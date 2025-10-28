Có bao nhiêu vàng trong smartphone?

Vàng chỉ là một trong số ít kim loại hiếm mà người dùng nhận được từ một chiếc smartphone. Mặc dù công nghệ mới như nam châm không chứa đất hiếm đang được phát triển, hầu hết các quy trình sản xuất hiện nay vẫn phụ thuộc vào các kim loại hiếm. Những kim loại này đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của thiết bị điện tử, từ việc cải thiện độ dẫn điện đến cung cấp khả năng tản nhiệt.

41 chiếc smartphone là đủ để thu được khoảng 1 gram vàng ẢNH: FREEPIK

Theo BGR, vàng có mặt bên trong những chiếc smartphone và tablet mà chúng ta sử dụng hằng ngày. Trung bình, mỗi smartphone chứa khoảng 0,034 gam vàng. Mặc dù con số này có vẻ nhỏ, nhưng khi tính đến hàng triệu thiết bị được sản xuất mỗi năm, tổng lượng vàng sẽ đáng kể.

Vai trò của vàng trong smartphone

Vàng thường được sử dụng trong các bảng mạch và bo mạch chủ, nơi nó được phủ một lớp mỏng để kết nối các linh kiện. Một số thiết bị lớn hơn có thể chứa tới 1 gram vàng. Ngoài ra, vàng còn được sử dụng trong các đầu nối trên thẻ SIM, cổng và điểm tiếp xúc để đảm bảo kết nối ổn định và chống ăn mòn.

Không chỉ smartphone, vàng còn xuất hiện trong nhiều thiết bị điện tử khác như máy tính, TV, radio, máy chơi game cổ điển và các thiết bị gia dụng nhỏ. Do đó, việc tái chế các thiết bị điện tử cũ là rất quan trọng, không chỉ vì lý do môi trường mà còn vì giá trị của các kim loại quý bên trong. Theo các chuyên gia, cần khoảng 41 chiếc smartphone để thu hồi chỉ 1 gram vàng. Chính vì vậy, việc tái chế những smartphone đã qua sử dụng không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn góp phần vào nguồn cung cấp vật liệu quý hiếm.