Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Những sản phẩm tân trang không nên mua dù giảm nửa giá

Kiến Văn
Kiến Văn
14/10/2025 07:41 GMT+7

Ngày nay việc săn tìm các sản phẩm tân trang với giá rẻ ngày càng phổ biến, tuy nhiên không phải món hời nào cũng đáng để xuống tiền.

Thực tế, nhiều sản phẩm tân trang chỉ được "đánh bóng" bên ngoài mà chất lượng bên trong vẫn là dấu hỏi lớn, trong đó có những thiết bị mà người dùng nên tránh xa.

Những sản phẩm tân trang không nên mua dù giảm nửa giá - Ảnh 1.

Thiết bị tân trang được nhiều người mua

ẢNH: RUGGED BOOKS

Laptop có pin mòn

Dù các bộ phận khác có thể còn nguyên vẹn, nhưng pin có thể đã gần hết tuổi thọ. Đặc biệt, với những mẫu laptop mỏng nhẹ hiện đại, pin thường được dán keo khiến việc thay thế trở nên khó khăn. Nhiều cửa hàng tân trang chỉ thay pin khi nó đã hỏng mà không thay pin gần hết tuổi thọ. Do đó, nếu quyết định mua laptop tân trang, hãy yêu cầu báo cáo tình trạng pin hoặc xác nhận rằng pin đã được thay mới.

Ổ SSD và ổ cứng tân trang

Tương tự, khi mua ổ thể rắn (SSD) hoặc ổ cứng (HDD) tân trang, người dùng cần tìm hiểu kỹ về quy trình tân trang. Việc thay thế linh kiện bên trong ổ đĩa tốn kém hơn so với việc chỉ đơn giản là bán lại ổ đĩa cũ. Nếu ổ đĩa được tân trang bởi nhà sản xuất gốc, bạn có thể yên tâm hơn, nhưng nếu là từ bên thứ ba, hãy cẩn trọng.

Thiết bị nhà thông minh và camera an ninh

Khi mua thiết bị nhà thông minh và camera an ninh tân trang, vấn đề không chỉ nằm ở tình trạng thiết bị mà còn liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật. Người dùng không thể biết được thiết bị đã được sử dụng như thế nào trước khi mua. Liệu nó có chứa thông tin nhạy cảm hay không? Để đảm bảo an toàn, tốt nhất hãy chọn sản phẩm mới và được niêm phong từ nhà cung cấp đáng tin cậy.

Điều khiển thiết bị bay không người lái bằng cử động cơ thể

Router, modem và thiết bị mạng

Những sản phẩm này dễ bị lão hóa do việc cập nhật firmware không thường xuyên và linh kiện bên trong có thể xuống cấp theo thời gian. Việc tân trang thường chỉ dừng lại ở việc thổi bụi và kiểm tra hoạt động, trong khi nhiều router có thể gặp sự cố bất ngờ. Hơn nữa, người dùng cũng cần xem xét liệu thiết bị có còn được hỗ trợ bảo mật hay không.

Tai nghe và thiết bị đeo

Mặc dù có thể thay thế nút tai hoặc dây đeo, những sản phẩm này thường tiếp xúc lâu dài với cơ thể, dễ bị ảnh hưởng bởi mồ hôi và độ ẩm. Đặc biệt, tai nghe không dây hiện đại thường không thể sửa chữa và pin bên trong cũng không thể thay thế, khiến chúng trở thành những sản phẩm khó tái sử dụng.

Máy bay không người lái, máy ảnh và gimbal

Nếu sản phẩm được tân trang bởi nhà sản xuất ban đầu, mọi thứ có thể chấp nhận được. Nhưng nếu mua từ bên thứ ba với mức giảm giá không đáng kể, người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua chúng.

Những sản phẩm tân trang không nên mua dù giảm nửa giá - Ảnh 2.

Có những mối nguy hiểm ẩn bên trong những chiếc máy bay không người lái tân trang

ẢNH: MACRUMORS

Bộ nguồn, bộ lưu điện và bộ sạc

Các linh kiện bên trong có thể xuống cấp theo thời gian dẫn đến nguy cơ hỏng hóc ngay sau khi sử dụng, đó là lý do khiến nhiều người cảm thấy thất vọng với các thiết bị điện dự phòng. Vì vậy, người dùng nên chỉ mua những sản phẩm này ở tình trạng mới.

Tóm lại, mặc dù việc mua đồ điện tử tân trang có thể tiết kiệm chi phí, người dùng cần thận trọng và tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định. Hãy đảm bảo rằng người dùng hiểu rõ về tình trạng sản phẩm và các điều khoản bảo hành để tránh những rủi ro không đáng có.

Tin liên quan

iPhone thống trị thị trường smartphone tân trang

iPhone thống trị thị trường smartphone tân trang

Vào năm 2022, doanh số iPhone tân trang đã tăng 16% so với cùng kỳ năm trước đó và chiếm gần một nửa thị phần smartphone tân trang trên toàn cầu.

Khám phá thêm chủ đề

Tân trang máy bay không người lái Thiết bị điện tử camera an ninh laptop
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận