Khai thác vàng trong thiết bị điện tử khó khăn ra sao?

Kim loại quý này được ưa chuộng nhờ vào khả năng dẫn điện tốt và tính chống ăn mòn, thường được sử dụng trong các đầu nối bảng mạch in và chân cắm vi mạch. Theo thống kê năm 2023, khoảng 5% lượng vàng tiêu thụ tại Mỹ được sử dụng trong các thiết bị điện tử.

Săn vàng từ rác thải điện tử nguy hiểm hơn những gì mọi người tưởng ẢNH: GOLD GUIDE

Tuy nhiên, việc thu hồi vàng từ các thiết bị điện tử cũ không phải là một công việc dễ dàng. Mặc dù có vàng trong các thiết bị này, nhưng lượng vàng rất nhỏ và thường không đủ để bù đắp chi phí khai thác. Các chuyên gia tái chế cho biết, để có lợi nhuận, chúng ta cần xử lý hàng nghìn thiết bị, chứ không chỉ một vài chiếc máy tính cũ.

Quá trình tách vàng khỏi rác thải điện tử cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các phương pháp như sử dụng axit có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe và môi trường. Do đó, việc tự thực hiện tại nhà không chỉ không sinh lời mà còn có thể vi phạm pháp luật.

Giải pháp tốt nhất cho thiết bị điện tử cũ

Thay vào đó, người dùng nên mang thiết bị điện tử cũ đến các cơ sở tái chế được chứng nhận. Tại đây, các chuyên gia sẽ thu hồi các bộ phận có thể tái sử dụng và xử lý phần còn lại một cách an toàn. Ngành công nghiệp tái chế thiết bị điện tử đang ngày càng phát triển, đặc biệt khi nhiều nơi trên thế giới đã ban hành luật cấm vứt bỏ thiết bị điện tử cũ.

Hành trình chuyển đổi xanh Rác thải cũng là tài nguyên

Ngoài việc thu hồi kim loại quý, việc tái chế thiết bị điện tử còn mang lại lợi ích lớn cho môi trường. Khi thực hiện đúng cách, việc tái chế không chỉ giúp giảm lượng rác thải điện tử mà còn bảo vệ các nguồn tài nguyên quý hiếm.

Cuối cùng, thay vì vứt bỏ thiết bị điện tử cũ, người dùng có thể tìm cách tái sử dụng hoặc quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Những chiếc điện thoại hay máy tính xách tay cũ có thể mang lại giá trị cho người khác, đồng thời góp phần giảm thiểu rác thải điện tử.