Trải nghiệm Tapo C216 và C425 KIT: bộ đôi camera an ninh toàn diện

Khi nhu cầu giám sát an ninh ngày càng gia tăng, từ gia đình, cửa hàng cho tới những khu vực đặc thù như công trình ngoài trời, người dùng không chỉ tìm kiếm một chiếc camera đơn lẻ mà cần cả một giải pháp đồng bộ, dễ quản lý. TP-Link đã định hình hệ sinh thái Tapo để đáp ứng xu hướng này, trong đó nổi bật là hai lựa chọn: Tapo C216 dành cho không gian trong nhà và bộ kit Tapo C425 hướng tới môi trường ngoài trời, tận dụng năng lượng mặt trời để hoạt động độc lập.

Thiết kế hiện đại, linh hoạt cho nhiều kịch bản sử dụng của camera Tapo

Về thiết kế, Tapo C216 được phát triển với triết lý gọn nhẹ và tiện dụng. Camera có dạng hình chữ nhật, nhỏ vừa lòng bàn tay, với khả năng xoay ngang 360 độ và lên xuống, giúp bao quát toàn bộ góc nhìn chỉ với một thiết bị. Tông màu trắng kết hợp điểm nhấn đen tạo cảm giác hiện đại, phù hợp với nhiều không gian nội thất từ căn hộ đến văn phòng.

Một chi tiết đáng chú ý là cả Tapo C216 lẫn Tapo C425 đều sử dụng chuẩn kết nối nguồn USB-C, thay vì các cổng LAN (POE) hay jack nguồn riêng như nhiều mẫu camera cũ. Điều này mang lại sự tiện lợi khi lắp đặt, dễ tìm dây cáp thay thế và phù hợp với xu hướng phổ biến hiện nay. Với thiết kế này, người dùng chỉ cần cấp điện qua adapter USB-C là có thể vận hành, loại bỏ yêu cầu dây mạng vốn gây phức tạp trước đây.

Tapo C216 với thiết kế phá cách, trông như một robot thông minh giúp quản lý an ninh cho gia đình ẢNH: KHẢI MINH

Trái ngược với C216 vốn dành cho trong nhà, Tapo C425 Kit được xây dựng để đối mặt với những điều kiện khắc nghiệt ngoài trời. Camera có thiết kế hình trụ chắc chắn, phủ lớp sơn trắng nhám chống bám bẩn, đi kèm giá đỡ kim loại cố định trên tường hoặc cột. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn kháng nước bụi IP66, với phần cổng nguồn USB-C được bảo vệ bằng nút chặn cao su, giúp ngăn nước mưa hay bụi xâm nhập. Điểm khác biệt của bản Kit là tấm pin năng lượng mặt trời đi kèm, có thể gắn song song với camera để duy trì nguồn điện liên tục. TP-Link còn trang bị thêm dây nối dài, giúp người dùng linh hoạt bố trí tấm pin ở nơi có ánh sáng thuận lợi.

Tapo C425 Kit với thiết kế gọn gàng, có thể thiết lập mọi nơi mà không cần thiết lập thêm dây nguồn hoặc mạng LAN ẢNH: KHẢI MINH

Đánh giá hiệu năng

Cả Tapo C216 và Tapo C425 Kit đều được trang bị cảm biến độ phân giải 2K, mang lại hình ảnh chi tiết và sắc nét hơn so với tiêu chuẩn Full HD phổ thông. Trong thực tế, hình ảnh thu được đủ rõ để phóng to vẫn giữ chi tiết gương mặt hay biển số xe ở khoảng cách vừa phải. Đây là nền tảng quan trọng để hệ thống cảnh báo AI của TP-Link hoạt động chính xác, từ nhận diện người cho tới phát hiện chuyển động bất thường.

