lực lượng lao động tài năng.

Đối với ông, những chiếc keycap vàng mang ý nghĩa biểu tượng, rằng mỗi một lần gõ phím của lập trình viên là một cú chạm giúp 'biến đá thành vàng'.

Dường như các nhân viên cũng đồng tình với triết lý này. Nhiều người tuyên bố rằng sẽ không bao giờ bán đi những món quà vàng mà họ được tặng. Như một bình luận trực tuyến đã tóm gọn cảm xúc của nhiều người: "Tôi không thể diễn tả được mình ghen tị với nhân viên của công ty này đến mức nào".