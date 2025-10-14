Những sản phẩm tân trang không nên mua dù giảm nửa giá

Thực tế, nhiều sản phẩm tân trang chỉ được "đánh bóng" bên ngoài mà chất lượng bên trong vẫn là dấu hỏi lớn, trong đó có những thiết bị mà người dùng nên tránh xa.

Thiết bị tân trang được nhiều người mua ẢNH: RUGGED BOOKS

Laptop có pin mòn

Dù các bộ phận khác có thể còn nguyên vẹn, nhưng pin có thể đã gần hết tuổi thọ. Đặc biệt, với những mẫu laptop mỏng nhẹ hiện đại, pin thường được dán keo khiến việc thay thế trở nên khó khăn. Nhiều cửa hàng tân trang chỉ thay pin khi nó đã hỏng mà không thay pin gần hết tuổi thọ. Do đó, nếu quyết định mua laptop tân trang, hãy yêu cầu báo cáo tình trạng pin hoặc xác nhận rằng pin đã được thay mới.

Ổ SSD và ổ cứng tân trang

Tương tự, khi mua ổ thể rắn (SSD) hoặc ổ cứng (HDD) tân trang, người dùng cần tìm hiểu kỹ về quy trình tân trang. Việc thay thế linh kiện bên trong ổ đĩa tốn kém hơn so với việc chỉ đơn giản là bán lại ổ đĩa cũ. Nếu ổ đĩa được tân trang bởi nhà sản xuất gốc, bạn có thể yên tâm hơn, nhưng nếu là từ bên thứ ba, hãy cẩn trọng.

Thiết bị nhà thông minh và camera an ninh

Khi mua thiết bị nhà thông minh và camera an ninh tân trang, vấn đề không chỉ nằm ở tình trạng thiết bị mà còn liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật. Người dùng không thể biết được thiết bị đã được sử dụng như thế nào trước khi mua. Liệu nó có chứa thông tin nhạy cảm hay không? Để đảm bảo an toàn, tốt nhất hãy chọn sản phẩm mới và được niêm phong từ nhà cung cấp đáng tin cậy.

Router, modem và thiết bị mạng

Những sản phẩm này dễ bị lão hóa do việc cập nhật firmware không thường xuyên và linh kiện bên trong có thể xuống cấp theo thời gian. Việc tân trang thường chỉ dừng lại ở việc thổi bụi và kiểm tra hoạt động, trong khi nhiều router có thể gặp sự cố bất ngờ. Hơn nữa, người dùng cũng cần xem xét liệu thiết bị có còn được hỗ trợ bảo mật hay không.

Tai nghe và thiết bị đeo

Mặc dù có thể thay thế nút tai hoặc dây đeo, những sản phẩm này thường tiếp xúc lâu dài với cơ thể, dễ bị ảnh hưởng bởi mồ hôi và độ ẩm. Đặc biệt, tai nghe không dây hiện đại thường không thể sửa chữa và pin bên trong cũng không thể thay thế, khiến chúng trở thành những sản phẩm khó tái sử dụng.

Máy bay không người lái, máy ảnh và gimbal

Nếu sản phẩm được tân trang bởi nhà sản xuất ban đầu, mọi thứ có thể chấp nhận được. Nhưng nếu mua từ bên thứ ba với mức giảm giá không đáng kể, người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua chúng.

Có những mối nguy hiểm ẩn bên trong những chiếc máy bay không người lái tân trang ẢNH: MACRUMORS

Bộ nguồn, bộ lưu điện và bộ sạc

Các linh kiện bên trong có thể xuống cấp theo thời gian dẫn đến nguy cơ hỏng hóc ngay sau khi sử dụng, đó là lý do khiến nhiều người cảm thấy thất vọng với các thiết bị điện dự phòng. Vì vậy, người dùng nên chỉ mua những sản phẩm này ở tình trạng mới.

Tóm lại, mặc dù việc mua đồ điện tử tân trang có thể tiết kiệm chi phí, người dùng cần thận trọng và tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định. Hãy đảm bảo rằng người dùng hiểu rõ về tình trạng sản phẩm và các điều khoản bảo hành để tránh những rủi ro không đáng có.