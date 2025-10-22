Five Star Group quyên góp 1 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Sự kiện nhận được sự tham gia và hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ, nhân viên và ban lãnh đạo Five Star Group. Vì vậy, chỉ trong ngày đầu tiên phát động, mỗi nhân viên đã tự nguyện đóng góp 1 triệu đồng, quyên góp được 200 triệu đồng.

Đặc biệt, Chủ tịch HĐQT Five Star Group Trần Văn Mười đã ủng hộ thêm 500 triệu đồng và Phó chủ tịch HĐQT Five Star Group Trần Diễm My ủng hộ 300 triệu đồng, nâng tổng mức hỗ trợ lên tròn 1 tỉ đồng.

Toàn bộ số tiền được Five Star Group chuyển đến Quỹ Tấm Lòng Việt nhằm phân bổ đến các hộ dân đang cần cứu trợ khẩn cấp. Khoản hỗ trợ này được ưu tiên dùng cho các hoạt động thiết thực như sửa chữa nhà cửa, cấp phát nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men, hỗ trợ sinh kế, trao học bổng và tái thiết hạ tầng nông thôn.

Cá nhân ông Trần Văn Mười, Chủ tịch HĐQT Five Star Group đóng góp 500 triệu đồng

Ông Trần Văn Mười, Chủ tịch HĐQT Five Star Group chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng yêu thương và sẻ chia là nền tảng gắn kết doanh nghiệp với cộng đồng. Five Star Group sẽ luôn là người bạn đồng hành cùng đồng bào cả nước, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn nhất".

Bên cạnh những hoạt động cộng đồng đầy nhân văn, Five Star Group còn tạo dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng với hai dự án nổi bật tại phường Vũng Tàu, TP.HCM là Five Star Odyssey và Five Star Poseidon.

Five Star Odyssey tọa lạc tại trung tâm Bãi Sau, ngay trên cung đường Thùy Vân sầm uất, vị trí 4 mặt tiền kim cương hiếm có, nằm đối diện tháp Tam Thắng, biểu tượng mới của thành phố biển và kề bên quảng trường biển Thùy Vân mở rộng, trung tâm sự kiện, du lịch và lễ hội lớn nhất khu vực Bãi Sau.

Đặc biệt, Five Star Odyssey là một trong những dự án đầu tiên tại Việt Nam sở hữu đường hầm đi bộ xuyên qua biển, kết nối trực tiếp khu căn hộ, khách sạn với quảng trường biển Thùy Vân. Five Star Odyssey là tổ hợp khách sạn, căn hộ 5 sao tiêu chuẩn quốc tế, gồm 50 tầng nổi, 4 tầng hầm, hơn 1.000 căn hộ cao cấp và 300 phòng khách sạn.

Ngay cạnh đó, Five Star Poseidon, tòa tháp đôi cao 43 tầng nổi và 3 tầng hầm, tọa lạc trên khu đất rộng 8.730 m², được đánh giá là một trong những tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp nhất khu vực. Với hơn 1.000 căn hộ cao cấp và 300 phòng khách sạn 5 sao.

Ngoài hai dự án biểu tượng tại Vũng Tàu, Five Star Group còn sở hữu hàng loạt công trình quy mô và đẳng cấp trên khắp cả nước như Five Star Eco City rộng 669 ha tại Tây Ninh; Happy Valley Đà Lạt; Five Star Tower (TP.HCM)...