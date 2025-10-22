Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Địa ốc

Five Star Group quyên góp 1 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Đình Sơn
Đình Sơn
22/10/2025 13:46 GMT+7

Ngày 22.10, Tập đoàn Quốc tế Năm Sao (Five Star Group) cho biết, đã tổ chức sự kiện từ thiện mang tên "The Star of Love - Lan tỏa yêu thương", nhằm quyên góp hỗ trợ người dân các tỉnh miền Bắc đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt và sạt lở đất, với số tiền 1 tỉ đồng.

Sự kiện nhận được sự tham gia và hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ, nhân viên và ban lãnh đạo Five Star Group. Vì vậy, chỉ trong ngày đầu tiên phát động, mỗi nhân viên đã tự nguyện đóng góp 1 triệu đồng, quyên góp được 200 triệu đồng. 

Đặc biệt, Chủ tịch HĐQT Five Star Group Trần Văn Mười đã ủng hộ thêm 500 triệu đồng và Phó chủ tịch HĐQT Five Star Group Trần Diễm My ủng hộ 300 triệu đồng, nâng tổng mức hỗ trợ lên tròn 1 tỉ đồng.

Toàn bộ số tiền được Five Star Group chuyển đến Quỹ Tấm Lòng Việt nhằm phân bổ đến các hộ dân đang cần cứu trợ khẩn cấp. Khoản hỗ trợ này được ưu tiên dùng cho các hoạt động thiết thực như sửa chữa nhà cửa, cấp phát nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men, hỗ trợ sinh kế, trao học bổng và tái thiết hạ tầng nông thôn.

Five Star Group quyên góp 1 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ- Ảnh 1.

Cá nhân ông Trần Văn Mười, Chủ tịch HĐQT Five Star Group đóng góp 500 triệu đồng

Ông Trần Văn Mười, Chủ tịch HĐQT Five Star Group chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng yêu thương và sẻ chia là nền tảng gắn kết doanh nghiệp với cộng đồng. Five Star Group sẽ luôn là người bạn đồng hành cùng đồng bào cả nước, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn nhất".

Bên cạnh những hoạt động cộng đồng đầy nhân văn, Five Star Group còn tạo dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng với hai dự án nổi bật tại phường Vũng Tàu, TP.HCM là Five Star Odyssey và Five Star Poseidon.

Five Star Odyssey tọa lạc tại trung tâm Bãi Sau, ngay trên cung đường Thùy Vân sầm uất, vị trí 4 mặt tiền kim cương hiếm có, nằm đối diện tháp Tam Thắng, biểu tượng mới của thành phố biển và kề bên quảng trường biển Thùy Vân mở rộng, trung tâm sự kiện, du lịch và lễ hội lớn nhất khu vực Bãi Sau. 

Five Star Group quyên góp 1 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ- Ảnh 2.

Five Star Group quyên góp 1 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Đặc biệt, Five Star Odyssey là một trong những dự án đầu tiên tại Việt Nam sở hữu đường hầm đi bộ xuyên qua biển, kết nối trực tiếp khu căn hộ, khách sạn với quảng trường biển Thùy Vân. Five Star Odyssey là tổ hợp khách sạn, căn hộ 5 sao tiêu chuẩn quốc tế, gồm 50 tầng nổi, 4 tầng hầm, hơn 1.000 căn hộ cao cấp và 300 phòng khách sạn.

Ngay cạnh đó, Five Star Poseidon, tòa tháp đôi cao 43 tầng nổi và 3 tầng hầm, tọa lạc trên khu đất rộng 8.730 m², được đánh giá là một trong những tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp nhất khu vực. Với hơn 1.000 căn hộ cao cấp và 300 phòng khách sạn 5 sao.

Ngoài hai dự án biểu tượng tại Vũng Tàu, Five Star Group còn sở hữu hàng loạt công trình quy mô và đẳng cấp trên khắp cả nước như Five Star Eco City rộng 669 ha tại Tây Ninh; Happy Valley Đà Lạt; Five Star Tower (TP.HCM)...

Năm 2024, Five Star Group thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã ủng hộ 2 tỉ đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra và cho Quỹ người nghèo tỉnh Tây Ninh.

Five Star Group ủng hộ 2 tỉ đồng cho đồng bào miền Bắc

Five Star Group ủng hộ 2 tỉ đồng cho đồng bào miền Bắc

Ngày 1.10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Long An cho biết, Tập đoàn Quốc tế Năm Sao (Five Star Group) đã ủng hộ 2 tỉ đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra và cho Quỹ người nghèo tỉnh Long An.