Với Tapo C216, điểm nổi bật là khả năng xoay quét 360 độ và tính năng theo dõi thông minh. Camera có thể xoay ngang, dọc để theo sát chuyển động một cách mượt mà. Khi có vật thể đi vào vùng giám sát, hệ thống tracking phản hồi nhanh, giữ chủ thể trong khung hình liên tục mà không bị gián đoạn. Người dùng có thể cài đặt các góc quan sát cố định để chuyển nhanh khi cần. Bên cạnh đó, C216 còn được hỗ trợ đèn hồng ngoại và spotlight, giúp ghi hình ban đêm rõ nét, có màu khi cần. Nhờ vậy, camera trong nhà này vừa phù hợp cho không gian sinh hoạt gia đình, vừa đáp ứng tốt cho các cửa hàng nhỏ hay văn phòng.

Một số hình ảnh của Tapo C216 trong nhiều điều kiện sử dụng với góc quay 360 độ và có đèn hỗ trợ ẢNH: KHẢI MINH

Tapo C425 Kit lại hướng đến môi trường ngoài trời khắc nghiệt, nơi yêu cầu độ bền và tính độc lập. Camera có thiết kế kháng nước bụi IP66, trong đó cổng nguồn USB-C được bảo vệ bằng nút chặn cao su, hạn chế nước mưa hay bụi xâm nhập. Góc nhìn rộng giúp bao quát tối đa khu vực lắp đặt, giảm số lượng thiết bị cần triển khai. Đặc biệt, camera sử dụng pin dung lượng lớn kết hợp tấm pin năng lượng mặt trời. Thử nghiệm thực tế cho thấy ngay cả trong điều kiện nắng ít, pin vẫn duy trì ở mức ổn định, gần như không giảm sau nhiều ngày hoạt động. Đây là ưu thế lớn với các khu vực xa nguồn điện như các vùng ngoại ô.

Một số hình ảnh của Tapo C425 Kit trong nhiều điều kiện sử dụng thực tế từ khi có nắng, bóng râm và trong mưa

ẢNH: KHẢI MINH

Cả hai thiết bị đều hỗ trợ đàm thoại hai chiều, cho phép người dùng tương tác trực tiếp qua ứng dụng Tapo. Tính năng này hữu ích trong nhiều tình huống: nhắc nhở người thân, trao đổi nhanh, hoặc cảnh báo kẻ lạ. Khả năng truyền âm thanh rõ ràng, không bị trễ nhiều, giúp tương tác diễn ra tự nhiên hơn.

Ngoài ra, cả C216 và C425 Kit đều hỗ trợ nhiều tùy chọn lưu trữ như thẻ nhớ microSD dung lượng cao, dịch vụ đám mây Tapo Care hay kết nối NAS. Khi quản lý trên ứng dụng Tapo, người dùng có thể theo dõi đồng thời nhiều camera, nhận cảnh báo AI theo thời gian thực và xem lại video chỉ bằng vài thao tác.

Một số hình ảnh từ giao diện quản lý camera từ ứng dụng Tapo trên điện thoại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đánh giá chung

Sự đối lập trong ngôn ngữ thiết kế – một bên tinh gọn cho nội thất, một bên bền bỉ cho ngoại cảnh – cho thấy TP-Link đang hướng tới một giải pháp an ninh toàn diện, nơi người dùng có thể yên tâm theo dõi không gian sống và làm việc trong mọi hoàn cảnh.

TP-Link Tapo C216 và Tapo C425 Kit tạo thành bộ đôi bổ sung cho nhau, hướng đến hai môi trường sử dụng khác biệt nhưng có cùng mục tiêu chung: mang lại sự an toàn cho người dùng. C216 với thiết kế nhỏ gọn, khả năng xoay quét và theo dõi nhanh nhạy, phù hợp cho căn hộ, văn phòng hay cửa hàng nhỏ. Trong khi đó, C425 Kit đảm nhận vai trò bảo vệ không gian ngoài trời nhờ pin năng lượng mặt trời, góc nhìn rộng và độ bền đạt chuẩn IP66, sẵn sàng hoạt động ổn định ngay cả khi thiếu nguồn điện hay ánh nắng trực tiếp.