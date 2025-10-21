Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Địa ốc

Giá căn hộ TP.HCM tiếp tục tăng mạnh

Đình Sơn
Đình Sơn
21/10/2025 17:15 GMT+7

Nhiều báo cáo về thị trường bất động sản trong quý 3/2025 đều cho thấy, giá căn hộ tại TP.HCM ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp đều tiếp tục tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước.

Theo DKRA Group, thị trường quý 3/2025 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Trong đó, nguồn cung căn hộ ở thị trường sơ cấp tăng 15% so với cùng kỳ quý 3/2024. Nguồn cung mới đưa ra thị trường đạt khoảng 6.000 căn, trong đó Bình Dương (cũ) là thị trường chủ đạo khi chiếm đến 63,5% tổng số căn hộ được mở bán ra thị trường trong quý. 

Sức cầu chung thị trường sơ cấp duy trì đà hồi phục, gấp 3,1 lần so với cùng kỳ quý 3/2024. Trong khi đó, mặt bằng giá bán sơ cấp tiếp tục tăng, mức tăng trung bình từ 12 - 18% so với cùng kỳ. Trong khi giá bán thứ cấp bình quân tăng 7 - 15%, với thanh khoản tiếp tục khởi sắc.

Còn theo báo cáo của hãng tư vấn bất động sản Knight Frank, quý 3/2025, giá chào bán sơ cấp căn hộ ở TP.HCM đạt 3.752 USD/m2, tăng 8,8% so với năm trước. Đáng chú ý, mức tăng này do 90% dự án hiện hữu giữ nhịp giá chào ổn định nhằm cạnh tranh với các dự án mới tại các khu vực lân cận.

Giá căn hộ TP.HCM tiếp tục tăng mạnh- Ảnh 1.

Giá căn hộ TP.HCM cả thị trường sơ cấp và thứ cấp tiếp tục tăng mạnh

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Bà Phạm Thị Miền, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) nhận định, tình trạng lệch pha cung cầu chưa được cải thiện, nhất là tại các thành phố lớn có nhu cầu về nhà ở cao như Hà Nội và TP.HCM. 

Trong khi giá bán căn hộ chung cư thương mại dao động biên độ lớn, trung bình các dự án mở bán mới có giá 78 triệu đồng/m2, hơn 30% nguồn cung mới có giá từ 100 triệu đồng/m2 trở lên. Hầu hết các dự án mới ra mắt đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m2.

Đặc biệt, tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM nơi có nhu cầu nhà ở cao nhất là căn hộ thương mại giá bình dân đã "biến mất" trong nhiều năm. Sự lệch pha giữa cung và cầu chính là nguyên nhân trực tiếp đẩy giá bán tăng cao. Bởi lẽ, không chỉ trong bất động sản mà ở bất kỳ loại hàng hóa nào khác, khi cầu vượt quá cung thì việc giá bị đẩy lên là điều dễ hiểu.

Giá căn hộ TP.HCM tiếp tục tăng mạnh- Ảnh 2.

Phần lớn các dự án mới mở bán đều có giá trên 100 triệu đồng/m2

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Bà Phạm Thị Miền đánh giá cao và ủng hộ quan điểm chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo nhà nước và các cơ quan ban ngành trong việc kiểm soát, kiềm chế đà tăng giá bất động sản. Đây là yếu tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để nắn chỉnh thị trường phát triển theo hướng minh bạch, an toàn và bền vững, đồng thời bảo đảm khả năng tiếp cận nhà ở của đại bộ phận người dân. 

Tuy nhiên, các giải pháp được ban hành cần được cân nhắc thận trọng, bảo đảm vừa đạt được mục tiêu điều tiết, vừa tránh những tác động không mong muốn đến thị trường. Quá trình triển khai cần gắn chặt với bối cảnh kinh tế vĩ mô và diễn biến thực tế của thị trường bất động sản, nhằm vừa đáp ứng được yêu cầu ngắn hạn, vừa duy trì sự ổn định và bền vững trong dài hạn.

Bà Trang Lê, Tổng giám đốc JLL Việt Nam cho biết, mức tăng giá trên cả thị trường sơ và thứ cấp, dù đã ở mức cao, cho thấy niềm tin vững chắc của người mua và nhà đầu tư vào tiềm năng sinh lời dài hạn của bất động sản nhà ở TP.HCM. 


